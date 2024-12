Menyelam di Lifou, atol fosil

PIERRE CONSTANT membuat berbagai koneksi tak terduga saat ia melakukan perjalanan menyelam di bagian Kaledonia Baru yang kurang dikenal

Itu adalah keberangkatan pagi-pagi sekali di Betico 2, menuju Pulau Lifou. Check-in dilakukan pukul 6 pagi di terminal feri di Noumea, pelabuhan utama Kaledonia Baru.

Bagasi maksimum yang diperbolehkan adalah 15 kg ditambah 6 kg jika dibawa sendiri, jadi saya harus datang sehari lebih awal untuk membawa kelebihan bagasi seberat 42 kg sebagai kargo – yaitu peralatan selam dan fotografi bawah air. Bagi seorang penyelam, tidak ada pilihan lain!

Penerbangan juga membatasi berat Anda hingga 15 kg. Bergantung pada kondisi laut, penyeberangan laut ke Lifou, di Kepulauan Loyalty, memakan waktu tujuh jam. Kapal feri berlayar melalui Kepulauan Mare sebelum berlabuh di Wé, di pantai timur Lifou, sesaat sebelum pukul 2 siang.

Ini adalah kunjungan kedua saya ke Kaledonia Baru. Pada kunjungan pertama saya, Maret 2022, saya belum sempat mengunjungi Kepulauan Loyalty.

Seorang pria Prancis bertubuh tinggi, ramping, dan berambut panjang dari Britanny, Pascal dari Wé Plongée, menunggu saya, dan kami pindah ke rumah pedesaannya dengan mobil Dacia Logan tua berwarna abu-abu yang penyok. Di negeri Kanak ini, sebagian besar mobil tampaknya mengalami kerusakan karena berbagai hal. Lifou akan menjadi rumah saya selama lebih dari dua minggu.

Kami marina

Topografi

Kepulauan Loyalty membentang sepanjang 500 km dari barat laut ke tenggara. Kepulauan ini dipisahkan dari daratan utama oleh Laut Koral, selebar 100 km dan sedalam 2 km. Dari tenggara, pulau-pulau tersebut adalah Walpoles, Mare, Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré seluas 1,115 km persegi, dan Terumbu Karang Astrolabe yang terendam.

Kepulauan Loyalty merupakan busur vulkanik purba yang terbentuk akibat subduksi Lempeng Australia di bawah Lempeng Pasifik. Atol ini terbentuk antara kala Pliosen dan Pleistosen akibat penurunan berulang-ulang.

25 juta tahun yang lalu, Lifou adalah pulau vulkanik dengan terumbu karang di tepinya. Lima juta tahun yang lalu, meskipun terjadi letusan baru, gunung berapi tersebut terkikis, dan 300,000 tahun yang lalu permukaan laut 120m lebih tinggi dari sekarang, dan atol tersebut memiliki laguna bagian dalam. Kemudian laut surut.

Selama Zaman Es Riss-Würm, 15,000 tahun yang lalu, permukaan laut berada 100 m di bawah permukaan laut sekarang dan gua-gua serta sungai bawah tanah terbentuk. Sebagian besar gua tersebut kini tergenang air. Terumbu karang penghalang ini terbentuk dari batu kapur padat dan terletak 3 km dari lepas pantai.

Anak laki-laki melompat ke jantung Lifou, pantai Peng

Bagian tengah pulau ini datar, laguna tua dipenuhi batu kapur yang mengkristal, pasir, dan konglomerat. Di bagian utara, dataran tingginya 25 m dan mahkota terumbu karang menjulang hingga 90 m. Di bagian selatan, dataran tingginya 40 m dan mahkota terumbu karang menjulang hingga 110 m.

Gua terbesar dan tertua di Lifou – Hnanawei, Wanaham dan Inegoj – terbentuk 190-130,000 tahun yang lalu. Tidak ada sungai di permukaan; semuanya mengalir di bawah tanah. Hujan deras terjadi pada musim Februari/Maret, dengan sebagian airnya tersimpan di bawah tanah.

Di bawah pohon kelapa, Pantai Peng

As for human history, Austronesians from south-east Asia arrived in Melanesia in 3000 BC. The first migration of humans from north Melanesia (the Admiralty Islands) to New Caledonia dates back to 1700 BC. Lapita pottery found in Kone on New Caledonia’s west coast has been dated to 1400 BC. From the 16th to early 19th century, Tongan and Samoan migrations to Lifou occurred, possibly from Vanuatu too.

Jika Kapten James Cook benar-benar "menemukan" Kaledonia Baru pada tanggal 4 September 1774, baru pada akhir abad ke-18 dua kapal Inggris mendarat di Lifou. Kepulauan Loyalty diberi nama berdasarkan salah satu kapal tersebut.

Para pemburu paus telah berkunjung sejak tahun 1810 tetapi pada tahun 1829 navigator dan penjelajah Prancis Dumont d'Urville “menemukan kembali” Kepulauan Loyalty dan menyusun peta laut yang definitif.

Kami Plongée

Berbasis di marina Wé, dekat tempat Betik 2 dermaga, Wé Plongée telah beroperasi sejak 2018. Pascal mendirikan pusat selam di dalam kontainer yang juga berfungsi sebagai toko roti pribadi karena ia memasak roti setiap hari!

Pusat menyelam Wé Plongée berada di dalam kontainer

Pascal dari Wé Plongée

Pascal, seorang FFESSM Prancis sekaligus instruktur PADI dan SSI, menyelenggarakan berbagai pengalaman Discover Scuba Diving dan juga pelatihan penyelam di berbagai tingkatan. Kegiatan di Teluk Chateaubriand dilakukan dengan menggunakan perahu karet, dan sebagian besar lokasi penyelaman berjarak tidak lebih dari lima menit.

Penyelam di atas kapal

Izin untuk menyelam di area tertentu harus diberikan oleh otoritas adat suku. Kegiatan di luar teluk hanya diperuntukkan bagi klan adat. Penyelam yang memenuhi syarat dapat melakukan dua kali penyelaman di pagi hari, sedangkan DSD dan pelatihan menyelam dilakukan di sore hari.

Provinsi Bagus & Ngarai

Pada hari pertama, rencana penyelaman adalah mengunjungi Provinsi Good dan Canyons yang agak mirip. Terumbu karangnya sangat besar, dipotong oleh banyak ngarai, jalur untuk berenang, dan terowongan, dengan hamparan pasir putih di sekelilingnya.

Pengalaman ini lebih merupakan pengalaman atmosferik karena kehidupan ikan di sana tidak mencolok – tidak ada ikan besar, tidak ada kawanan, hanya ikan kupu-kupu, ikan kakatua, ikan ahli bedah, ikan bidadari sesekali dan kawanan ikan air tawar bergaris berbintik emas (Gnathodentex aureolineatus).

Tumpukan karang daun di Provinsi Good

Koloni ikan anemon sirip oranye (Krisopterus amfiprion) dengan ekor putih adalah umum, seperti ikan anemon Clark (Seekor clarkii). Ikan babi ekor hitam (Bodianus loxonotus) sering terlihat. Timun laut nanas (Nanas Thelenota) terlihat di dasar berpasir, dan kerang raksasa (Tridacna squamosa) juga.

Batang spons merah muda, Provinsi Baik

Karang meja Acropora dan spesies karang lainnya, Provinsi Baik

Ikan kupu-kupu bintik biru (Chaetodon plebeius) dan ikan kupu-kupu hitam (C flavirostris)

Kerang raksasa (Tridacna squamosa) di Ngarai

Karang tanduk rusa dan karang meja di Canyons

Tombant dari Marina

Pada hari kedua, Pascal mengajak saya ke salah satu tempat favoritnya, yang populer untuk latihan. Tombant de la Marina adalah jurang kecil dengan kedalaman maksimum 13 m dengan pasir putih dan bommies karang yang tersebar.

Kehidupan ikan cenderung lebih mencolok, dengan penyu hijau, hiu karang sirip putih, ikan napoleon wrasse, ikan bluefin jack, dan ikan kerapu karang (Cephalopolis miniata) dan kerapu merak (C argus), ikan landak, dan ikan buntal mutiara.

Penyu hijau di Tombant de la Marina

Saya menemukan beberapa ikan anemon merah dan hitam (Amfiprion melanopus), ikan kalajengking setan (Scorpaenopsis diabolus) dengan sirip dada berwarna kuning dan merah, ikan kupu-kupu ovalspot (Spekulum Chaetodon), ikan kakatua kuning (Scarus schelgeli) dan ikan bidadari kulit lemon (Centropyge flavissimus) berwarna kuning dengan lingkaran mata biru.

“The other day, during training, we saw a manta ray and even a hammerhead shark once,” claimed Pascal enthusiastically.

Kentang Hnasse

Ikan kupu-kupu tetes air mata (Chaetodon unimaculatus) di Patates de Hnassé

Patates de Hnassé ternyata cukup menyenangkan – kumpulan bommies karang besar, tersebar di dataran berpasir, dengan lereng luar terbuka ke arah biru.

Di antara yang lain saya melihat ikan kupu-kupu air mata (Chaetodon unimaculatus), Ikan kalajengking Papua (Scorpaenpsis papuensis), ikan kupu-kupu chevron (C. fasia) dan ikan kupu-kupu garis biru (C. plebeian). Belut taman bintik kembar (Heteroconger hassi) ornamented the sandy bottom in places.

Ikan kalajengking Papua (Scorpaenopsis papuensis) di Patates de Hnassé

Pada famili kerapu terdapat sarang lebah (Epinephelus merra), sirip hitam (Dan marginalis) dengan bercak merah dan putih serta ekor bulan Variola luuti.

Sepetak tanah yang luas Alveopora Karang ini terbukti menarik untuk dilihat karena polipnya yang kecil seperti bunga aster, dan ikan pari berbintik biru dan hitam (Neotrigon kuhlii), ikan pelatuk badut dan ikan wrasse rahang keling (Epibulus insidiator) tampil.

Ikan anemon Clark (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Kerapu sirip hitam (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Ikan kupu-kupu dasbor biru (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, terletak di antara pelampung merah dan hijau di dekat pintu masuk saluran, terdiri dari empat bommie yang sejajar, dengan lereng yang dalam ke kiri hingga 25 m dan lebih.

Baik penyu hijau maupun penyu sisik dapat terlihat, bersama dengan ikan moray mulut putih (Ikan pari bersisik), coklat pucat dengan titik-titik putih, ikan bidadari setengah lingkaran (Bunga Pomacanthus semicirculatus) dan mata besar (Priacanthus hamrur) berwarna merah tua dengan mata hitam. Bintang laut Mesir (Gomophia egyptiaca) juga menarik perhatian.

Belut moray mulut putih, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Bintang laut Mesir (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Ke gua

Pada hari libur dari menyelam, disarankan untuk menjelajahi bagian utara atau bahkan seluruh Lifou dengan mobil sewaan. Jalan beraspal membawa saya ke Hnathalo, dari sana rute ke Tingeting terbukti cukup menantang. Itu karena hobi anak muda adalah menghancurkan papan tanda yang ada di mana pun, yang mengharuskan mereka terus bertanya jalan.

Ukiran kayu di sepanjang jalan

Akhirnya saya menemukan Gua Setan, tempat para pemilik tanah yang sudah tua meminta biaya masuk yang setara dengan sekitar £14. Jalan setapak hutan selama 10 menit mengarah ke dasar tebing, mahkota batu kapur terluar dari atol tersebut.

Gua Setan, Tingeting

Di dalam gua kanibal

Saat memanjat naik turun, saya menemukan gua yang retak parah dengan atap terbuka. Sekelompok tulang manusia tergeletak di rongga di sebelah kiri, dengan beberapa tengkorak menyeringai tenang di rak batu di atasnya. "Sisa-sisa zaman kanibal dan ritual mengerikan," begitulah yang saya dengar.

Tengkorak kanibal

Jumlah gua di Lifou sangat mengesankan, beberapa di antaranya membentang sejauh 8 km. Setelah membaca tentang keberadaan air di beberapa gua, saya memilih untuk menyelam di Gua Luengoni di pantai tenggara. Izin harus diberikan oleh pemilik tanah.

Pascal Qazing yang berpenampilan atletis, seorang pejuang kemerdekaan Kanak yang memproklamirkan diri, mengadakan tur ke gua tersebut dan setuju untuk mengajak saya ikut suatu pagi. Ia menyalakan lilin-lilin kecil di dalam gua dan sebagian di sekitar danau bagian dalam, tempat para pengunjung berendam air dingin.

Pintu Masuk Gua Luengoni

Di Gua Luengoni

Dengan tangki di punggung saya, saya tenggelam di kolam yang jernih. Suhunya 21°C. Saya menyusuri terowongan sempit dengan beberapa stalaktit dan stalagmit naik turun, tidak ada yang istimewa, sampai saya mencapai haloklin pada kedalaman 10m.

Lensa kubah saya tiba-tiba berembun. Itu hanya kondensasi dari air asin yang lebih hangat, tetapi saya menoleh, kesal, takut kamera saya kebanjiran.

Pascal keluar dari kolam renang di Trone De Fer

Pascal melewati selokan di terumbu karang di Trone De Fer

Gua Luengoni

Saat mencari Gua Inegoj, saya menemukan pemilik tanah berusia 78 tahun itu duduk di mejanya sambil mendengarkan radio. Ia merujuk saya ke seorang pria di kota yang mengelola daerah itu, tetapi izin saya untuk berkunjung dalam waktu beberapa hari tidak kunjung datang karena satu-satunya pemandu yang mungkin sedang sibuk dengan ladang ubi jalar. Saya harus meninggalkan terowongan sepanjang 500 m yang mengarah ke danau bawah tanah itu.

Karang Gorgones

Gorgonia di Terumbu Karang Gorgones

Ikan pari bermata kuning (Canntherhies dumerilii) di Gorgones Reef

Pascal menyarankan agar saya menghubungi pusat selam di Easo, di pantai barat laut Lifou, yang dikelola oleh Bastien, seorang pria botak yang tampak tangguh tetapi ramah. Lagoon Safaris telah beroperasi sejak 2013, dengan perahu serat kaca berukuran 7.5 m dengan motor tempel 175hp yang dapat mengangkut delapan penyelam ke sekitar 25 lokasi selam di utara Baie de Jinek.

Bastien, direktur selam Lagoon Safaris, Easo

Penyelaman ini sangat kontras dengan perairan terbatas Baie de Chateaubriand, dengan air berwarna kobalt, jarak pandang yang sangat jernih, dan banyak ikan yang menyambut saya di Gorgones Reef. Terbuka ke arah laut dan bermandikan arus utara yang teratur, lokasi ini menawarkan banyak gorgonia dan karang lunak serta terbukti menjadi terumbu karang yang sehat dan hidup.

Dua puncak menjulang dari kedalaman 30m+ di atas pasir putih, dan suhu airnya 27°C. Ikan bluefin jack berpasangan dengan ikan barcheek jack (Carangoïdes plagiotaenia), terlihat dari chevron pada sisi berwarna perak dan garis hitam pada tutup insang. Ikan kakap merah (Lutjanus bohar) dicampur dengan sekelompok besar ikan kakap hitam (Maccolor hitam) dekat permukaan di antara puncak.

Hiu sirip putih

Beberapa ikan tuna gigi anjing besar (Gymnosarda berbiji tunggalr) berenang di laut dalam, dan hiu sirip putih sesekali terlihat beristirahat di dasar laut berpasir. Di puncaknya, seekor ikan wrasse rahang-sling (Epibulus insidiator) dengan fase kuning dan coklatnya menarik perhatian saya.

Ikan bluefin jack, terumbu karang Gorgones

Ikan wrasse slingjaw remaja (Insidiator Epibulus), Gorgones Reef

Awan kakap hitam (Macolor niger)

Sepelemparan batu dari sana terdapat Arch, sebuah lengkungan raksasa yang dihiasi dengan gorgonian merah dan emas yang mempesona. Di atas gundukan itu, terdapat tiga burung pompanos berhidung pesek (Trachinotus blochii), berwarna perak dengan sirip kuning, berpasangan dengan sekawanan ikan bigeye jack yang agak pemalu.

Kerapu kamuflase (Epinephelus polyphekadion) di Arch

Gorgonia di gapura

Ikan unicorn hidung pendek (Naso vlamingii) di Arch

Ikan pari mata kuning (Cantherhines dumerilii) muncul dengan rasa ingin tahu. Merak dan kerapu karang berkeliaran di mana-mana dan kerapu kamuflase (Epinephelus polifekadion) bersembunyi di bawah atap, menatapku dengan tenang.

A 2m long grey reef shark swam in leisurely fashion at depth. Snubnose unicorns (Hidung Vlamingi) merupakan suatu kenikmatan visual, filamen biru mengalir di ujung ekor.

Topi Martin

Cap Martin, lebih jauh ke utara, menawarkan pemandangan bommie karang besar yang jauh dari dinding. Tempat itu penuh dengan gorgonia dan karang lunak. Saat saya menjelajahi bommie yang lebih kecil yang terlindungi dari arus yang kuat, Bastien dengan panik menunjuk sesuatu di belakang saya.

Saya menoleh tepat pada waktunya untuk menatap dengan kagum seekor hiu martil berwarna krem ​​yang menggambar lengkungan anggun di punggung saya. Sungguh mengejutkan sampai-sampai saya tidak sempat mengambil foto!

Gorgonia dan penyelam di Cap Martin

Karang lunak (Dendronephthya sp) di Cap Martin

Tomoko

Perahu Lagoon Safaris di dermaga Easo

Di Tomoko garis pantainya diukir dengan gua-gua laut, salah satunya adalah sarang lobster berduri pronghorn (Burung pipit panilurus). Bastien meyakinkan saya untuk ikut menyelam malam bersamanya. “Kesempatan bagus untuk bertemu dengan nautilus,” katanya. Tawaran itu terlalu menggoda untuk ditolak.

Lobster berduri pronghorn (Panulirus penicillatus) di Tomoko

Terowongan dengan gorgonia dan penyelam di Tomoko

Berangkat dari pantai di Easo setelah gelap, kami berenang dengan snorkel selama sekitar 10 menit sebelum tenggelam. Tak lama kemudian, saya menyaksikan festival bintang basket (Astroboa telanjang), sepenuhnya ditempatkan dalam posisi makan. Bastien menemukan cacing pipih Hancock berwarna hitam (Pseudobiceros hancockanus), dengan ikat pinggang oranye dan putih.

Cacing pipih Hancock (Pseudobiceros hancockanus) pada penyelaman malam Easo

Saya kagum pada velutinid merah muda Coriocella sp dengan garis-garis hitam, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya dan, saya menduga, spesies baru. Kepiting kotak berbintik oranye (Calappa lophos) berpose di atas batu, dan ikan moray bertepi kuning (Ikan pari bersisik) memperlihatkan dirinya di bawah karang tanduk rusa.

Pink velutinid (Coriocella sp) at Easo

Kepiting kotak berbintik oranye (Calappa lophos) di Easo

Untuk menambahkan sedikit bumbu, ular laut bergaris besar (Laticauda santgironsi) foraged in the open of the sandy flats, oblivious to my presence.

Krait laut berpita (Laticauda saintgironsi) pada penyelaman malam Easo

Ikan moray tepi kuning (Gymnothorax flavimarginatus) di Easo

Cowrie harimau (Cypraea tigris), Easo

Labirin

Ikan kupu-kupu pelana ganda Pasifik (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Ikan kupu-kupu hitam (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Sebelum keberangkatan saya, Pascal bersikeras mengajak saya ke Labyrinthe, salah satu tempat pilihannya. Itu adalah labirin ngarai, lorong-lorong, dan terowongan yang sesungguhnya, tempat seseorang harus merangkak seperti tikus. Itu adalah kesempatan saya untuk bertemu dengan ikan gading harlequin berwarna-warni yang sulit ditangkap (Choerodon fasciatus), merah dengan garis-garis putih dan abu-abu, bersembunyi dalam kegelapan.

Jalan melingkar mengarah ke utara pulau menuju Hnathalo, bandara Wanaham, Jokin, dan Xepenehe. Jalan lain mengitari pantai barat (Drehu), selatan (Mu), dan timur (Traput).

Pantai dan pohon pinus Kaledonia Baru di Mu

Lifou menawarkan banyak kemungkinan wisata dan pendakian berpemandu ke gua-gua atau tempat-tempat indah, seperti tebing Jokin atau Marmites du Cap des Pins, tempat kolam pasang surut besar ditemukan di teras terumbu karang yang tinggi. Ini adalah undangan untuk mandi sambil menikmati pemandangan.

Jika Anda menyukai pantai yang indah, pilihannya adalah Chateaubriand, Luengoni, dan Peng. Dan di balik hamparan hutan adat yang hijau, Pantai Kiki yang terpencil adalah permata bagi para pecinta alam, di dasar tebing di selatan Xepenehe. Di utara Easo, Baie de Jinek menawarkan jalur bawah air yang menarik bagi para perenang snorkel, yang dapat berenang secara mandiri di sana, pelampung kecil dengan bendera menandai jalan.

Untuk pengalaman menyelam yang optimal, saya sarankan untuk menghabiskan seminggu di Lifou, yang dibagi antara Wé Plongée di pantai timur dan dilanjutkan dengan Lagoon Safaris di pantai barat laut. Jika waktu memungkinkan, Anda juga dapat menjelajahi Kepulauan Loyalty lainnya seperti Mare atau Ouvea.

Cangkang nautilus yang terdampar di pantai Mu

Pada hari terakhir, janji temu pukul 6 pagi dengan Haman membawa saya ke tempat tersembunyi di belakang Bandara Wanaham. Saya bermaksud mengunjungi Gua Fetra He yang kurang dikenal. “Saya tidak akan bekerja di ladang ubi pada hari Minggu, ini adalah hari Tuhan,” ungkap Haman.

Seperti yang biasa dilakukan, kami duduk dan mengobrol sebentar di tamannya agar dia mengerti maksudku. Tersembunyi di hutan di belakang rumahnya, beranda kecil sebuah gua muncul. Kami harus jongkok untuk masuk, burung walet gua terbang ke sana kemari, menabrak wajahku secara acak. "Ini penjaga gua," bisiknya, sambil menunjuk ke kanan.

Pandangan saya tertuju pada tengkorak di sebuah ceruk. Merangkak dengan keempat kaki sambil membawa senter, kami menembus lorong-lorong gelap dan sempit yang dipenuhi kotoran kelelawar. Beberapa tulang manusia yang hancur berserakan di sana-sini. Setelah berjalan sejauh 100m di jalan yang kotor, tangan dan lutut saya menjadi hitam pekat.

Sebuah ruangan luas terbuka, dengan stalagmit dan stalaktit berwarna gelap. Yang membuat saya heran, dinding-dindingnya dipenuhi stensil tangan berwarna hitam, terkadang merah. "Para arkeolog datang ke sini lebih dari 30 tahun yang lalu dan menentukan tanggalnya. Usianya 3,000 tahun dan milik suku Lapita," kata mereka.

Ke dalam koridor gelap gua Fetra He

Haman menghadap dinding tangan stensil di Fetra He

Jejak tangan dari ribuan tahun lalu

Para navigator awal dari Asia Tenggara ini meninggalkan jejak migrasi mereka dengan tembikar terkenal di seluruh Pasifik. Nenek moyang Lifou berasal dari Melanesia utara, dari Kepulauan Admiralty di Papua Nugini, tempat saya pernah tinggal.

Semuanya berjalan sesuai rencana. Intuisi saya mengatakan bahwa saya telah mengikuti jejak orang-orang Lapita selama beberapa tahun. Seolah-olah, di kehidupan sebelumnya, saya adalah salah satu dari mereka.

Di luar layar kepastian, pikiran bekerja dengan cara yang misterius…