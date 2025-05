Rork Media mengakuisisi Scuba Show dan California Diving News

Akuisisi ini memperkuat kehadiran global Rork Media dan membangun pijakan utama di pasar selam AS.

Independent publisher Rork Media, the powerhouse behind leading scuba diving media brands including Scuba Diver majalah, Divernet.com, Dan Pertunjukan Menyelam GO, has announced the acquisition of the rights and assets of the well-established California Diving News and Pertunjukan Scuba di Pantai Panjang, California.

Selama 38 tahun, sebagai pameran selam konsumen terbesar di negara ini, Scuba Show telah menjadi bagian penting dalam kalender industri selam AS. Sekarang, acara ini akan bergabung dengan portofolio acara global Rork Media, yang mencakup GO Diving Show UK yang sangat sukses dan GO Diving Show ANZ yang baru saja diluncurkan di Australia. Jika digabungkan, ketiga acara ini menyambut lebih dari 25,000 penyelam dan menampilkan lebih dari 500 peserta pameran dari seluruh dunia, yang menghubungkan komunitas penyelam lintas benua.

Scuba Show adalah acara menyelam konsumen utama di Amerika Utara

Sebagai bagian dari akuisisi, California Berita Menyelam will be restructured to align its format with Rork Media’s other publications, but will continue to serve the California diving community – and the broader US market – with a dedicated, region-specific majalah. Tambahan lagi, Penyelam Scuba Amerika Utara akan memanfaatkan jaringan distribusi dan basis pelanggan CDN yang sudah mapan, yang memungkinkan Rork Media untuk memperkenalkan model periklanan dua tingkat. Pendekatan ini membuka pintu bagi bisnis yang sebelumnya tidak mampu membayar biaya iklan di publikasi terkemuka di pasar.

California Diving News has been a constant source of inspiration and education for divers in the region for many years

Ross Arnold, Direktur Penerbitan Rork Media, mengatakan: “Sebagai bagian dari akuisisi, kami sangat gembira menyambut Mark Young ke dalam tim Rork Media. Mark telah menghabiskan satu dekade terakhir untuk mengembangkan Scuba Show menjadi acara wajib bagi para penyelam di AS, dan kami gembira ia akan meneruskan warisan itu bersama kami.

“Pengalamannya akan sangat berharga saat kami memperluas kehadiran kami di Amerika Utara dan terus mengembangkan bisnis Rork Media secara global.”

Mark Evans, Direktur Editorial Rork Media, berkomentar: “Ketika Mark Young pertama kali menghubungi kami untuk membahas masa depan Scuba Show, kami merasa terhormat karena dia melihat kami sebagai tim yang tepat untuk menghadapi pameran konsumen yang tangguh ini, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-38.th ulang tahun pada tahun 2025. Kami berharap dapat bekerja sama untuk mendorong acara ini ke tingkat yang lebih tinggi.”

Mark Young said: “Since starting Dive Pelatihan and Dive Centre Business magazines 34 years ago, I have been deep in the diving industry, and recently began thinking about whom to trust to continue Scuba Show and California Diving News. Ross Arnold and Mark Evans with Rork Media were a natural fit, with their global array of magazines, dive events, websites and Youtube Channel.

“Saat saya melihat visi di balik semua yang mereka lakukan, dan mereka membicarakan rencana mereka untuk meningkatkan nilai mereka bagi industri, saya terdorong untuk membuka dialog yang mengarah pada akuisisi mereka terhadap Scuba Show dan California Diving News.

“Saya akan bangga melihat mereka mengembangkan Scuba Show dan California Diving News melampaui kesuksesan mereka saat ini, dan berharap dapat melanjutkan perjalanan bersama mereka.”

This strategic acquisition underscores Rork Media’s commitment to serving the global dive community with industry-leading content, events, and experiences across print, digital, and in-person platforms.