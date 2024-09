'Seperti minuman tequila': Penyelaman dalam menenggelamkan klaim asuransi penyelam

Mengajukan klaim terhadap polis asuransi perjalanan yang menanggung penyelaman skuba hingga kedalaman 30 m jika terjadi penyakit dekompresi (DCI) adalah satu hal – tetapi apa yang terjadi jika Anda telah menyelesaikan penyelaman yang lebih dalam dengan selamat sebelumnya pada hari terjadinya insiden? Skenario ini baru-baru ini diuji di Australia.

Sepasang suami istri telah mengambil asuransi perjalanan bersama untuk perjalanan 10 hari ke tujuan luar negeri yang tidak disebutkan tahun lalu (2023). Polis asuransi tersebut atas nama pasangan perempuan, dengan penyelam laki-laki yang mengalami DCI, yang hanya disebutkan sebagai JC, sebagai penerima manfaat. Penyelaman skuba hingga kedalaman maksimum 30m diizinkan berdasarkan ketentuan polis.

Pada tanggal 17 Oktober, JC melakukan penyelaman sedalam 39 meter, meninggalkan permukaan selama satu jam dan kemudian melakukan penyelaman kedua hingga kedalaman 29 meter, setelah itu ia jatuh sakit dan pingsan.

Seorang dokter (Dr. EG) dipanggil, mendiagnosis DCI dan meresepkan perawatan, yang menyebabkan pasangan JC kemudian mengajukan klaim untuk biaya pengobatan luar negeri yang signifikan dan biaya perjalanan tambahan yang diakibatkannya.

Mitsui Sumitomo Insurance menolak untuk membayar, dengan alasan bahwa jika JC tidak melakukan penyelaman sebelumnya di luar ketentuan polis maka DCI tidak akan terjadi, dan perselisihan antara para pihak dibawa ke Otoritas Pengaduan Keuangan Australia (AFCA) ombudsman.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking isu with that interpretation.

“JC berpartisipasi dalam aktivitas yang dilarang oleh ketentuan polis dan menjadi tidak sehat sebagai akibatnya,” kata ombudsman. “Tidak adil jika mengharuskan perusahaan asuransi untuk membayar klaim dalam keadaan di mana perusahaan asuransi tidak setuju untuk menanggung risiko yang terkait dengan aktivitas tersebut.”

3 faktor risiko utama

Laporan Dr. EG kepada perusahaan asuransi setelah melakukan tinjauan medis mengidentifikasi tiga faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap DCI penyelam: kedalaman, pengulangan penyelaman, dan penerapan penghentian dekompresi.

Seiring meningkatnya tekanan, demikian pula risiko kecelakaan, kata Dr. EG, menyimpulkan bahwa DCI terjadi bukan hanya karena penyelaman sedalam 29m tetapi melalui kombinasi kedua penyelaman tersebut.

Pakar medis lainnya, Dr. MN, menyatakan bahwa risiko DCI berkorelasi kuat dengan seberapa efektif tubuh mengelola stres dekompresi setelah serangkaian paparan penyelaman, dengan 'paparan' berarti aktivitas menyelam selama satu hari.

JC telah melakukan penyelaman tunggal pada tanggal 15 dan 16 Oktober, tetapi paparannya pada tangki ganda pada tanggal 17 dapat dianggap sebagai "cukup provokatif" - membuatnya sulit untuk menghubungkan timbulnya gejala hanya dengan penyelaman terakhir.

“Untuk menggambarkan sebuah analogi, seperti halnya mengonsumsi beberapa teguk tequila secara bertahap memengaruhi kondisi seseorang, kita tidak dapat menentukan tegukan terakhir sebagai satu-satunya penyebab penyakit,” kata Dr. MN.

Argumen mitra bahwa tidak ada bukti konklusif bahwa penyelaman sedalam 39 meter merupakan satu-satunya penyebab DCI JC dikesampingkan oleh penilaian bahwa hal itu kemungkinan terjadi karena efek kumulatif penyelaman yang dilakukan pada hari itu – dan mungkin juga beberapa hari sebelumnya.

Penyelaman sedalam 39 meter telah membatalkan klaim tersebut, dan AFCA ditegakkan keputusan perusahaan asuransi.

