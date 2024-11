Pemandangan bawah laut untuk meningkatkan kesadaran akan Balearic 

The fifth annual MARE competition for Balearic Sea and Mediterranean marine fotografi unveiled its winners on 15 November. The organisers of the “Audiovisual Contest for the Conservation of the Balearic Sea” held their awards ceremony in Mercadal on the island of Menorca.

Dua ratus fotografer bawah air, yang berkompetisi dalam subkategori kategori Dewasa Ahli, Dewasa Amatir, dan Remaja, mengirimkan sekitar 1,400 foto, dan memperebutkan hadiah uang tunai dan peralatan bawah air senilai 10,000 euro. Ada 26 pemenang hadiah, termasuk penghargaan kehormatan untuk entri dalam kategori Kawasan Konservasi Perairan dan Kualitas Air tambahan.

The jury comprised conservationist Debora Morrison, foto-journalist and documentary-maker Pep Bonet and underwater photographer Rafael Fernández Caballero, and the work they selected will form part of an exhibition set to tour the Balearic Islands during 2025.

"Ketika tantangan lingkungan yang dihadapi laut kita semakin nyata, komitmen masing-masing dari Anda memiliki relevansi yang unik," Toni Periano, direktur proyek berkelanjutan untuk Menorca Island Council, memberi tahu para peserta dan sponsor. "Kontes ini bukan hanya ajang memamerkan bakat seni, tetapi juga seruan kuat untuk konservasi dan rasa hormat terhadap alam."

Ahli Dewasa

Burung Kormoran dan Ikan Bawal (Victor de Valles Ibanez)

Pemandangan Ibiza (Ainhoa ​​Ezkurra)

Selamatkan Posidonia (Claudio Palmisano)

Margalida Dari Laut (Néstor Carda Aroca)

Amatir Dewasa

kemoceng (Ivan Ruiz Llobera)

Post Mortem Ikan (Cesar Vicente-García)

unduk-unduk (José Salmerón Perez)

Pengrajin Pegangan (Fernando Estarellas Calderon)

antena (Alex Morell)

Pemuda

Hutan Duri (Cati Sans Tous, 10)

Simbiosis Ikan Moray (Kenzo Segura Barajas, 12)

Teritip (Luna Mas Escandell, 13)

Sayap Naga (Joan Sans Tous, 13)

New Life (Pablo ngel Wenham Martínez, 15)

Area Perlindungan Laut

Sekarang Kamu Melihatku, Sekarang Kamu Tidak Melihatku (Tato Damiani)

Tatapan Melintasi (Tony Juan)

Di Bawah Ombak (Xavier Mas Ferrà)

Kualitas air

Koridor Pasir (Victor de Valles Ibanez)

Dialog Di Senja Ubur-ubur (Theo Belafonte)

Oasis Warna-warni di Laut Balearik (Pedro Riera Llompart)

Suara Populer

Foto yang menerima suara terbanyak dari masyarakat (350 dari 3,376) tidak termasuk dalam pilihan juri – melainkan Di Akhir Musim Panas oleh Miquel Gomila.

Di Akhir Musim Panas (Miquel Gomila)

MARE dikonsep dan didukung secara finansial oleh Yayasan Marilles untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya konservasi Laut Balearic, dan dikatakan didukung oleh sebagian besar badan konservasi Kepulauan Balearic dan sembilan pusat penyelamannya.

Sejak kompetisi dimulai pada tahun 2020, MARE mengatakan bahwa dari 5,000+ gambar yang diterima, hampir setengahnya telah disumbangkan untuk digunakan untuk tujuan konservasi.

"Ada ratusan foto yang menunjukkan keindahan segala sesuatu di bawah laut, tetapi juga mengingatkan kita akan meningkatnya tekanan pada ekosistem ini dan kebutuhan mendesak untuk bekerja sama melindunginya," kata direktur Yayasan Marilles, Aniol Esteban.

“Kami sudah mengatakannya tahun lalu, dan sayangnya kami tidak dapat memperbarui data ini karena perlindungan belum meningkat: hanya 0.07% laut di sekitar kita yang sangat dilindungi, sementara spesies seperti melarikan diri atau ikan gitar baru-baru ini menghilang, dan ikan lainnya seperti kuda laut merupakan spesies langka.

“MARE merayakan kehidupan laut dengan penuh semangat dan komitmen, tetapi juga menantang kita untuk bertindak. Sudah saatnya bekerja sama untuk mengisi kembali perairan kita dengan kehidupan dan harapan bagi generasi mendatang!” Temukan lebih banyak tentang kompetisi tahunan MARE.

Juga di Divernet: KEAJAIBAN MEDITERANIA: RUMPUT LAUT, KUDA LAUT & FORMENTERA, PULAU KECIL – BANGKAI BANGKAI BESAR, VIAJE PERJALANAN DARAT DI SPANYOL, FREEDIVE TERBAIK DI DUNIA