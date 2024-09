GO Diving Show ANZ wajib dikunjungi bagi fotografer bawah air

Perdana Pertunjukan Menyelam GO ANZ, yang akan berlangsung di Sydney Showground pada tanggal 28-29 September – dan dengan tiket masuk sepenuhnya GRATIS – telah dideskripsikan sebagai suatu keharusan bagi fotografer bawah air, apakah Anda baru memulai perjalanan Anda, atau seorang 'juru potret' berpengalaman.

Sejumlah fotografer bawah air dan pendidik terkenal di dunia akan hadir di Foto Panggung, dan para pemenang dari ajang bergengsi Penghargaan Bawah Air Australasia 2024 Kompetisi ini akan diadakan pada Sabtu sore. Berikut ini adalah beberapa nama yang akan tampil di panggung selama akhir pekan:

Nigel Marsh adalah orang di balik Unique Aussie Marine Life milik Scuba Diver ANZ

Nigel Marsh

Nigel Marsh, yang fitur Kehidupan Laut Australia Uniknya di Scuba Diver Australia dan Selandia Baru menjadi favorit pembaca, akan ikut serta Foto Panggung di Pertunjukan Menyelam GO ANZ pada bulan September.

Nigel adalah fotografer lepas bawah air dan jurnalis foto yang tinggal di Brisbane. Karyanya telah diterbitkan di berbagai majalah, surat kabar dan buku, baik di Australia maupun di luar negeri.

Ia telah banyak menyelam di sekitar Australia, khususnya Great Barrier Reef dan Laut Koral, dan perjalanannya telah membawanya ke seluruh Asia, Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Samudera Atlantik, dan Karibia. Foto-foto bawah airnya juga telah memenangkan sejumlah kompetisi fotografi internasional.

Kecintaan Nigel terhadap menyelam dan lingkungan laut berkembang sejak usia dini saat melakukan snorkeling di pantai kampung halamannya di Sydney, Australia. Belajar menyelam pada tahun 1983 meningkatkan minatnya terhadap kehidupan laut, dan ia segera berbagi pengalamannya dengan orang lain, menyajikan tayangan slide dan menulis artikel untuk majalah – artikel pertamanya diterbitkan pada tahun 1983.

Nigel telah menghasilkan ribuan artikel untuk majalah menyelam, perjalanan, dan penerbangan di seluruh dunia, dengan fokus pada subjek favoritnya – ikan, menyelam, hiu, bangkai kapal, kehidupan laut, dan perjalanan.

Nigel juga ikut menulis dua buku panduan menyelam bersama Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) dan Diving Australia (Periplus Editions 1997). Dia juga menerbitkan sendiri sebuah buku – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografi 2011).

Selama sepuluh tahun terakhir Nigel sibuk mengerjakan serangkaian buku anak-anak tentang subjek yang berhubungan dengan kelautan (Hiu & Pari A sampai Z, Menjelajahi Bangkai Kapal, Kepiting & Crustacea, Ikan Aneh dan Aneh) dan serangkaian panduan menyelam dan kelautan buku kehidupan (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) untuk Penerbit New Holland.

Brett Lobwein akan menawarkan beberapa wawasan tentang fotografi bawah air teknik

Brett Lobwein

Fotografer bawah air pemenang penghargaan Brett Lobwein akan menampilkan gambar menakjubkannya di sini Foto Panggung saat pengukuhan Pertunjukan Menyelam GO ANZ pada bulan September.

Brett adalah seorang fotografer yang bersemangat dan berwawasan lingkungan yang tinggal di Sydney, yang tumbuh di perairan Sungai Port Hacking di pinggiran selatan kota, melihat kecintaannya pada selam scuba benar-benar terbentuk di awal tahun 2000-an saat bekerja di sebuah toko selam lokal.

Pada tahun 2010, ia mulai menaruh minat besar pada fotografi bawah air dan membeli rumah DSLR pertamanya.

Sejak perjalanan pertamanya berenang bersama paus bungkuk di Tonga, dia benar-benar terpikat.

Gairahnya untuk fotografi hanya dapat disaingi oleh keinginannya untuk melakukan perjalanan eksotis.

Baik saat memotret hiu sutra di Taman Ratu Kuba, penguin di Antartika, beruang kutub di Kutub Utara, orca di Norwegia, atau anjing laut di Narooma, Brett selalu memastikan untuk menggambarkan kehidupan laut dalam elemen alaminya, tanpa menjelek-jelekkan atau membuat sensasi hewan untuk mendapatkan perhatian pada gambar dengan alasan yang salah.

Selaras dengan kecintaannya terhadap laut dan penghuninya, Brett juga merupakan pendukung kuat perlindungan laut dan lingkungan dengan meningkatkan kesadaran akan penggunaan berlebihan dan permintaan akan plastik sekali pakai.

Brett adalah Sony yang bangga Digital Advokat Pencitraan, Duta Besar untuk Isotta Underwater Housings, Anggota Klub Penjelajah, Anggota Ocean Artist Society, dan mantan fotografer asosiasi/residen di Ocean Geographic.

Brett juga merupakan pemilik UW Images, distributor fotografi bawah air peralatan.

Gambarnya telah memenangkan banyak penghargaan internasional fotografi penghargaan dan telah diterbitkan di seluruh dunia.

Don Silcock akan berbicara tentang pertemuan dengan hewan besar

Don Silcock

Scuba Diver Australia dan Editor Perjalanan Senior Selandia Baru Don Silcock akan membawa ke Foto Panggung saat pengukuhan Pertunjukan Menyelam GO ANZ pada bulan September untuk membicarakan ketertarikannya pada binatang besar.

Don adalah seorang fotografer dan jurnalis foto bawah air Australia yang tinggal di pulau Bali di Indonesia, dan dia bergabung dengan tim Scuba Diver ANZ sebagai Senior Travel Editor pada tahun 2020.

Berasal dari Inggris, Don mulai menyelam pada awal tahun 1980an saat tinggal dan bekerja di Bahrain, di Teluk Persia, dan kemudian menjadi BSAC Advanced. Pengajar dan Petugas Selam.

Dia pindah ke Australia pada tahun 1991 bersama keluarga mudanya, di mana dia mengembangkan minatnya yang abadi terhadap dunia fotografi bawah air dan perjalanan menyelam.

Don telah banyak menyelam di Papua Nugini dan Indonesia selama 25 tahun terakhir dan yakin kedua negara tersebut memiliki penyelaman tropis terbaik di dunia. Scuba Diver ANZ baru-baru ini menerbitkan 13th artikel dalam seri menyelam PNG, dan berikutnya isu akan memiliki 5th dalam seri serupa Don menulis tentang penyelaman Indonesia.

Sekitar 15 tahun yang lalu, Don menangkap apa yang ia gambarkan sebagai 'serangga hewan besar' ketika ia pergi ke Australia Selatan untuk pertama kalinya untuk memotret hiu putih besar dan tahun lalu, ia memotret hiu putih besar yang ke-15.th perjalanan ke sana…

Di sela-sela itu, ia memotret dan menulis tentang harimau, hiu martil besar, dan hiu koboi di Bahama; manta samudera, hiu biru, hiu paus, buaya Amerika, dan marlin belang di Meksiko; paus sikat selatan di Argentina, paus bungkuk selatan di Tonga, dan paus sperma di Azores.

Selama pandemi, Don melakukan penyelaman teknis dan baru-baru ini menyelesaikan sertifikasi TDI Extended Range untuk mengkualitaskannya hingga ketinggian 55m sebagai persiapan untuk perjalanan teknologi khusus untuk memotret bangkai kapal di Kepulauan Solomon dan Bikini Atoll, yang akan ditampilkan dalam edisi mendatang Scuba Diver ANZ .

Mike Scotland akan berbicara tentang kehidupan laut Australia

Mike Skotlandia

Editor Dive Log Australasia dan fotografer bawah air Mike Scotland akan fokus pada biologi laut 'di alam liar' di Foto Panggung saat pengukuhan Pertunjukan Menyelam GO ANZ pada bulan September.

Mike mulai menyelam pada tahun 1976 dan berhasil memperoleh PADI-nya pengajar pemeringkatan pada tahun 1982. Serta mengajar lebih dari 1,000 penyelam. Mike telah melakukan 7,000 penyelaman dan memenangkan penghargaan untuk foto U/W-nya.

Dua minat utamanya adalah fotografi bawah air dan biologi kelautan. Ia menulis tentang perayaan kehidupan laut yang dipadukan dengan petualangan menyelam. Mike menerbitkan bukunya, Marine Biology in the Wild sebagai layanan bagi para penyelam yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang laut. Ini menampilkan foto standar kartu pos dengan penelitian mendalam. Saat ini, ia sedang menulis serial tentang biologi ikan dan hiu, yang akan ia masukkan dalam buku barunya tahun depan.

Biologi Kelautan di Alam Liar

Cara terbaik untuk membangkitkan gairah Anda dalam menyelam adalah dengan mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan laut yang menakjubkan yang kita temukan. Selama bertugas di Foto Panggung, Mike akan mengungkapkan banyak wawasan luar biasa yang telah diamatinya selama 48 tahun menyelam aktif yang akan memotivasi Anda untuk menyelam.

Mike adalah seorang pendidik profesional dan salah satu fotografer U/W yang paling banyak dipublikasikan di Australia. Ceramah ini akan didukung oleh foto-fotonya yang paling bagus yang dikumpulkan dari lebih dari 100 ekspedisi ke Great Barrier Reef dan Pasifik.

Talia Greis akan berbicara tentang abstrak fotografi bawah air

Talia Greis

Fotografer bawah air otodidak dan terkenal secara internasional Talia Greis akan hadir Foto Panggung di Pertunjukan Menyelam GO ANZ berbicara tentang citra bawah air abstrak.

Lahir dan besar di kawasan kota pesisir di Pinggiran Kota Timur Sydney, apresiasinya terhadap kehidupan laut meledak saat menyelam di Ningaloo Reef, WA.

“Memahami kekayaan keanekaragaman dan kelimpahan dunia bawah laut di negara kita membuat saya perlu membawa kamera ke bawah permukaan sesegera mungkin,” katanya.

“Tidak hanya mampu mereproduksi beberapa momen indah yang ditawarkan alam, namun juga mampu memahami sepenuhnya bagi diri saya sendiri, warna sebenarnya dan kompleksitas dari apa yang telah saya saksikan”.

Talia yang selalu mengabadikan momen yang terjadi, menyadari bahwa perannya dalam menyelam telah berubah, dan saat ini merasa mustahil untuk menyelam tanpa mengintip melalui lensa.

Talia memenangkan Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 untuk Ocean Geographic, Head On Foto Festival, Kategori Lansekap 2023, Pantai Utara Bawah Air Foto Kompetisi 2023, dan Underwater Photographer of the Year (UPY) Kategori Makro tahun 2024.

Fotografi Bawah Air Abstrak

Talia akan berbicara tentang abstrak fotografi bawah air – memberikan pengenalan singkat mengapa dia suka bereksperimen dengan kerajinan tersebut sebagai penyelam Sydney, dan mendiskusikan beberapa metode dan teknik berbeda yang dia gunakan untuk mendalami kerajinan tersebut.

Dia akan memberikan beberapa contoh bidikan yang dia ambil menggunakan teknik berbeda, dan mendiskusikan pengaturan dan persyaratan peralatan untuk melaksanakannya.

Nicolas Remy akan menawarkan saran tentang foto teknik

Nikolas Remy

Fotografer bawah air Perancis-Australia Nicolas Remy, yang kini tinggal di Sydney, akan mengambil foto tersebut Foto Panggung di GO Diving Show ANZ di September.

Gambar Nicolas telah menerima lebih dari 40 penghargaan internasional, termasuk pemenang kategori di Ocean yang bergengsi Fotografi Penghargaan, Seni Kelautan, Master DPG, Gambar Geografis Laut Tahun Ini dan Alam Dunia Fotografi Penghargaan

Foto-fotonya telah ditampilkan di media arus utama seperti BBC, CNN, Forbes, serta media selam terkemuka dan fotografi media.

Dia adalah pendiri Klub Bawah Air, Sebuah secara online fotografi sekolah dan komunitas, yang saat ini memiliki anggota di 12 negara. Anggota Klub memiliki akses ke kursus mandiri, forum dukungan, dan webinar bulanan, tempat Nicolas dan fotografer terkenal lainnya mengajar fotografi Kelas master.

Didorong oleh hasratnya untuk mengajar fotografiNicolas adalah pembicara publik yang berpengalaman. Selain webinar bulanan untuk The Underwater Club, ia secara teratur diundang untuk berbicara di acara menyelam, fotografi bawah air perkumpulan dan klub scuba.

Sebuah tercapai foto-jurnalis, Nicolas telah menulis puluhan artikel yang diterbitkan di media selam internasional. Dia adalah Editor Lapangan untuk DivePhotoGuide.com, dan kontributor tetap Plongez! majalah (Prancis) dan Penyelam Scuba majalah (Inggris dan Australia/Selandia Baru), di mana ia menulis tentang kehidupan laut, perjalanan, teknik dan peralatan fotografi.

Nicolas berkolaborasi dengan peralatan selam dan fotografi merek untuk pengujian produk dan tinjauan lapangan. Ia dikenal karena tulisan-tulisannya yang terperinci dan mendalam, bekerja sama dengan merek-merek seperti Nauticam, Mares, Nikon Australia, dan Retra UWT, dan masih banyak lagi.

Nicolas adalah duta Nauticam. Dia saat ini memotret dengan Nikon Z9 dalam housing Nauticam NA-Z9 dan optik favoritnya adalah sistem Nauticam EMWL dan Nauticam FCP-1, meskipun dia juga menggunakan WWL-C ketika ukuran dan berat adalah hal yang terpenting.

Pernapasan ulang merupakan bagian penting lainnya dari perlengkapan menyelam Nicolas: ia telah menghabiskan lebih dari 1,300 jam mengambil foto saat menyelam baik dengan rEvo CCR atau Mares Horizon SCR, dan bertahan selama tiga hingga empat jam penyelaman. Nicolas sangat tertarik dengan mesin-mesin ini, yang menurutnya semakin berkembang dalam industri penyelaman.

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 28-29 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk tua dan muda, mulai dari pengalaman menyelam VR, uji coba , kolam demonstrasi, putri duyung, dan banyak lagi.

Di sekitar panggung dan fitur akan terdapat berbagai peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, latihan lembaga, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

GO Diving Show UK 2024, yang kini memasuki tahun kelima, menarik lebih dari 10,000 pengunjung selama akhir pekan, dan mencakup area pameran seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan Selandia Baru bercita-cita untuk mencapai level ini di tahun-tahun mendatang.

Tiket masuk ke GO Diving Show ANZ yang pertama sepenuhnya gratis – daftar di sini untuk mendapatkan tiket Anda untuk acara menyelam tahun 2024 di Australia. Terdapat banyak tempat parkir di lokasi dan lokasinya mudah dijangkau dengan banyak pilihan transportasi, jadi catat tanggalnya di buku harian Anda sekarang dan bersiaplah untuk akhir pekan yang epik dengan merayakan segala bentuk penyelaman.