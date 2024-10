Pelopor film Bond, penyelam Jordan Klein meninggal dunia

Sinematografer Jordan Klein Sr, yang meninggal pada tanggal 1 Oktober di usia 98 tahun, terkenal karena karyanya yang luar biasa di bawah air pada banyak film James Bond, termasuk Thunderball, yang membuatnya memenangkan Academy Award. Ia juga seorang fotografer bawah air, insinyur, dan penemu yang ulung.

Klein lahir di Cleveland, Ohio pada tanggal 1 Desember 1925, tetapi pada usia muda ia pindah bersama keluarganya ke Miami, Florida, negara bagian tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya – ia meninggal di kota kelahirannya Ocala. Pada tahun 1938, ia mulai tertarik pada dunia menyelam.

Klein ikut beraksi bersama Angkatan Laut di Pasifik selama PD II, dan menjalani perjalanan selama tiga hari sebagai bagian dari gelombang pertama yang menghantam Jepang ketika bom atom dijatuhkan.

Setelah perang, ia meminjam uang untuk membeli dan mengubah kapal PT Angkatan Laut menjadi apa yang diklaim sebagai salah satu kapal selam pertama di Pantai Miami, dan juga membuka salah satu toko selam pertamanya. "Semua orang mengira saya gila," katanya. "Tidak ada yang akan membayar Anda untuk mengajak mereka pergi bersnorkel atau menyelam di atas kapal!"

Ia juga memodifikasi kompresor lama untuk memulai bisnis bernama Kompresor Mako dan melayani apa yang ia yakini sebagai industri selam skuba yang sedang berkembang.

Pekerjaan bawah air Klein di Thunderball memenangkan Oscar pertamanya

Goldwyn menelepon

Samuel Goldwyn dari MGM melihat Hidup majalah cerita tentang aktivitas menyelam Klein dan bertanya apakah dia bisa membuat wadah bawah air untuk salah satu kamera Mitchell besar di studionya. Dia mengelabui Goldwyn agar percaya bahwa dia sudah punya pengalaman fotografi, sambil berpikir: "Saya bisa membaca, dan ada perpustakaan di ujung jalan!"

Kariernya di dunia film akan muncul dari hubungan ini, ketika produser Darryl Zanuck menawarinya peran sebagai insinyur bawah air dan juru kamera di 20,000 Leagues Under the Sea.

Klein merancang dan membangun rumah kamera awalnya menggunakan pelat kuningan dan perak, dan kemudian menyediakan perlindungan bawah air untuk merek-merek yang mencakup Rolleiflex, BoleksArgus, Leica dan Stereo, mencakup semuanya mulai dari kamera diam 35mm hingga kamera film 8mm dan 16mm, tidak hanya untuk para profesional tetapi juga penyelam amatir.

Mempromosikan casing kameranya

Salah satu produknya adalah rumah kamera bawah air berbahan plastik, yang diklaim terjual 19,000 unit melalui toko Woolworth.

Klein terlibat dalam beberapa film bawah air 'blockbuster' awal dan sepanjang hidupnya ia mengerjakan 78 film layar lebar dan banyak serial TV.

Sebagai direktur teknik bawah air dan juru kamera di Thunderball ia membangun semua kendaraan bawah air, mementaskan adegan perkelahian, dan merekam banyak adegan bawah air, serta turut memenangkan Academy Award untuk desain dan konstruksi properti, set, dan efek khusus.

Ini diikuti beberapa tahun kemudian pada tahun 2001 dengan sebuah Oscar untuk Prestasi Teknis Terbaik, sebuah pengakuan atas keseluruhan usahanya yang pionir dalam mengembangkan dan mengaplikasikan rumah kamera bawah air untuk gambar bergerak.

Paru-paru Kriogenik

Pada tahun 1967, Klein bekerja sama dengan Jacques Cousteau untuk mengembangkan alat bantu pernapasan oksigen cair yang mereka sebut CryoLung, yang dirancang untuk menopang penyelam tiga hingga empat kali lebih lama daripada peralatan selam konvensional.

Ia juga menyutradarai dan memfilmkan berita, film promosi, dan dokumenter, seperti program TV tentang hiu yang ia buat pada akhir tahun 1980-an bersama putranya, Jordy. Di bidang rekreasi, ia adalah seorang penerbang, pembalap mobil dan perahu, serta penyelam.

Bekerja dengan hewan

Film terkenal lainnya yang dikerjakan Klein termasuk Makhluk dari Black Lagoon, The Aquarians, Flipper, You Only Live Twice, Hidup dan Biarkan Mati, Jangan Pernah Katakan Tidak Lagi, Hari Lumba-lumba, Splash, Rahang, Kepompong, The Abyss dan Segitiga Bermuda.

Serial TV termasuk yang sudah lama tayang dan berpengaruh Perburuan Laut dari 1954 hingga 1963, Pria Enam Juta Dolar, Chips, Miami Vice, X-Files dan dan Pencarian Laut.

