Terapi selam adaptif menjadi pusat perhatian

Lyndi Leggett adalah pelopor dalam terapi scuba adaptif dan pendiri The Scuba Gym Australia, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk mengubah kehidupan melalui kekuatan penyembuhan air, dan dia akan berada di Panggung Utama di Pertunjukan Menyelam GO ANZ pada bulan September berbagi kisah transformasi yang menarik, membahas ilmu di balik terapi selam, dan menyoroti dampak mendalam dari menggabungkan rehabilitasi dengan aktivisme lingkungan.

Beroperasi terutama di Central Coast NSW, Lyndi dan timnya menyediakan terapi selam khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk penderita multiple sclerosis, cerebral palsy, autisme, dan cedera tulang belakang. Pendekatan inovatifnya memanfaatkan lingkungan bawah air tanpa bobot untuk memfasilitasi pergerakan, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan kesejahteraan mental bagi klien yang seringkali tidak berhasil diatasi dengan terapi tradisional.

Terinspirasi oleh kesuksesan The Scuba Gym USA, Lyndi memperkenalkan terapi transformatif ini ke Australia pada tahun 2018. Komitmennya melampaui rehabilitasi fisik; ia sangat berinvestasi dalam mendukung para veteran dan responden pertama melalui program Scuba Warrior.

Inisiatif ini menawarkan pengalaman menyelam terapeutik bagi mereka yang menghadapi stres pascatrauma, memberikan rasa memiliki tujuan dan rasa kebersamaan. Para peserta terlibat dalam 'penyelaman misi', berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dengan membersihkan puing-puing dari perairan setempat. Hingga saat ini, program ini telah berhasil mengangkat lebih dari enam ton sampah, termasuk barang-barang seperti sepeda motor dan sampah plastik, dari lingkungan perairan.

Keahlian Lyndi yang beragam mencakup sertifikasi sebagai instruktur selam NAUI, RAID, SSI, dan PADI, serta kualifikasi dalam Pemrograman Neuro-Linguistik dan Pertolongan Pertama Kesehatan Mental. Pendekatan holistiknya terhadap terapi tidak hanya menekankan penyembuhan fisik tetapi juga ketahanan mental dan pengelolaan lingkungan.

Melalui karyanya, Lyndi telah membangun komunitas suportif di mana para individu menemukan kembali kepercayaan diri, kemandirian, dan semangat hidup yang baru.

Pertunjukan Selam GO akan berlangsung di Sydney Showground pada tanggal 6-7 September

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 6-7 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk tua dan muda, mulai dari pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive, dan masih banyak lagi.

Di sekeliling panggung dan fitur akan terdapat berbagai macam peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, agen pelatihan, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

Dapatkan tiket Anda sekarang!

Tiket untuk GO Diving Show ANZ sudah mulai dijual, dan Anda dapat memanfaatkannya Penawaran earlybird 2-untuk-1 sampai 9 September – Anda dan teman/sahabat/pasangan/suami Anda dapat berkunjung hanya $12, dan anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dapat masuk secara gratis, menjadikannya hari keluarga yang sempurna. Tersedia banyak tempat parkir di lokasi dan tempat ini mudah dijangkau dengan banyak pilihan transportasi, jadi catat tanggalnya di buku harian Anda sekarang dan bersiaplah untuk akhir pekan yang luar biasa untuk merayakan semua bentuk penyelaman.