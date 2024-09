Cedera umum saat menyelam, kecelakaan menyelam jarak jauh, dan Hotline DAN

Wakil Presiden Layanan Medis Diver Alert Network yang terhormat, Dr Matias Nochetto, akan memberikan inspirasi dan presentasi pendidikan pada acara pengukuhan tersebut. Pertunjukan Menyelam GO ANZ (berlangsung di Sydney Showground pada tanggal 28-29 September).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI pengajar in 1999. He completed his medical latihan in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, latihan events, translating latihan programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Dokter Matias Nochetto

Pada tahun 2006, ia ditawari jabatan penuh waktu di kantor pusat DAN di Durham NC, tempat ia bekerja sejak tahun 2007.

Saat ini Dr. Nochetto menjabat sebagai Wakil Presiden Layanan Medis di DAN, tempat ia menjalankan tulang punggung Divers Alert Network. Ia memimpin tim paramedis, perawat, dan dokter di empat benua yang menangani lebih dari 3,500 panggilan darurat dalam lima bahasa dan sekitar 5,000 pertanyaan medis per tahun di seluruh dunia.

Di DAN, ia juga bekerja dengan tim untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai program medis DAN di berbagai tingkatan, dari orang awam hingga profesional perawatan kesehatan.

Nochetto adalah Direktur Bersama Program Kedokteran Selam DAN-UHMS, yang saat ini merupakan program CME terlama yang pernah ada, yang telah mendidik para dokter dalam bidang kedokteran selam sejak tahun 1982. Ia sering menjadi pengajar tamu dalam program dan kursus kedokteran selam di tingkat internasional.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and latihan programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Cedera umum saat menyelam, kecelakaan menyelam jarak jauh, dan Hotline DAN

Jangan lewatkan Seminar Kesehatan dan Keselamatan Menyelam DAN, yang dipresentasikan oleh Dr Matias Nochetto, di Panggung ANZ/Inspiration pada hari Minggu 29 September mulai pukul 1 siang.

Dr Nochetto, VP Layanan Medis DAN, akan membahas Cedera Umum Saat Menyelam (Gejala, Pertolongan Pertama, Perawatan), Kecelakaan Menyelam Jarak Jauh (Tantangan dan Contoh Kasus), dan Hotline Darurat DAN.

Ini pasti akan menjadi seminar yang menarik dan menggugah pikiran, apakah Anda seorang penyelam pemula, penyelam berpengalaman, atau penyelam teknis berpengalaman.

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 28-29 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk semua usia, mulai dari pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, dan masih banyak lagi.

Di sekitar panggung dan fitur akan terdapat berbagai peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, latihan lembaga, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

GO Diving Show UK 2024, yang kini memasuki tahun kelima, menarik lebih dari 10,000 pengunjung selama akhir pekan, dan mencakup area pameran seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan Selandia Baru bercita-cita untuk mencapai level ini di tahun-tahun mendatang.

Tiket masuk ke GO Diving Show ANZ yang pertama sepenuhnya gratis – daftar di sini untuk mendapatkan tiket Anda untuk acara menyelam tahun 2024 di Australia. Terdapat banyak tempat parkir di lokasi dan lokasinya mudah dijangkau dengan banyak pilihan transportasi, jadi catat tanggalnya di buku harian Anda sekarang dan bersiaplah untuk akhir pekan yang epik dengan merayakan segala bentuk penyelaman.