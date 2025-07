Divers Alert Network memperkenalkan pekerja magang 2025

Divers Alert Network (DAN) dengan bangga memperkenalkan peserta magang tahun 2025 – Sam Crenshaw, Tyler Horton, Anna Krylova, dan Samantha Nosalek.

Program magang DAN dimulai pada tahun 1999 untuk memberikan pengalaman berharga kepada kandidat yang memenuhi syarat dalam penelitian keselamatan menyelam. Meskipun program ini masih berorientasi pada penelitian, cakupannya telah berkembang selama bertahun-tahun hingga mencakup proyek-proyek yang berfokus pada aspek lain dari misi DAN untuk membantu penyelam yang membutuhkan bantuan medis darurat dan untuk mempromosikan keselamatan menyelam melalui pendidikan. Saat ini, para peserta magang DAN berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk kerja lapangan, studi laboratorium, penjangkauan, pengembangan program pelatihan, dan proyek-proyek lain yang mempromosikan keselamatan menyelam.

Sam Crenshaw adalah seorang letnan di US Coast Guard dan seorang Divemaster. Ia memperoleh gelar BS dalam teknologi rekayasa kelautan dari Texas A&M Maritime Academy di Texas A&M University di Galveston. Karier Sam di Coast Guard mencakup pemeriksaan kapal komersial di Philadelphia dan New Jersey, penyelidikan korban maritim di Baton Rouge, dan menjadi bagian dari Program Pelatihan Industri Kelautan khusus yang berfokus pada investigasi korban kapal selam dan snorkel yang dilakukan oleh Coast Guard. Ia memilih untuk bekerja dengan DAN sebagai bagian dari program ini untuk lebih memahami seluk-beluk insiden terkait penyelaman dan mempromosikan kepentingan keselamatan bersama antara US Coast Guard dan DAN.

Tyler Horton, penduduk asli Indiana, lulus dari University of Dayton pada tahun 2022 dengan gelar Sarjana Sains bidang biologi dan minor dalam ilmu saraf dan bahasa Spanyol. Setelah lulus, ia menjabat sebagai direktur eksekutif lembaga nirlaba kesehatan masyarakat internasional yang didedikasikan untuk skrining dini dan perawatan pencegahan kanker payudara dan serviks. Ia kemudian menghabiskan waktu setahun dengan backpacking keliling dunia, mencentang daftar petualangan yang ingin ia lakukan, dan jatuh cinta dengan scuba diving di sepanjang perjalanan. Tyler sangat senang dapat menggabungkan hasratnya terhadap dunia bawah laut dan keselamatan dengan latar belakangnya dalam penelitian ilmiah saat ia bergabung dengan Program Magang Penelitian DAN musim panas ini.

Anna Krylova adalah seorang ilmuwan kelautan yang menekuni minat dalam ekologi perilaku, konservasi, dan penceritaan inovatif. Pada tahun 2024, ia meraih gelar Magister Sains dalam bidang biologi kelautan dari Universitas Northeastern, tempat ia menyelidiki dinamika mencari makan paus bungkuk di sepanjang pantai California untuk tesisnya. Saat di sekolah pascasarjana, Anna mulai menekuni fotografi bawah air dan menjadi penyelam ilmiah AAUS, menjelajahi berbagai ekosistem di Massachusetts, Panama, Washington, dan California. Sebelumnya, ia menyelesaikan gelar sarjana biologi kelautan dengan minor jurnalisme foto di Northeastern, melakukan penelitian kamuflase sotong di Laboratorium Biologi Kelautan dan mengasah keterampilannya dalam penelitian dan penceritaan visual. Ia ingin mengembangkan keahlian pemasarannya selama magang untuk membantu membina hubungan yang lebih kuat antara masyarakat dan lautan kita.

Samantha Nosalek adalah mahasiswa tahun kedua di University of North Carolina di Chapel Hill, yang sedang mengejar gelar di bidang teknik biomedis melalui Lampe Joint Department of Biomedical Engineering. Ia adalah seorang Divemaster NAUI dengan sertifikasi dalam prosedur nitrox dan dekompresi tingkat lanjut, dan ia menjadi relawan di SEAKERS, sebuah organisasi scuba nirlaba yang berpusat di kota kelahirannya di Concord, North Carolina. Ia berharap dapat membangun landasan yang kuat dalam dasar-dasar penelitian menyelam selama magangnya.