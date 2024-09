Arkeolog kelautan, advokat kelautan, dan penyelam teknis Dr Matt Carter akan hadir di Panggung Teknologi di Pertunjukan Menyelam GO ANZ di Sydney pada akhir bulan.

Sejak 2003, ia telah mengerjakan proyek arkeologi bawah laut di 13 negara berbeda, mulai dari penggalian bangkai kapal Fenisia berusia 2,800 tahun di Spanyol, hingga memimpin ekspedisi untuk membuat model 3D armada hantu di Bikini Atoll dan Chuuk Lagoon.

Pada tahun 2009, Matt dianugerahi Beasiswa Rolex Australasia dari Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), tempat ia diperkenalkan dengan penggunaan alat bantu pernapasan untuk penyelaman ilmiah. Sejak saat itu, ia telah menjadi pelopor dalam penggunaan CCR dan fotogrametri untuk arkeologi kelautan, dengan spesialisasi dalam survei dan penilaian bangkai kapal Perang Dunia Kedua di Australia dan Pasifik.

Matt adalah seorang International Fellow dan penerima penghargaan EC50 dari Explorers Club, mantan Wakil Presiden Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA), dan perwakilan Selandia Baru di Komite Internasional ICOMOS tentang Warisan Budaya Bawah Air (ICUCH). Ia juga pernah menjadi presenter spesialis di serial televisi Coast: New Zealand, yang merupakan sempalan dari serial Coast yang diproduksi BBC di Inggris, dan merupakan pakar materi pelajaran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Union for the Conservation of Nature (IUCN), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), dan Pemerintah Australia.

Menggabungkan penyelaman ilmiah, komersial, dan teknis selama lebih dari satu dekade, Matt sekarang menjabat sebagai Direktur Penelitian untuk Major Projects Foundation, yang bekerja untuk melindungi ekosistem laut, budaya, dan mata pencaharian yang terancam oleh bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang mencemari di Blue Pacific.

Pembicaraan Matt di GO Diving Show ANZ adalah:

Bangkai Kapal Hantu di Blue Pacific

Dr Matt Carter - Bangkai Kapal Hantu di Blue Pacific 2

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 28-29 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk tua dan muda, mulai dari pengalaman menyelam VR, uji coba , kolam demonstrasi, dan banyak lagi.

Di sekitar panggung dan fitur akan terdapat berbagai peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, latihan lembaga, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

GO Diving Show UK 2024, yang kini memasuki tahun kelima, menarik lebih dari 10,000 pengunjung selama akhir pekan, dan mencakup area pameran seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan Selandia Baru bercita-cita untuk mencapai level ini di tahun-tahun mendatang.

Tiket masuk ke GO Diving Show ANZ yang pertama sepenuhnya gratis – daftar di sini untuk mendapatkan tiket Anda untuk acara menyelam tahun 2024 di Australia. Terdapat banyak tempat parkir di lokasi dan lokasinya mudah dijangkau dengan banyak pilihan transportasi, jadi catat tanggalnya di buku harian Anda sekarang dan bersiaplah untuk akhir pekan yang epik dengan merayakan segala bentuk penyelaman.