Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness

We are delighted that the inaugural Pertunjukan Menyelam GO ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, Jill Heinerth herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director Tidak, Baghai will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Menyelam Ke Dalam Kegelapan

Review: Diving Into The Darkness

Markus Evans: Ketika saya pertama kali mendengar tentang Menyelam Ke Dalam Kegelapan, Saya sangat menantikan untuk melihatnya sendiri, terutama karena ini berpusat pada teman saya dan legenda menyelam Jill Heinerth. Kisahnya sudah lama layak untuk dipamerkan, dan sekarang saya memiliki kesempatan untuk melihatnya secara langsung, saya dapat memastikan bahwa pembuat film Nays Baghai telah mengalahkan dirinya sendiri dengan film dokumenter terakhirnya – film tersebut benar-benar layak mendapatkan semua penghargaan yang telah diterimanya. dalam waktu singkat telah dirilis.

Film ini telah memenangkan penghargaan Fitur Dokumenter Terbaik di Festival Film Internasional Santa Barbara tahun ini, dan penghargaan Keunggulan Luar Biasa di acara Dokumenter Tanpa Batas.

Salah satu penyelam gua terhebat di dunia, penjelajah Kanada Heinerth telah terlibat dalam beberapa ekspedisi yang paling menuntut dan terkenal, mulai dari survei gua terpanjang di dunia di Meksiko hingga menemukan gua gunung es raksasa di Antartika.

Still from Diving Into The Darkness

Disandingkan dengan beberapa penyelaman epik ini, yang digambarkan dengan klip dan arsip gambar diam, film dokumenter berdurasi 96 menit ini mencakup wawancara intim dan kilas balik animasi ke masa muda Heinerth, membantu menjelaskan motivasinya untuk mengambil bagian dalam tantangan ekstrem tersebut.

Lebih dari 100 temannya telah meninggal di kedalaman, namun dia menyatakan bahwa setiap petualangan membawanya selangkah lebih dekat untuk menjadi wanita yang dia harap pernah dia temui saat masih kecil.

Saya selalu percaya bahwa ada dua jenis penyelam – mereka yang suka menyelam di gua, dan mereka yang tidak – dan saya termasuk dalam kategori terakhir. Selalu ada sesuatu tentang gua yang memberi saya 'keinginan', dan Diving Into The Darkness tidak mengubah pikiran saya!

Still from Diving Into The Darkness

Melihat cuplikan menakjubkan Jill dengan mudah meluncur melalui sistem gua yang dihiasi stalaktit, stalagmit, dan keanehan topografi lainnya, dalam visibilitas yang sangat jelas, saya harus mengatakan bahwa saya mulai tergoda bahkan dalam jumlah terkecil.

Tapi kemudian segmen lainnya – terutama momen tersesat di dalam gua yang difilmkan dengan sangat baik oleh Nays dan timnya (Anda tahu betul bahwa ini adalah rekreasi dari insiden yang dimaksud, tetapi pengambilan gambarnya sangat bagus sehingga membuat jantung Anda berdebar kencang. saat Anda terjebak dalam situasi tersebut) – kendalikan kegilaan sesaat saya dan saya kembali ke kategori penyelam 'Saya akan tetap berpegang pada bangkai kapal, tembok, dan terumbu'!

Jill Heinerth adalah pembicara yang menawan jika Anda cukup beruntung melihatnya di atas panggung, dan karisma serta kepribadiannya muncul dari film seperti dia sedang duduk tepat di depan Anda. Hal ini dilengkapi dengan kepiawaian memotret Nays Baghai yang tentunya paham cara mengabadikan pemandangan epik di depan kamera. Sejauh ini, ini adalah salah satu film dokumenter terbaik yang berfokus pada penyelaman yang pernah saya tonton selama bertahun-tahun.

Join us for an exclusive screening of Diving Into The Darkness 5

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 28-29 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk semua usia, mulai dari pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, dan masih banyak lagi.

Di sekitar panggung dan fitur akan terdapat berbagai peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, latihan lembaga, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

GO Diving Show UK 2024, yang kini memasuki tahun kelima, menarik lebih dari 10,000 pengunjung selama akhir pekan, dan mencakup area pameran seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan Selandia Baru bercita-cita untuk mencapai level ini di tahun-tahun mendatang.

Tiket masuk ke GO Diving Show ANZ yang pertama sepenuhnya gratis – daftar di sini untuk mendapatkan tiket Anda untuk acara menyelam tahun 2024 di Australia. Terdapat banyak tempat parkir di lokasi dan lokasinya mudah dijangkau dengan banyak pilihan transportasi, jadi catat tanggalnya di buku harian Anda sekarang dan bersiaplah untuk akhir pekan yang epik dengan merayakan segala bentuk penyelaman.