Making humans aquatic

Dr Dawn Kernagis, NASA-trained NEEMO Aquanaut and Director of Scientific Research at DEEP – based at the former NDAC site in Chepstow – will will present an overview of past, current, and future efforts in support of human subsea habitation when she graces the Main Stage at the GO Diving Show in March.

Dr Kernagis completed her PHD at Duke University, where she studied the genetics of decompression sickness and mechanisms of oxygen toxicity in divers.

Having certified as a diver in 1993, she has been involved in, and led, numerous underwater exploration, research and community projects around the world.

Selain Panggung Utama – kali ini dipimpin oleh bintang TV, penulis dan petualang Steve Backshall, yang kembali ke GO Diving Show setelah beberapa tahun absen, bersama dengan NEEMO Aquanaut yang dilatih NASA dan Kepala Penelitian Ilmiah di DEEP Dawn Kernagis, sesama presenter TV, penulis dan favorit abadi Monty Halls, dan duo penjelajah dinamis Rannva Joermundsson dan Maria Bollerup, yang akan berbicara tentang Ekspedisi Buteng baru-baru ini di Indonesia

