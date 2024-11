Misi Blue Planet: Seorang astronot sedang menyelam

Ia mungkin telah pensiun dari kehidupan lamanya di orbit, tetapi astronot wanita dan penyelam skuba NICOLE STOTT masih menjalankan misi – untuk membuat kita semua menyadari hubungan penting antara kosmos dan dunia perairan kita. Ia berbicara dengan Steve Weinman

Para tamu di COMO Cocoa Island di Maladewa baru-baru ini merasa senang karena ditemani dalam penyelaman mereka oleh seorang astronot veteran – seseorang yang telah mengalami segalanya mulai dari penyelaman arus, penyelaman satelit, hingga berjalan di luar angkasa.

Bahkan selama puluhan tahun di Era Luar Angkasa, di saat orang-orang kaya melakukan perjalanan singkat mereka melampaui gravitasi nol, angkasawan dan wanita profesional tetap merupakan kelompok langka.

Sementara itu, Nicole Stott menikmati penyelaman di terumbu karang Samudra Hindia dan kesempatan baru untuk membahas topik favoritnya: berbagai kaitan antara lautan dan ruang angkasa.

COMO Cocoa Island, lokasi untuk Perkemahan Astronot Pulau (COMO Cocoa Island) baru-baru ini

Resor South Male Atoll, dengan 33 vila di atas airnya, menjadi tuan rumah bagi apa yang disebut sebagai "Perkemahan Astronot Pulau", dan menginapnya Nicole merupakan hasil kemitraan antara COMO dan dua inisiatif kembar yang dekat di hatinya, Space For A Better World dan Space For Art Foundation.

Didampingi oleh instruktur dari pusat selam PADI Cocoa Island, Nicole dan para tamu menjelajahi lokasi seperti Shambhala Reef, dekat dengan resor, dan Bay Reef, yang terletak di laguna sedalam 12 m dan menampilkan rangkaian bingkai perkembangbiakan karang yang berkembang pesat.

Para penyelam disenangi oleh kehidupan laut lokal: hiu karang sirip hitam, ikan napoleon wrasse, serta penyu sisik dan penyu hijau yang turut hadir, bersama dengan kawanan pendukung belut moray, ikan bibir manis oriental, kerang raksasa, ikan anemon, udang pembersih, ikan banner, ikan singa, dan ikan kupu-kupu.

Nicole Stott menjelajahi terumbu karang (COMO Cocoa Island)

Melihat kura-kura (COMO Cocoa Island)

Setelah menyelam, para tamu dapat makan malam bersama Nicole di bawah bintang-bintang dan melanjutkan diskusi mereka hingga malam.

“Kami beruntung dapat menyelenggarakan Perkemahan Astronot Pulau ini di beberapa BAGAIMANAlokasi-lokasi indah di seluruh dunia,” kata Nicole. “Salah satu hal yang kami sukai dari kerja sama dengan COMO adalah mereka memahami hubungan antara laut dan angkasa – bahwa kita hidup di planet samudra.

"Mereka menghargai bahwa anak-anak yang mengunjungi lokasi mereka layak mendapatkan pengalaman yang bermakna, dan mereka menyambut anak-anak dari masyarakat setempat untuk berpartisipasi. Ini sangat penting bagi kami – dan, jika mereka tidak dapat membawa anak-anak setempat ke lokasi resor, mereka memprioritaskan untuk membawa kami ke sekolah-sekolah dan masyarakat setempat.

“Kami juga sangat bersyukur bahwa lokasi ini memungkinkan kami untuk menyelam ke dalam air, dan kami dapat melakukan kegiatan konservasi seperti pemulihan terumbu karang, penanaman bakau, dan pembersihan pantai.”

Hiu tunggal (COMO Cocoa Island)

Terlambat menyelam

Nicole Stott menemukan selam scuba di usianya yang sudah agak lanjut, katanya. “Saya berusia 30-an dan sekelompok teman yang bekerja dengan saya di Kennedy Space Center semuanya mengikuti kelas PADI bersama-sama. Kemudian kami semua melakukan penyelaman pertama kami Open Water lihat penyelaman bersama di Pantai Delray.

“Sepanjang waktu, saya terus berkomentar tentang betapa tidak percayanya saya telah menunggu begitu lama untuk mulai menyelam!”

Itu terjadi setengah masa hidup yang lalu. NYNicole, yang kini berusia 61 tahun, mungkin bekerja untuk NASA, tetapi butuh waktu sebelum ia terpilih menjadi astronot. “Saya rasa saya selalu menghargai hubungan antara apa yang kita alami di lautan dan apa yang kita alami dari luar angkasa,” katanya. “Ternyata lebih terhubung dari yang saya duga.”

Kariernya menanjak pada tahun 1987 ketika, berbekal gelar teknik penerbangan, ia bergabung dengan Pratt & Whitney sebagai insinyur desain struktur. Ia segera pindah untuk bergabung dengan NASA di Kennedy di Florida, dan pada tahun 1998 dipindahkan ke Johnson Space Center di Houston, Texas.

Pemilihan sebagai spesialis misi NASA pada tahun 2000 berarti dua tahun latihan dan evaluasi sebelum ditugaskan ke Cabang Operasional Stasiun Kantor Astronot. Ruang angkasa memanggil, dan Nicole akhirnya menjadi teknisi penerbangan pada ekspedisi Stasiun Luar Angkasa Internasional ke-20 dan ke-21, dan spesialis misi pada misi Pesawat Ulang-alik yang terhubung pada tahun 2009 dan 2011.

Nicole Stott sang astronot (NASA)

Misi ISS pertama tersebut membuatnya berpartisipasi dalam perjalanan luar angkasa pertamanya, dan ia juga merupakan anggota kru ekspedisi terakhir yang kembali ke Bumi melalui Pesawat Ulang Alik. Secara keseluruhan, ia menghabiskan 104 hari di luar angkasa.

'Setiap astronot adalah penyelam'

Karier Nicole di NASA berlangsung selama 27 tahun, tetapi ketika ia pensiun pada tahun 2015, ia tidak berniat untuk bermalas-malasan – gabungan lintasan antariksa dan selamnya telah membawanya pada sebuah misi.

Dia terus menyelam, meskipun dia tidak pernah merasa perlu untuk maju melalui jajaran PADI dan tetap menjadi Open Water Penyelam hingga hari ini, meskipun memiliki beberapa pengalaman yang sangat esoteris.

Ini termasuk banyak penyelaman di Laboratorium Daya Apung Netral NASA (NBL) di Johnson sebagai persiapan untuk gravitasi nol dan perjalanan luar angkasa, serta memperoleh keterampilan tingkat lanjut sebagai persiapan untuk penyelaman saturasi di habitat penelitian bawah laut Aquarius di Florida.

Nicole siap untuk NBL latihan menyelam (NASA)

“Saat ini, setiap astronot adalah penyelam – atau menjadi penyelam saat mereka terpilih,” kata Nicole. Sebagian besar penyelaman rekreasinya dilakukan di lepas pantai pulau Bonaire di Karibia bagian selatan. “Tempat ini sangat mudah diakses dan sangat indah karena semua alasan kami menyelam – warna dan keanekaragaman hayati.”

Namun, pengalaman baru selalu menarik, dan Maladewa termasuk dalam kategori itu. “Sangat menarik bagi saya untuk melihat betapa berbedanya kehidupan dan keindahan dari satu tempat ke tempat lain di Bumi – saya selalu membandingkan penyelaman dengan apa yang saya alami di Bonaire.

“Bagi saya, yang membuat setiap lokasi menjadi favorit adalah orang-orang yang bisa menyelam bersama saya. Saya sangat senang saat bisa menyelam bersama putra saya – dia sudah menyelam dan menyukainya sejak berusia 11 tahun.” Suami Nicole, “pengusaha luar angkasa” kelahiran Isle of Man, Christopher, juga seorang penyelam. Pasangan ini tinggal di St Petersburg, Florida.

'Tidak bisa begitu saja melompat ke pesawat luar angkasa Anda'

Misi penelitian habitat bawah laut Aquarius pada tahun 2006 merupakan "pengalaman yang luar biasa" bagi Nicole. Sebagai anggota kru pada proyek NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), ia telah bekerja di kedalaman laut bersama lima aquanaut lainnya selama 18 hari.

“Ada sesuatu yang luar biasa tentang tinggal dan merasakan kekaguman serta keajaiban 'ruang batin',” kenangnya.

Nicole Stott di luar Aquarius selama misi NEEMO 9 (NASA)

Aquarius-lah yang memberikan apa yang ia anggap sebagai analogi terbaik untuk hidup dan bekerja di luar angkasa. “Begitu berada di kedalaman 60 kaki [18 m] di habitat selama satu jam, tubuh Anda begitu jenuh dengan nitrogen sehingga Anda tidak bisa berenang dengan aman ke permukaan. Berada di sana untuk jangka waktu yang lama, di lingkungan yang ekstrem itu, secara fisik dan psikologis merupakan hal yang paling dekat dengan luar angkasa.

"Anda tidak bisa begitu saja keluar tanpa peralatan khusus untuk bertahan hidup – peralatan selam/pakaian antariksa. Anda tidak bisa begitu saja melompat ke permukaan jika terjadi kesalahan – Anda harus memastikan kru dan kendaraan Anda dalam konfigurasi yang aman terlebih dahulu, sama seperti di luar angkasa, di mana Anda tidak bisa begitu saja melompat ke pesawat antariksa Anda setiap kali terjadi kesalahan.

Anggota kru NEEMO 9 (NASA)

"Ruang terbatas, komunikasi dengan tim pengendali misi, makanan, pendekatan minimal terhadap apa yang benar-benar dibutuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang, ilmu pengetahuan yang kita lakukan – semuanya serupa di kedua tempat. Begitu pula dengan eksplorasi, kekaguman, dan keajaiban!

“Kami bercanda bahwa kami bisa tinggal dan bekerja di luar angkasa – dikelilingi oleh planet kami – untuk mempersiapkan diri untuk tinggal dan bekerja di luar angkasa – di mana kami mengelilingi planet ini.”

'Kesenangan adalah rasa sakit'

Apakah ada pengalaman lain yang dapat mengalahkan aktivitas ekstra-kendaraan – berjalan di luar angkasa – untuk sensasi yang lebih mendebarkan? Bagi Nicole, semuanya mulai dari latihan seterusnya adalah sebuah kegembiraan.Menyukainya!" dia berkata.

Di Laboratorium Daya Apung Netral, "sangat menyenangkan bisa menyelam sebagai persiapan untuk berjalan di luar angkasa, dan berada di tempat yang airnya sangat jernih seperti udara, dan menyelam di sekitar stasiun luar angkasa dalam sebuah kolam.

Aktivitas ekstra-kendaraan di atas planet biru (NASA)

"Menyelam mungkin adalah cara yang paling mendekati kondisi tanpa bobot, terutama jika Anda berhasil membuat diri Anda mengapung netral saat menyelam. Menyelam di NBL tentu saja sama bagusnya dengan yang saya kira dapat kita lakukan di air di Bumi, tetapi Anda masih merasakan hambatan air dan berat serta kelembaman pakaian antariksa.

“Bekerja dengan pakaian selam seberat 300 pon [136 kg] di dalam air mungkin merupakan hal paling menantang secara fisik yang pernah saya lakukan – kenikmatannya terletak pada rasa sakitnya.

“Untungnya semua kerja keras dan tantangan di kolam renang dapat diatasi di luar angkasa dengan gerakan yang hampir tanpa usaha dalam gravitasi mikro – saya bersyukur bukan sebaliknya.

“Bisa menyelam di NBL di sekitar perangkat keras stasiun ruang angkasa di kolam renang akan membuat Anda berada dalam kondisi mental yang benar-benar luar biasa, dan mengantisipasi bagaimana rasanya mengapung dalam pakaian antariksa di sekitar perangkat keras nyata di ruang angkasa.

"Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal bagian luar pesawat antariksa, stasiun antariksa, dan perangkat keras eksternal Anda selain dengan melihatnya langsung di kolam renang. Kami memiliki lab VR keren yang juga membantu.

“Bagi saya, melakukan perjalanan luar angkasa mirip sekali dengan menyelam karena alasan lain – ini adalah salah satu pengalaman yang sebenarnya sangat sulit dijelaskan, dan jauh lebih mengagumkan daripada yang pernah Anda bayangkan. Saya sangat merekomendasikan keduanya!”

Melambaikan tangan saat EVA di ISS 128 (NASA)

Alarm darurat

Nicole's latihan telah membantunya menghindari pengalaman "ekstrem" atau menyelam yang tidak diinginkan, "tetapi yang pasti ada saja yang salah atau tidak sesuai rencana di kedua tempat tersebut. Itulah sebabnya kami mempersiapkan diri dengan sangat matang untuk semua hal yang kami pikir atau tahu bisa salah.

“Salah satu momen yang paling membanggakan bagi saya di luar angkasa adalah saat pertama kali saya mendengar alarm darurat berbunyi pada pukul 3 pagi, dan menyaksikan betapa indahnya kru kami keluar dari kompartemen kru, menghitung semua orang, dan mulai bekerja untuk menyelesaikan masalah seperti yang telah kami latih di Bumi.

“Saya pikir PADI saya latihan dan persiapan selanjutnya untuk misi NEEMO memberikan dampak yang sama bagi saya di lingkungan bawah laut. Kesadaran situasional – untuk rekan Anda, peralatan Anda, lingkungan Anda – adalah kunci di laut dan luar angkasa. Saya berpendapat bahwa kesadaran situasional memberikan manfaat bagi semua orang di semua lingkungan.”

Nicole mengendarai kereta di lokasi Aquarius (NASA)

Di London saya menghadiri salah satu acara diskusi pertama yang direncanakan menjadi serangkaian acara diskusi berskala besar yang diselenggarakan oleh Nicole dan kolaboratornya, kali ini di Museum Sains.

Mungkin masih dalam tahap percobaan, acara ini tampaknya menjadi korban dari keberhasilannya sendiri – acara ini telah menarik begitu banyak pembicara tamu yang sangat berkualitas ke panggung sehingga keterbatasan waktu mengurangi peluang untuk melakukan perdebatan yang bermakna di antara mereka.

Namun, seiring berjalannya acara, ia mulai menggali secara efektif hubungan rumit antara eksplorasi ruang angkasa dan penjelajahan lautan di planet biru kita.

Salah satu hal penting yang saya dapatkan adalah sejauh mana kita sekarang menjelajahi dan memantau lautan dengan sangat rinci menggunakan tinjauan satelit. Nicole yakin bahwa semua upaya di luar angkasa akan mendatangkan keuntungan di Bumi, seperti yang diuraikan dalam bukunya. Kembali ke Bumi atau “Apa yang Diajarkan Kehidupan di Luar Angkasa kepada Saya Tentang Planet Rumah Kita dan Misi Kita untuk Melindunginya.

Kawanan ikan di Maladewa (COMO Cocoa Island)

Sekitar waktu yang sama dengan acara Museum Sains, dua lembaga nirlaba Nicole bekerja sama dengan lembaga ketiga, Kehidupan Budaya Laut, untuk mengambil alih layar besar di Piccadilly dengan citra kehidupan laut, mengajak individu, perusahaan dan pemerintah “untuk bergabung dalam perjuangan melindungi ekosistem penting Bumi”.

Cat air di luar angkasa

Nicole menggambarkannya Ruang untuk Dunia yang Lebih Baik sebagai “menghubungkan mereka yang penasaran dengan luar angkasa dengan mereka yang serius dengan luar angkasa”, sementara Yayasan Ruang Seni didedikasikan untuk “menyatukan komunitas anak-anak di seluruh dunia melalui kekaguman dan keajaiban eksplorasi luar angkasa serta kekuatan penyembuhan seni”.

Mantan astronot itu sebenarnya adalah orang pertama yang membuat lukisan cat air di luar angkasa. "Karya seni saya terinspirasi oleh rasa kagum dan takjub yang saya rasakan di mana-mana," katanya.

“Pemandangan Bumi dari luar angkasa, wahana antariksa saya, pemandangan bawah laut Aquarius yang berwarna-warni, makhluk-makhluk luar biasa yang kami lihat saat menyelam, gunung es di Antartika – inspirasi di sekitar kami tidak ada habisnya. Kami memiliki misi yang sangat bertujuan untuk menginspirasi orang-orang agar memahami bagaimana semua pekerjaan yang kami lakukan di luar angkasa pada akhirnya bermanfaat bagi semua kehidupan di Bumi.”

Trio pari elang (COMO Cocoa Island)

Saya bertanya-tanya, orang-orang apa yang ditemui Nicole di berbagai acaranya yang paling ingin belajar tentang luar angkasa dan pengalamannya di sana?

"Para penyelam khususnya tertarik pada kesamaan antara menyelam dan berada di luar angkasa. Mereka juga yang tampaknya bertanya tentang mengapa kita menghabiskan lebih banyak uang di luar angkasa daripada di planet kita, di lautan, untuk menjelajahi dan memecahkan tantangan planet kita.

“Kami menyukai percakapan ini, karena ini memberi kami kesempatan untuk menyuarakan fakta bahwa apa yang kami lakukan di luar angkasa adalah 'Di Luar Bumi, Untuk Bumi' – bahwa semua yang kami lakukan di sana pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kehidupan di Bumi.

“Kami mengukur tanda-tanda vital planet kita dari luar angkasa – sebagian besar informasi penting yang kita butuhkan untuk memahami keadaan lautan dan planet kita secara umum – yang kemudian akan memungkinkan kita untuk memecahkan tantangan planet terbesar kita.

“Dan penyelam, seperti semua orang, tertarik pada bagaimana rasanya menjadi manusia yang melakukan penerbangan luar angkasa manusia.”

Garis biru tipis

Ikan kakap bergaris biru (COMO Cocoa Island)

Apakah menghabiskan waktu di luar angkasa mengubah Nicole? "Ya, saya rasa Anda tidak bisa menjadi manusia dan pergi ke tempat seperti luar angkasa, merasakan sudut pandang yang luar biasa, tanpa berubah menjadi lebih baik," katanya.

"Saya pikir hal yang sama berlaku untuk menyelam. Pergi ke luar angkasa dan menyelam – sebenarnya pengalaman yang mengagumkan dan menakjubkan – harus dianggap sebagai panggilan untuk bertindak.

"Anda membangun koneksi ke planet ini dengan cara yang sama sekali baru. Anda menghargai kenyataan sederhana – namun, menurut saya, menarik – tentang siapa dan di mana kita semua berada di luar angkasa bersama-sama.

“Kita hidup di planet samudra. Kita semua penghuni Bumi. Satu-satunya batas yang penting adalah garis biru tipis atmosfer yang menyelimuti dan melindungi kita semua.

Nicole Stott menyelam di luar angkasa (NASA)

“Dan panggilan tindakan yang utama adalah agar kita semua menerima peran kita sebagai rekan kru dan bukan penumpang di pesawat ruang angkasa Bumi – dengan melakukan hal itu, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan bagi semua kehidupan di Bumi yang seindah pemandangannya dari luar angkasa.

“Bagi kita semua di Bumi, saya tidak dapat mengungkapkan betapa menakjubkannya berada di dalam air dan merasakan ruang batin – memahami keterkaitan semua kehidupan di Bumi, merasakan keindahannya, dan mengembangkan apresiasi yang lebih besar terhadap rasa kagum dan keajaiban yang mengelilingi kita setiap hari.

“Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran kita untuk hal itu dan mengambil risiko!”

Juga di Divernet: PENYELAM MENEMUKAN BANGKAI PESAWAT ULANG ANTAR ANGKASA YANG TRAGIS, LISA TRUITT: MEMBUAT PROTEUS BERNAPAS KEHIDUPAN, FOTO DARI ANGKASA YANG MENUNJUKKAN KEPADA 'BANGKAI HARTA KARUN', MENYUSUT TAPI TIDUR LEBIH BAIK, DR DEEP SEA MUNCUL KEMBALI