Monty Halls’ Big Blue Bag project

TV presenter, author and adventurer Monty Halls will be introducing visitors to the Pertunjukan Menyelam GO in March to his Big Blue Tas citizen science marine conservation project.

Monty is an ex-Royal Marines Officer who worked for Nelson Mandela during the peace process in the early 1990s. He left the Marines to pursue a career in expeditions, perjalanan journalism and biology, achieving a First Class Honours Degree and becoming qualified as a marine biologist.

Gelarnya didanai dengan menjalankan ekspedisi, yang paling menonjol adalah memimpin tim multinasional dalam menemukan kota yang tenggelam di lepas pantai India pada tahun 2002. Selama periode ini ia juga memimpin empat ekspedisi ke Afrika Selatan, tiga ke Malawi hingga menjelajahi ekosistem danau dan menyelidiki aktivitas perburuan liar di Dataran Tinggi Nyika, dan satu lagi ke Afrika Selatan untuk menyelam mencari bukti pemukiman prasejarah di sistem gua di lepas Tanjung. Atas karyanya ia dianugerahi Bish Medal atas jasa eksplorasinya oleh Scientific Exploration Society.

Pada tahun 2003, Monty membentuk perusahaan ekspedisinya sendiri, menyelesaikan empat pelayaran keliling dunia selama empat tahun berikutnya, mencari pertemuan terhebat di lautan. Hal ini membawanya ke perhatian produser televisi, diburu sebagai pesaing dalam acara andalan Channel 4 Superhumans, sebuah ujian bagi para pemain elit, berkompetisi dalam serangkaian tantangan yang dirancang oleh pusat pengujian QinetiQ. Monty memenangkan kompetisi ini, dan diminta untuk menampilkan serial selanjutnya untuk Channel 4, National Geographic, History Channel, Channel 5, dan BBC.

Dia terkenal karena tiga serial BBC2 Great Escapes, di mana dia tinggal di pantai barat Skotlandia dan Irlandia bersama anjingnya Reuben. Ia juga mempersembahkan serial Great Barrier Reef yang memenangkan banyak penghargaan.

Monty telah menulis beberapa buku, dan merupakan kontributor tetap di majalah dan surat kabar, banyak di antaranya menyampaikan antusiasmenya terhadap alam. Ia juga merupakan Duta Besar untuk berbagai kelompok konservasi dan dianugerahi gelar Doktor kehormatan oleh Universitas Plymouth.

The Big Blue Bag

Biru Besar Tas Project is designed to empower individuals of all ages and from all walks of life to directly contribute to the protection of waterways and oceans. Participants/communities will be provided with a specially designed ‘Big Blue Tas' yang berisi protokol yang mudah diikuti, yang memungkinkan mereka mengumpulkan data penting tentang kesehatan laut, termasuk polusi mikroplastik, keanekaragaman hayati spesies, suhu air, dan sampah pesisir. Data yang dikumpulkan akan diunggah ke basis data global dengan akses terbuka, yang berkontribusi pada penelitian penting yang menginformasikan upaya konservasi di seluruh dunia.

Pertunjukan Menyelam GO

Pertunjukan Menyelam GO – satu-satunya penyelam konsumen dan perjalanan pertunjukan di Inggris – kembali ke NAEC Stoneleigh pada tanggal 1-2 Maret 2025, tepat pada waktunya untuk memulai musim baru, dan menjanjikan akhir pekan yang penuh dengan konten yang interaktif, edukatif, inspiratif, dan menyenangkan.

Selain Panggung Utama – kali ini dipimpin oleh bintang TV, penulis dan petualang Steve Backshall, yang kembali ke GO Diving Show setelah beberapa tahun absen, bersama dengan NEEMO Aquanaut yang dilatih NASA dan Kepala Riset Ilmiah di DEEP Dawn Kernagis, sesama presenter TV, penulis dan favorit abadi Monty Halls, Dr Timmy Gambin, yang akan membahas kekayaan warisan maritim dan masa perang Malta, dan duo penjelajah dinamis Rannva Joermundsson dan Maria Bollerup, yang akan berbicara tentang Ekspedisi Buteng baru-baru ini di Indonesia – ada lagi panggung khusus untuk penyelaman Inggris, penyelaman teknis, fotografi bawah air dan kisah-kisah inspiratif. Andy Torbet akan menjadi MC di Panggung Utama sekali lagi, sekaligus memberikan presentasi tentang tantangan dalam pengambilan gambar penyelaman teknis untuk acara TV.

Bersamaan dengan panggung-panggung tersebut, ada banyak elemen interaktif – Gua yang selalu populer, kolam trydive raksasa, penyelaman bangkai kapal dengan teknologi realitas virtual yang imersif, lokakarya menahan napas dan latihan berbaris, zona biologi laut dan, baru untuk tahun 2025, kesempatan Anda untuk mencoba pemetaan bangkai kapal dengan Nautical Archaeology Society dan 'bangkai kapal' mereka – semuanya tersebar di antara berbagai macam stan yang terus bertambah dari dewan pariwisata, produsen, latihan agensi, resor, liveaboard, pusat menyelam, pengecer, dan banyak lagi.

Tahun ini juga menyaksikan Kompetisi NoTanx Zero2Hero menjadi pusat perhatian. Kompetisi ini, yang ditujukan untuk penyelam bebas pemula, akan melihat 12 kandidat awal menjalani latihan bersama Marcus Greatwood dan tim NoTanx di London pada akhir Februari. Kemudian lima finalis terpilih akan berkompetisi di GO Diving Show selama akhir pekan bulan Maret, termasuk sesi apnea statis di kolam renang, untuk mencari pemenang keseluruhan, yang akan mendapatkan perjalanan selama seminggu ke Marsa Shagra Eco-Village, yang diselenggarakan oleh Oonasdivers. Klik di sini untuk mendaftar agar mendapat kesempatan berkompetisi.

Tiket muka sekarang tersedia!

Beli tiket harian Anda sekarang untuk £17.50 + biaya pemesanan dan bersiaplah untuk pengalaman yang mendidik, menarik, dan inspiratif! Atau dengan begitu banyak pembicara selama dua hari, ditambah semua tampilan interaktif dan peserta pameran untuk dikunjungi, mengapa tidak menjadikannya akhir pekan, dan dapatkan tiket dua hari untuk £25 + biaya pemesanan? Harga tiket grup untuk 10+ orang juga tersedia jika Anda datang bersama anggota pusat/klub Anda. Pesan tiket di situs web Go Diving Show.

Dan seperti biasa, harga tiket sudah termasuk parkir gratis. Dan anak-anak di bawah 16 tahun tidak dipungut biaya masuk, jadi ajak anak-anak Anda untuk menikmati hari keluarga yang menyenangkan!