Scuba Diver Amerika Utara edisi 24 sudah terbit

Rangkuman berita

Kapal penelitian unik FLIP diselamatkan dari tempat barang rongsokan, Sea Bees meluncurkan liveaboard hop on, hop off, Scuba Show bermitra dengan GO Diving Show, dan penyelam gua Bill Gavin meninggal.

Indonesia

Pulau Komodo terkenal sebagai rumah bagi kadal terbesar di dunia, komodo. Bertemu langsung dengan reptil raksasa ini tentu saja merupakan pengalaman yang tidak boleh dilewatkan, tetapi itu bukanlah satu-satunya hal yang menarik para penyelam untuk datang ke wilayah Indonesia ini, seperti yang dijelaskan Walt Stearns.

Kepulauan Teluk Honduras

Memahami geografi dan geologi suatu lokasi penyelaman selalu menambah kenikmatan pengalaman, dan Walt Stearns teringat fenomena ini pada kunjungan terakhirnya ke Roatan, pulau terbesar di Kepulauan Bay Honduras.

Tanya Jawab dengan Dawn Kernagis, bagian pertama

Kami berbincang dengan Anggota Hall of Fame Penyelam Wanita Dawn Kernagis, NEEMO Aquanaut terlatih NASA dan Direktur Riset Ilmiah di DEEP, tentang apa yang mendorong minatnya yang berkelanjutan pada planet biru kita, dan apa yang akan terjadi di masa depan bagi kehidupan bawah laut.

Underwater Photography

Selama bertahun-tahun menjadi fotografer profesional, Walt Stearns telah menyediakan ratusan gambar yang digunakan dalam publikasi nasional dan internasional, dan di sini ia mengungkap beberapa rahasia.

Divers Alert Network

Petunjuk dan saran terkini dari para ahli DAN.

Filipina

Adrian Stacey melihat lebih dekat kisah sukses konservasi laut sesungguhnya di Filipina saat ia mengunjungi Pulau Apo yang beragam dan berwarna-warni, di lepas pantai provinsi Negros Oriental.

TEKNOLOGI: Bikini Atoll, bagian pertama

Don Silcock memulai serangkaian artikel tentang Mekah penyelaman bangkai kapal di Bikini Atoll, dimulai dengan tinjauan umum Operasi Crossroads, hasil yang menghancurkan, dan posisi limbo yang terus berlanjut dari penduduk asli pulau.

Apa yang Baru

Produk baru yang akan dipasarkan, termasuk jam tangan pintar Garmin Fenix ​​8, yang kini dilengkapi mode menyelam rekreasi hingga kedalaman 130 kaki, pilihan warna baru untuk bilah Scubapro Seawing Supernova, dan rumah telepon pintar SeaLife SportDiver Ultra.

Uji Ekstra

Direktur Editorial Mark Evans menilai dan mengulas Seac Smart BCD, sebuah tradisi jaket-alat pengendali apung bergaya, tetapi yang tampak sesuai fungsinya dan berfungsi dengan baik.

#AskMark

Berbagai penggunaan untuk gulungan, nitrox dan regulator, dan persyaratan visa saat Anda berada di liveaboard.