Sheree Marris membawa gurita ke Panggung Utama

Ahli biologi kelautan, penulis pemenang penghargaan dan pembuat film dokumenter Sheree Marris akan hadir di Panggung Utama pada bulan September Pertunjukan Menyelam GO ANZ di Sydney, dan dia akan berbicara tentang kehidupan aneh, keterlaluan, dan luar biasa dari gurita.

Jika Sheree punya keinginan, dia akan menukar paru-paru dengan insang dan menukar kaki dengan ekor putri duyung yang berkilauan—tetapi karena evolusi punya rencana lain, dia menghabiskan hari-harinya dengan meniup gelembung dan membuat gebrakan dalam konservasi laut. Dia terkenal karena menciptakan proyek-proyek yang berani dan inovatif yang menjembatani kesenjangan antara sains dan masyarakat – pikirkan pameran internasional, film IMAX, dan kampanye yang menarik perhatian.

Publikasinya meliputi KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, sebuah penjelajahan nakal ke dunia reproduksi bawah laut, dan buku terbarunya Octopuses: Underwater Wonders. Dengan bakat mengubah sains yang rumit menjadi cerita yang memikat, Sheree juga merupakan komentator media reguler, Dosen Pembimbing di James Cook University, dan telah diakui dengan berbagai penghargaan Young Australian of the Year, Centenary Medal, dan Committee for Melbourne Achiever Award. Anda akan merasakan gairah, tujuan, dan sedikit keberanian.

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 6-7 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk tua dan muda, mulai dari pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive, dan masih banyak lagi.

Di sekitar panggung dan fitur akan terdapat berbagai peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, latihan lembaga, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

Dapatkan tiket Anda sekarang!

Tiket untuk GO Diving Show ANZ sudah mulai dijual, dan Anda dapat memanfaatkannya Penawaran earlybird 2-untuk-1 sampai 9 September – Anda dan teman/sahabat/pasangan/suami Anda dapat berkunjung hanya $12, dan anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dapat masuk secara gratis, menjadikannya hari keluarga yang sempurna. Tersedia banyak tempat parkir di lokasi dan tempat ini mudah dijangkau dengan banyak pilihan transportasi, jadi catat tanggalnya di buku harian Anda sekarang dan bersiaplah untuk akhir pekan yang luar biasa untuk merayakan semua bentuk penyelaman.