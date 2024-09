Sidemount, CCRs, UW drones – and mermaids!

The glass-sided demo pool at the Pertunjukan Menyelam GO ANZ – this weekend (28-29 September) at the Sydney Showground – is home to a rich selection of demonstrations, including freediving, the differences in diving equipment between single cylinders and CCRs, sidemount diving, the QYSEA underwater drone, and even mermaids!

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 28-29 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk semua usia, mulai dari pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, dan masih banyak lagi.

Di sekitar panggung dan fitur akan terdapat berbagai peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, latihan lembaga, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

GO Diving Show UK 2024, yang kini memasuki tahun kelima, menarik lebih dari 10,000 pengunjung selama akhir pekan, dan mencakup area pameran seluas 10,000 meter persegi, dan varian Australia dan Selandia Baru bercita-cita untuk mencapai level ini di tahun-tahun mendatang.

Tiket masuk ke GO Diving Show ANZ yang pertama sepenuhnya gratis – daftar di sini untuk mendapatkan tiket Anda untuk acara menyelam tahun 2024 di Australia. Terdapat banyak tempat parkir di lokasi dan lokasinya mudah dijangkau dengan banyak pilihan transportasi, jadi catat tanggalnya di buku harian Anda sekarang dan bersiaplah untuk akhir pekan yang epik dengan merayakan segala bentuk penyelaman.