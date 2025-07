Bangkai kapal tertua yang diketahui di Australia Selatan

James Hunter is the Acting Manager of Maritime Archaeology at the Australian National Maritime Museum (ANMM), and he’ll be on the ANZ / Inspiration Stage at the Pertunjukan Menyelam GO in Sydney in September, where he will be talking about the discovery, documentation and interpretation of South Australia’s oldest known shipwreck.

James received his PhD in maritime archaeology from Flinders University and MA in history and historical archaeology from the University of West Florida. He has been involved in the fields of historical and maritime archaeology for three decades and participated in the investigation of several internationally significant shipwreck sites in the United States, including the American Civil War submarine HL Hunley and the Emanuel Point Shipwreck, a Spanish galleon wrecked in Pensacola Bay, Florida in 1559.

He began working at ANMM in 2015 and has participated in several of its maritime archaeology projects, including shipwreck surveys of Australia’s first submarine AE1 di Papua Nugini, kapal penjelajah ringan HMAS Perang Dunia Kedua Perth (I) di Indonesia, dan pencarian, serta identifikasi, lokasi bangkai kapal HMB James Cook Endeavour di Amerika Serikat.

He recently curated an exhibition about the shipwreck site of the early-19th century English immigrant vessel Australia Selatan and led a team that discovered the wreck site of the mid-19th century Dutch merchant ship Raja Willem de Tweede.

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 6-7 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk tua dan muda, mulai dari pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive, dan masih banyak lagi.

Di sekitar panggung dan fitur akan terdapat berbagai peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, latihan lembaga, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

