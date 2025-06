Apakah penyelam kehilangan trik dengan isyarat tangan kita yang lemah?

"Di atas air, sebagai seorang Tuna Rungu, saya selalu dianggap sebagai orang yang 'tidak dapat berkomunikasi' dengan orang lain," kata model papan atas, aktor, dan sekarang penyelam Nyle DiMarco. Namun, di bawah air justru sebaliknya – seperti yang dijelaskannya kepada Steve Weinman, pengetahuan tentang bahasa isyarat yang sebenarnya dapat bermanfaat bagi semua penyelam scuba.

"Agak aneh mencoba melupakan ASL [Bahasa Isyarat Amerika] untuk mempelajari isyarat selam," kata Nyle diMarco. "Rasanya seperti membatasi – mengetahui bahwa saya masih bisa melakukan percakapan lengkap di bawah air dengan ASL.

“Beberapa tanda menyelam standar, meski sangat diperlukan, tidak sepenuhnya intuitif dan bisa disalahartikan sebagai hal lain.

"Namun, bagian yang menarik adalah Thomas Koch, yang mengikuti kursus bersama saya, sekarang sedang dalam proses mengembangkan bahasa bawah laut secara menyeluruh. Mengapa mengandalkan gerakan acak, ketika kita sudah memiliki bahasa visual lengkap yang berfungsi – yaitu bahasa isyarat!

“Jika kita menstandardisasi isyarat tangan saat menyelam menggunakan bahasa isyarat, penyelam tidak hanya akan berkomunikasi lebih baik di bawah air, mereka juga akan memiliki kemampuan untuk terhubung dengan orang-orang Tunarungu di daratan!”

Nyle DiMarco menyebut dirinya sebagai bagian dari komunitas Tunarungu dengan huruf D kapital, mengidentifikasi dirinya dengan budaya Tunarungu yang berakar pada bahasa aslinya, yaitu ASL.

Aktor, model, dan aktivis berusia 36 tahun ini menjadi perhatian publik di AS pada tahun 2015 dengan memenangkan serial realitas TV Model Top Amerika Selanjutnya.

Ia telah menjadi model lepas selama sekitar satu tahun saat itu, tetapi menjadi pemenang pria kedua dan tuna rungu pertama dalam 22 musim acara tersebut. Kemenangannya membuahkan kontrak penuh waktu dengan sebuah agensi model New York.

Tahun berikutnya, ia dan mitra profesionalnya memenangkan kompetisi TV Dancing With The Stars, menjadikannya orang Tunarungu kedua yang memenangkan penghargaan serupa di Inggris Strictly Come Dancing.

Menyelam skuba merupakan tambahan terbaru dalam rangkaian prestasi Nyle. Minatnya muncul setelah ia lama mengenal direktur kursus PADI Thomas Koch, yang juga tuna rungu. “Saya sudah mengenal Thomas sejak saya masih kecil,” katanya. “Selama 15 tahun saya ingin mengikuti kursus bersamanya, tetapi saya tidak pernah punya waktu.”

Melihat CV-nya, hal itu tidak terlalu mengejutkan, tetapi ketika Nyle menemukan waktu untuk mendapatkan sertifikasi, ia benar-benar melakukannya. Ia kini telah mengikuti empat kursus di sekitar Islamorada di Florida Keys dengan Aqua Hands, pusat selam PADI milik Thomas dan digambarkan sebagai satu-satunya perusahaan selam milik Tuna Rungu di dunia.

Open Water Diver diikuti secara berurutan oleh Advanced Open Water Diver, Enriched Air dan kursus AWARE Coral Reef Conservation.

“Kursus PADI memberi saya keterampilan dan pengetahuan penting untuk menjelajahi dunia bawah laut dengan percaya diri, dan bahasa isyarat Thomas membuat pengalaman itu benar-benar luar biasa,” kata Nyle. Lebih dari itu, pandangannya tentang pengalaman belajar menyelam memberikan wawasan yang tak terduga.

"Dunia bawah laut benar-benar dunia Tuna Rungu," katanya. "Semuanya berubah. Di atas air, sebagai seorang Tuna Rungu, saya selalu dianggap sebagai orang yang 'tidak dapat berkomunikasi' dengan orang lain. Namun, di bawah air? Semuanya berubah.

"Saat berlatih di laut, saya melihat sesuatu yang lucu – instruktur yang bisa mendengar tidak bisa mengajar penyelam yang bisa mendengar di bawah air. Mereka akan memulai penyelaman, mencoba memberi isyarat/meniru instruksi, tetapi jarang berhasil.

“Dalam hitungan menit, para siswa akan terlihat bingung dan semua orang akan berenang kembali ke permukaan sehingga instruktur dapat berbicara.

"Kemudian mereka menyelam lagi – lalu semuanya terulang. Saya melihat mereka naik dan turun lagi seperti lift. Pembelajaran dan pengalaman langsung mereka terputus.

"Sementara itu Thomas, satu-satunya direktur kursus PADI Tuna Rungu di dunia, dan saya? Kami tetap berada di dalam air sepanjang waktu. Tidak ada yang muncul ke permukaan. Tidak ada gangguan. Ia mampu menjelaskan teknik, mengoreksi bentuk tubuh saya, dan memandu saya melalui setiap latihan, semuanya dalam bahasa isyarat, secara langsung, di kedalaman beberapa kaki.

“Itu mulus dan, sejujurnya, bawah airnya terasa seperti wilayah kami!”

Rencana makan malam dan pemutihan karang

Ini juga bukan satu-satunya pembalikan yang dialami Nyle di bawah air. "Skenario lucu lainnya: Saya sering mengandalkan pena dan kertas untuk berkomunikasi dengan orang yang bisa mendengar. Namun di bawah air, tiba-tiba orang yang bisa mendengar menulis dengan lambat di buku catatan tahan air, sementara Thomas dan saya hanya bersantai dalam bahasa isyarat.

“Dia dengan mudahnya menunjuk makhluk-makhluk di terumbu karang, menjelaskan apa yang kami lihat dan, ya, kami bahkan membuat rencana makan malam di bawah air.”

Satu momen benar-benar membekas di benak Nyle saat ia dan instrukturnya menjelajahi terumbu karang. “Thomas menunjukkan beberapa bagian karang yang memutih dan berwarna putih tulang yang dikelilingi oleh terumbu karang yang subur. Dalam bahasa isyarat, ia menjelaskan langsung di sana: 'Karang itu mati, akibat langsung dari meningkatnya suhu laut. Pemanasan global itu nyata, dan itu terlihat bahkan di bawah air.'

"Saya kemudian dapat mengajukan lebih banyak pertanyaan kepadanya tentang hal itu, di bawah air. Dan saya tidak dapat berhenti memikirkan penyelam tuna rungu lainnya dengan instruktur tuna rungu. Percakapan itu tidak akan terjadi.

“Penyelam yang bisa mendengar harus menunggu hingga mereka muncul ke permukaan, mungkin 15, 30 menit kemudian, untuk bertanya: 'Hei, benda putih apa yang kita lihat itu?' Dengan asumsi mereka masih ingat. Namun karena Thomas dan saya dapat berkomunikasi di bawah air, saya langsung belajar. Dan itu melekat dalam ingatan saya.”

Utopia Tuli

Nyle diMarco lahir di Queens, New York dalam sebuah keluarga yang tidak hanya dia, tetapi juga kedua orang tuanya dan kedua saudaranya semuanya tuna rungu sejak lahir. Ketika kedua orang tuanya berpisah, ibunya, Donna, pindah bersama anak-anaknya ke Maryland.

Di sana Nyle bersekolah di Sekolah Tunarungu Maryland dan kemudian memperoleh gelar matematika di Universitas spesialis Gallaudet di Washington.

Pada tahun 2013, tahun dia lulus, dia muncul dalam film ASL berjudul Di Kaleng, dan selama beberapa tahun berikutnya masuk ke TV, memainkan peran utama dalam serial Tertukar ketika lahir dan tampil dalam serial komedi, Orang Sulit.

Siswa teladan

Ia selalu menjelaskan bahwa, jauh dari menganggap dirinya cacat karena ketulian, ia memandangnya sebagai suatu keuntungan karena diperlengkapi untuk berkomunikasi tanpa berbicara – seperti, misalnya, dalam pemodelan.

Berdedikasi untuk memperluas kesadaran akan budaya Tunarungu, pada tahun 2016 ia memulai Yayasan Nyle DiMarco, sebuah badan amal yang menyediakan akses ke sumber daya untuk anak-anak tunarungu dan keluarga mereka.

Empat tahun kemudian ia memulai perusahaan produksinya sendiri, Clerc Studio, yang melahirkan Tunarungu U, serial realitas Netflix yang berlatar di Gallaudet; film dokumenter pendek yang dinominasikan Oscar berjudul Terdengar dan tahun ini, Presiden Tuli Sekarang!, sebuah film dokumenter yang disutradarai dan diproduksinya bersama tentang protes mahasiswa yang dipicu di Gallaudet pada tahun 1988 ketika seorang kandidat yang dapat mendengar terpilih mengalahkan pesaingnya yang Tunarungu. Ia juga membagikan kisahnya dalam sebuah otobiografi, Utopia Tuli.

Galapagos dalam pandangannya

Mampu berkomunikasi dengan mudah dengan instruktur selamnya bahkan saat menyelam membantu Nyle melewati kursus selam awal dengan mudah, tetapi sekarang ia perlu mendapatkan pengalaman bawah air yang solid untuk memanfaatkan impian awalnya itu sebaik-baiknya.

"Yang tersisa adalah melakukan 50 kali penyelaman untuk menyelam di Galapagos," katanya, menyebut destinasi itu sebagai tujuan utama, diikuti oleh Lofoten di Norwegia – pertemuan dengan hewan besar jelas menjadi tujuannya. "Saya sering bepergian ke seluruh dunia, jadi saya rasa saya bisa menyelinap untuk menyelam sekali atau dua kali!"

Satu-satunya kekurangan yang dapat ia lihat sebagai seorang penyelam adalah bahwa saat ini hanya sedikit orang yang mengetahui bahasa isyarat: "Mereka memilih untuk hanya mengetahui isyarat tangan non-ASL yang terbatas! Saya tidak dapat berkomunikasi dengan mereka di bawah sana.

"Itulah yang Thomas coba lakukan: menjembatani jurang antara dua dunia. Lautan masih menjadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di Bumi dan, sejujurnya, begitu pula potensi isyarat tangan."

Membujuk orang Tunarungu untuk menyelam seharusnya tidak menjadi masalah; Nyle percaya bahwa tantangannya adalah "lebih pada mendorong penyelam yang bisa mendengar untuk tidak hanya terlibat dalam penyelaman skuba tetapi juga mengambil kursus di bawah instruktur Tunarungu. Tidak ada yang lebih tahu cara menggunakan gerakan dengan cerdas di bawah air.

Pertukaran pandangan yang mudah tentang halte

"Saya menyaksikan Thomas Koch berkomunikasi dengan penyelam yang bisa mendengar di bawah air tanpa kesulitan, menggunakan gerakan yang jelas dan intuitif yang langsung masuk akal. Saya pikir pelajar yang bisa mendengar akan lebih baik jika belajar dengan orang Tunarungu!"

Satu hal terakhir: Saya bertanya kepada Nyle apakah dia terkejut mengetahui bahwa penyelam scuba sering menyebut dunia bawah laut sebagai tempat yang bising. “Ini berita baru bagi saya. sekarang – Aku tidak tahu!” jawabnya. “Sekarang aku harus masuk ke lubang kelinci itu…”

Tangan Aqua didirikan pada tahun 2010 oleh Thomas Koch, yang sejak saat itu telah menjadi Duta PADI. Pusat selam PADI di Clearwater, Florida melayani para tuna rungu dan orang-orang yang sulit mendengar dan mengatakan bahwa mereka menyelenggarakan semua kelas dan perjalanan selam skuba menggunakan ASL untuk memastikan aksesibilitas bagi para penyandang tuna rungu dan tuna rungu.

