Dunia produksi film bawah air yang gila bersama Tom Park

Tom Park adalah seorang sinematografer dan sutradara bawah air berbakat dari Australia, dengan lebih dari satu dekade pengalaman bekerja di industri film bawah air, dan dia akan membahas 'dunia produksi film bawah air yang gila' saat dia naik ke Panggung Utama di Pertunjukan Menyelam GO ANZ pada bulan September.

Tom telah mengerjakan berbagai proyek, mulai dari film dokumenter panjang dan film sejarah alam untuk klien termasuk BBC, Netflix, Amazon Prime Video dan David Attenborough, dan karyanya telah diakui dengan penghargaan dari festival film di seluruh dunia, termasuk Festival Wildscreen yang bergengsi.

Tom dikenal karena keahlian teknisnya dalam menggunakan kamera dan peralatan bawah air, serta visi kreatifnya dalam mengabadikan keindahan dan keunikan dunia bawah laut. Ia telah menghabiskan sebagian besar kariernya memfilmkan Great Barrier Reef dan Pantai Timur Australia, dan memiliki semangat yang tinggi dalam konservasi laut serta memanfaatkan seninya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi ekosistem laut.

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 6-7 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk tua dan muda, mulai dari pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive, dan masih banyak lagi.

Di sekeliling panggung dan fitur akan terdapat berbagai macam peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, agen pelatihan, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

