Pembicaraan teknologi teratas di GO Diving Show ANZ

Panggung Teknologi pada acara peresmian Pertunjukan Menyelam GO ANZ akhir pekan ini (28-29 September) di Sydney Showground adalah pesta positif dari bakat menyelam teknis internasional dan ahli menyelam dalam negeri.

Jika Anda baru saja berpikir untuk mencoba menyelam secara teknis, Anda sudah menjadi teknisi berpengalaman – atau bahkan jika Anda baru dalam menyelam dan hanya ingin tahu lebih banyak tentang arena yang menantang ini – maka The Tech Stage adalah tempat yang tepat untuk Anda kunjungi selama akhir pekan.

Jill Heinerth

Jill Heinerth

Seorang pelopor penyelaman rebreather teknis, penyelam gua dan videografer/fotografer Jill Heinerth adalah Explorer-In-Residence pertama dari Royal Canadian Geographic Society, dan otobiografinya yang terlaris, Into The Planet, telah dipuji oleh Wall Street Journal, NY Waktu dan Oprah majalah.

Dia adalah Anggota dari Hall of Fame Selam Scuba Internasional, Hall of Fame Penyelam Wanita, Klub Penjelajah dan Akademi Seni dan Sains Bawah Air. Gambarnya telah dipamerkan oleh BBC, Nasional geografis, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery, dan masih banyak lagi.

Eksplorasi Gua Bawah Air Terpanjang di Kanada

Di gua-gua yang terendam di bawah Sungai Ottawa, Jill Heinerth membuat penemuan biologis yang signifikan, mengungkapkan pentingnya sistem alam dalam perlindungan daerah aliran sungai.

NB: Pada hari Sabtu untuk ceramah ini, Jill berada di Panggung Utama.

Truk Lagoon Kanada dan Penemuan Pencarian Kapal Shackleton

Dengan banyaknya kapal karam pada Perang Dunia Kedua, Newfoundland dijuluki 'Laguna Truk Utara', namun penemuan kapal terakhir Shackleton, Quest, baru-baru ini telah membawa kawasan ini menjadi sorotan internasional.

John Kendall

John Kendall

Arkeologi dalam kegelapan gua yang terendam, dan CCR Halcyon Symbios yang baru akan menjadi topik diskusi ketika ahli fotogrametri dan penyelam teknis pengajar evaluator John Kendall naik ke Panggung Teknologi.

John adalah seorang penjelajah yang berspesialisasi dalam pemodelan 3D bawah air dari situs arkeologi dan geologi. Ia telah terlibat dalam lusinan investigasi lokasi penyelaman menggunakan teknik fotogrametri, termasuk kapal karam Mars (1564), MS Estonia (1994), Bangkai Panarea III (~300 SM) dan Gua Tulang, Brasil (~11,000 tahun).

Dia juga seorang Pengajar Evaluator untuk Penjelajah Bawah Air Global dan duduk di posisi mereka Pelatihan Dewan.

Arkeologi dalam Kegelapan

GUE Pengajar dan pakar fotogrametri John Kendall akan berbicara tentang penggunaan fotogrametri untuk mendokumentasikan situs arkeologi di dalam gua yang terendam banjir. Dengan proyek di Eropa dan Amerika Selatan, John akan berbicara tentang tantangan, serta hasil yang mengagumkan, dari proyek-proyek ini.

Simbios Halcyon

Halcyon Manufacturing akan meluncurkan rangkaian baru mereka komputer, HUD mandiri dan CCR baru yang terpasang di dada. Dengan komunikasi nirkabel di seluruh rangkaian, datang dan dengarkan John Kendall memberikan gambaran umum tentang mainan baru tersebut, serta mendapatkan pratinjau singkat tentang CCR.

David menyerang

David menyerang

Legenda industri David Strike akan tampil di Tech Stage pada acara pengukuhannya Pertunjukan Menyelam GO ANZ, dan Anda pasti akan mendapatkan presentasi yang menghibur dan mendidik saat ia berfokus pada penyelaman terdalam di dunia, dan menawarkan beberapa kisah peringatan bagi penyelam teknologi.

Disertifikasi sebagai penyelam pada tahun 1961, dengan latar belakang meliputi sektor penyelaman militer, komersial, ilmiah, dan teknis – serta mahir dan berkualifikasi dalam scuba sirkuit terbuka dan sirkuit tertutup, serta peralatan selam permintaan permukaan – David Strike yang berbasis di Australia adalah mantan penyelam Pengajar dan Pengajar Pemberi Sertifikasi Pelatih, dan kontributor editorial tetap mengenai topik-topik terkait penyelaman pada publikasi penyelaman dari seluruh dunia.

Ia juga penyelenggara beberapa acara penyelaman kelas dunia – dengan penekanan pada teknis penyelaman – dan telah menjadi penerima beberapa penghargaan 'pengakuan industri', serta ADEX Lifetime Achievement Award, dan merupakan Anggota dari Explorers Club dari NY.

Mixing It Up: Penyelaman Terdalam di Dunia

Sepanjang paruh pertama abad ke-20, serangkaian uji coba penyelaman dalam heliox yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan Angkatan Laut AS didasarkan pada kemampuan membantu penyelamatan dan pemulihan kapal selam. Memperluas batas kedalaman yang dapat dilalui penyelam dengan aman – dan masih mampu melakukan pekerjaan yang berarti ketika ia sampai di sana – memiliki tujuan yang sangat praktis.

Pembicaraan ini berfokus pada latar belakang, dan kisah selanjutnya, rekor kedalaman dunia Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 1956 – yang belum pernah ada bandingannya.

Kisah Peringatan untuk Para Teknisi: Kecelakaan dan Pelanggaran Saat Menyelam

“Bahwa laki-laki tidak belajar banyak dari pelajaran sejarah adalah yang paling penting dari semuanya pelajaran bahwa sejarah harus mengajarkannya.” –Aldous Huxley.

Kumpulan anekdot, cerita dan kisah pribadi yang ringan, yang menyoroti fakta bahwa, 'kemampuan menyelam bukanlah obat mujarab bagi keterampilan yang tidak dimiliki seseorang'; dan yang memberikan sedikit wawasan tentang berbagai aspek dunia menyelam yang terus berkembang.

Yana Stashkevich

Yana Stashkevich

Penyelam teknis CCR, gua, tambang, dan bangkai kapal yang berpengalaman, Yana Stashkevich dengan cepat membuat namanya terkenal dalam hal penyelaman eksplorasi, dan dia akan memberikan presentasi yang memikat tentang eksploitasinya di Panggung Teknologi.

Dia adalah anggota ekspedisi Vaggfjellan XI yang menjelajahi sistem gua yang terletak di luar Lingkaran Arktik, dengan pintu masuk di lereng fjord Norwegia, dan dia adalah penyelam pernapasan ulang di tim proyek Underwater Filming & Research (UFR) yang mendokumentasikan beberapa dari bangkai kapal yang paling terpelihara di dunia di Yunani.

Saat ini, Yana aktif terlibat dalam proyek eksplorasi bangkai kapal dalam di Laut Aegea, dan mempromosikan warisan maritim perairan Yunani.

Selama sepuluh tahun terakhir, ia telah menjelajahi lebih dari 35 destinasi di tiga benua, sambil menyeimbangkan kariernya sebagai pemasar global penuh waktu. Dia saat ini bekerja untuk merek wiski paling berharga di dunia, The Macallan.

Yana yang tinggal di Inggris memiliki energi dan antusiasme yang tinggi serta sering menjadi pembicara dan pelatih – dia bersemangat dalam menginspirasi orang-orang untuk mendorong batasan mereka dan mengejar hasrat mereka, apa pun itu.

Proyek Vickers Wellington: permata tersembunyi di kedalaman Aegea

Yana menceritakan petualangannya dari Yunani di mana ia mengambil bagian dalam berbagai penyelaman identifikasi bangkai kapal, termasuk Vickers Wellington Bomber – sebuah kapsul waktu sejati yang diyakini sebagai bangkai pesawat yang paling terpelihara di kelasnya.

Meskipun sebagian besar bangkai kapal Perang Dunia Kedua mengingatkan betapa rapuhnya kehidupan manusia, Vickers Wellington sebaliknya menampilkan kisah bertahan hidup yang luar biasa. Para kru dengan terampil membuang pesawat setelah ditembak jatuh dan diselamatkan oleh penduduk setempat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana petunjuk dan fitur yang tampaknya tidak penting pada bangkai kapal dapat membantu dan menyatukan apa yang terjadi sebelum tenggelamnya kapal tersebut? Bergabunglah dengan pembicaraan Yana untuk tenggelam dalam kisah penemuan dan eksplorasi yang mendebarkan.

Mike Mason

Mike Mason

Penyelam teknis dan pakar Faktor Manusia dalam Menyelam, Mike Mason, akan membahas tentang apa yang dapat dipelajari penyelaman dari terbang dan bagaimana 'menjadi penyelam yang ingin Anda ikuti' saat ia naik ke Panggung Teknis.

Mike telah terlibat dalam menerbangkan jet tempur militer sepanjang karirnya (sejauh ini 24 tahun) dan memiliki lebih dari 3,000 jam menerbangkan berbagai jenis pesawat tempur dan latihan pesawat sebagai pengajar. Dia sekarang adalah seorang pengajar dengan RAAF, mengajar pilot pesawat tempur generasi berikutnya.

Mike telah menghabiskan waktu di kapal induk dan telah menyelesaikan lebih dari 200 misi tempur. Dia telah menerbangkan jet ke setiap benua besar, kecuali Antartika.

Dia telah menjadi penyelam aktif selama hampir sepuluh tahun. Dia memiliki sekitar 400 penyelaman di buku catatannya dan bekerja sebagai a divemaster untuk toko selam lokal. Dia adalah penyelam CCR aktif di pantai NSW dan memenuhi syarat untuk turun hingga 60m dengan trimix normoksik. Dia menyelam sejauh utara hingga Islandia, dan sejauh selatan Selandia Baru.

Karir penerbangannya memicu minat pada Faktor Manusia dan betapa pentingnya faktor tersebut untuk memaksimalkan keselamatan dan kinerja. Ia bergabung dengan tim The Human Diver sekitar empat tahun yang lalu karena ia ingin menggabungkan pengetahuan dan pengalamannya tentang Faktor Manusia yang diperoleh melalui terbang dengan hasratnya terhadap menyelam untuk membantu mendidik penyelam lainnya.

Ide Terbang Tinggi untuk Penyelam

Mike, seorang pilot pesawat tempur berpengalaman dan penyelam yang bersemangat, akan berbicara tentang beberapa konsep, proses, dan teknik yang telah membantunya sukses dalam karier terbangnya dan bagaimana hal tersebut dapat membantu Anda menjadi penyelam yang lebih baik dan lebih aman.

John Garvin

John Garvin

John Garvin adalah seorang penulis skenario Australia, penyelam teknis ulung, penjelajah bawah air dan pengawas penyelaman, yang menjalankan operasi penyelaman untuk beberapa film James Cameron termasuk Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D dan Sanctum, dan dia akan menjadi menghiasi Panggung Teknologi di Pertunjukan Menyelam GO ANZ.

John sebenarnya menulis skenarionya Tempat suci dan Tantangan Laut Dalam 3D James Cameron, dan pada tahun 2023 menjalankan rangkaian penyelaman komersial untuk fitur Netflix Nafas Terakhir.

Dia adalah seorang penyelam teknis pengajar pelatih yang berspesialisasi dalam pernafasan sirkuit tertutup, dan menulis Technical Diving International latihan manual untuk pernafasan Inspirasi dan Evolusi AP Diving.

John adalah anggota pendiri Proyek Gua Caicos, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk menjelajahi dan memetakan gua bawah air di Kepulauan Turks dan Caicos..

Pada tahun 2002, perusahaannya menyediakan logistik dan dukungan keselamatan penyelam untuk pemecahan rekor dunia penyelaman bebas Tanya Streeter hingga kedalaman 160m.

Dia juga merupakan petugas penyelam dan manajer proyek (sub internal) untuk Penantang Laut Dalam menyelam selama penyelaman solo bersejarah James Cameron ke dasar Palung Mariana.

John telah muncul di beberapa film dan dokumenter, termasuk Tempat suci, Tantangan Laut Dalam 3D James Cameron, Orang luar biasa dan menyelam bebas.

Sebelum karir menyelamnya, dia memainkan peran utama dalam musikal rock'n'roll West End Sobat: Kisah Sobat Holly, dan terus menikmati minat seumur hidupnya – menyelam, membuat film, dan bermain rock'n'roll.

Avatar: Merekayasa Lautan Pandora

John menjelaskan perannya sebagai pemimpin tim penyelam, latihan Para aktor mempelajari cara menyelam dan merancang beberapa peralatan selam khusus yang digunakan di film-film selanjutnya.

Kerrie Burow

Kerrie Burow

Penyelam gua dan teknologi Kerrie Burow akan berbicara tentang perjalanannya melalui penyelaman gua fotografi teknik saat ia naik ke Panggung Teknologi.

Kerrie adalah seorang penyelam sirkuit tertutup (CCR) yang berkualifikasi, penyelam teknis dan gua, serta fotografer bawah air pemenang penghargaan, termasuk memenangkan kategorinya dalam Fotografer Bawah Air Tahun 2022, dan sering mendapatkan penempatan dan pengakuan di Australasia Top Penghargaan Fotografer Berkembang, antara lain.

Dia adalah penulis dan fotografer kontributor tetap untuk Scuba Diver majalah Australia dan Selandia Baru, serta artikel dan gambarnya telah dipublikasikan secara nasional dan internasional di sejumlah majalah.

Secara profesional, Kerrie bekerja di dunia korporat sebagai konsultan dalam pembelajaran sains, dan senang berkolaborasi dengan para ahli di bidangnya yang ingin mengajarkan keahlian pengetahuan dan keterampilan mereka.

Fotografi Penyelaman Gua di Berbagai Benua: Dua Setengah Tahun Pertama Saya Tahun – Apa yang Saya Ingin Saya Ketahui Sejak Awal

Lokakarya ini akan disajikan sebagai buku harian visual pembelajaran menyelam di gua. fotografi, dimulai di Australia pada bulan Januari 2022.

Meliputi wawasan dan pengalaman penting di gua-gua dan gua-gua Australia, Eropa dan Meksiko, para peserta akan berbagi proses pertumbuhan, memahami bahwa setiap penyelaman gua dengan kamera menawarkan pengalaman berharga pelajaran dan peluang untuk perbaikan berkelanjutan.

Pentingnya keselamatan, pengaturan kamera dalam kondisi cahaya redup, komposisi, pentingnya memahami cahaya dan proses fotografi dari konsep hingga penyuntingan akhir akan dibahas.

Peserta akan memperoleh kemampuan untuk menangkap gambar yang indah sambil meminimalkan dampaknya pada lingkungan bawah air yang rapuh.

Richard Taylor

Richard Taylor

Pertunjukan Menyelam GO ANZ dengan senang hati menyambut penyelaman teknis pengajar pelatih, dan pendiri OZTek, Richard Taylor ke Panggung Teknologi di acara peresmian.

Richard memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam penyelaman teknis di Australia dan Selandia Baru, dimulai pada awal tahun 1990an dan termasuk beberapa penyelaman trimix pertama di Australia pada tahun 1994 (sebelum sertifikasi tersedia).

Beliau pernah menjabat dan menjabat sebagai Direktur Regional di Australia dan Selandia Baru untuk TDI/SDI Pengajar Peringkat pelatih bersama mereka di berbagai tingkatan. Dia adalah anggota pendiri tim penyelam gas campuran 'The Sydney Project', Petugas Keselamatan dan Penyelaman untuk tim gabungan Australia-Turki yang menemukan kapal selam Australia Perang Dunia Pertama AE2 di lepas pantai Gallipoli, dan merupakan bagian dari tim penyelam gas campuran pertama yang melakukan eksplorasi. Kebangkitan Pearce di Selandia Baru pada tahun 1997.

Pada tahun 1999, ia mendirikan OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences dan menjalankan OZTek99 di Sydney, OZTek2000 di Melbourne dan OZTek3 di Sydney pada tahun 2002, sebelum bermitra dengan David Strike untuk OZTek4 dan OZTek'07 Dive Shows di Sydney.

Richard telah mengajar ratusan penyelam teknis dan Instruktur di seluruh dunia, merupakan seorang penyelam bangkai kapal yang rajin dan sebagai penyelam gua yang rajin, ia adalah anggota CDAA selama lebih dari 20 tahun. Ia terus mengajar hingga saat ini untuk SDI/TDI/FRTI dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang mengajar Pengajar Pelatih Evaluator dan anggotanya Pelatihan Dewan Penasihat.

Beliau adalah mantan presiden asosiasi Industri Selam di Australia dan Selandia Baru dan merupakan anggota komite Standards Australia/NZ & ISO. Beliau telah menerbitkan banyak artikel tentang teknis penyelaman dan keselamatan penyelaman serta telah memberikan presentasi pada simposium dan konferensi penyelaman secara global. Sebagai penyelam rebreathing masa lalu dan pengajar, dia adalah pendukung yang bersemangat latihan dan mempertahankan keterampilan teknis menyelam sirkuit terbuka.

Keyakinan kuatnya adalah ketika kita memperoleh lebih banyak pengalaman, kita mendapat tanggung jawab untuk meneruskan pengetahuan dan keterampilan kita kepada orang lain, sehingga mereka yang datang setelah kita dapat dengan aman menjelajahi alam bawah laut lebih jauh dari yang kita miliki.

Kewajiban Kesehatan & Keselamatan Anda saat Mengajar atau Bekerja sebagai Penyelam

Melihat peraturan dan hukum yang diperlukan saat bekerja sebagai Pengajar atau Penyelam.

Matt Carter

Matt Carter

Arkeolog kelautan, advokat kelautan, dan penyelam teknis Dr Matt Carter akan hadir di Panggung Teknologi di Pertunjukan Menyelam GO ANZ.

Sejak 2003, ia telah mengerjakan proyek arkeologi bawah laut di 13 negara berbeda, mulai dari penggalian bangkai kapal Fenisia berusia 2,800 tahun di Spanyol, hingga memimpin ekspedisi untuk membuat model 3D armada hantu di Bikini Atoll dan Chuuk Lagoon.

Pada tahun 2009, Matt dianugerahi Beasiswa Rolex Australasia dari Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), tempat ia diperkenalkan dengan penggunaan alat bantu pernapasan untuk penyelaman ilmiah. Sejak saat itu, ia telah menjadi pelopor dalam penggunaan CCR dan fotogrametri untuk arkeologi kelautan, dengan spesialisasi dalam survei dan penilaian bangkai kapal Perang Dunia Kedua di Australia dan Pasifik.

Matt adalah seorang International Fellow dan penerima penghargaan EC50 dari Explorers Club, mantan Wakil Presiden Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA), dan perwakilan Selandia Baru di Komite Internasional ICOMOS tentang Warisan Budaya Bawah Air (ICUCH). Ia juga pernah menjadi presenter spesialis di serial televisi Coast: New Zealand, yang merupakan sempalan dari serial Coast yang diproduksi BBC di Inggris, dan merupakan pakar materi pelajaran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Union for the Conservation of Nature (IUCN), Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP), dan Pemerintah Australia.

Menggabungkan penyelaman ilmiah, komersial, dan teknis selama lebih dari satu dekade, Matt sekarang menjabat sebagai Direktur Penelitian untuk Major Projects Foundation, yang bekerja untuk melindungi ekosistem laut, budaya, dan mata pencaharian yang terancam oleh bangkai kapal Perang Dunia Kedua yang mencemari di Blue Pacific.

Pembicaraan Matt di GO Diving Show ANZ adalah:

Bangkai Kapal Hantu di Blue Pacific

