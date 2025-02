UK Stage memiliki topik konservasi laut, sains warga, bangkai kapal, dan masih banyak lagi

Ada banyak pembicara baru untuk tahun 2025 di Panggung Inggris di Pertunjukan Menyelam GO akhir pekan ini, dan mereka membahas banyak topik, jadi pastikan untuk memeriksanya.

Pada hari Sabtu, Luke Bullus akan membahas konservasi laut dengan Fathoms Free, Lloyd Rees-Jones akan membahas hiu Inggris dengan trik aneh, Jane Morgan akan fokus pada supermodel dunia bawah laut, Mallory Haas akan berbicara tentang Proyek SHiPS, dan Tim Clements akan membahas lebih mendalam tentang sains warga. BSAC akan memberikan penghargaan mereka pada Sabtu sore.

Pada hari Minggu, Just One Ocean akan memamerkan karya tiga peneliti universitas, David Kennard akan berbicara tentang Army of Rubbish Cleaners milik Neptune, Mark Beattie-Edwards membahas tentang Nautical Archaeology Society, Letnan Komandan Chris Forster menjelaskan karya Royal Navy's Diving and Threat Exploitation Group, dan Roisin Maddison memberi tahu kita mengapa dia menyukai penyelaman di Inggris.

Steve Backshall menjadi bintang utama GO Diving Show

Pertunjukan Menyelam GO

Pertunjukan Menyelam GO – satu-satunya penyelam konsumen dan perjalanan pertunjukan di Inggris – kembali ke NAEC Stoneleigh pada tanggal 1-2 Maret 2025, tepat pada waktunya untuk memulai musim baru, dan menjanjikan akhir pekan yang penuh dengan konten yang interaktif, edukatif, inspiratif, dan menyenangkan.

Selain Panggung Utama – kali ini dipimpin oleh bintang TV, penulis dan petualang Steve Backshall, yang kembali ke GO Diving Show setelah beberapa tahun absen, bersama dengan NEEMO Aquanaut yang dilatih NASA dan Kepala Riset Ilmiah di DEEP Dawn Kernagis, sesama presenter TV, penulis dan favorit abadi Monty Halls, Dr Timmy Gambin, yang akan membahas kekayaan warisan maritim dan masa perang Malta, dan duo penjelajah dinamis Rannva Joermundsson dan Maria Bollerup, yang akan berbicara tentang Ekspedisi Buteng baru-baru ini di Indonesia – ada lagi panggung khusus untuk penyelaman Inggris, penyelaman teknis, fotografi bawah air dan kisah-kisah inspiratif. Andy Torbet akan menjadi MC di Panggung Utama sekali lagi, serta memberikan presentasi tentang tantangan dalam merekam penyelaman teknis untuk acara TV. Daftar semua pembicara, termasuk waktunya, dapat ditemukan di sini.

Bersamaan dengan panggung-panggung tersebut, ada banyak elemen interaktif – Gua yang selalu populer, kolam trydive raksasa, penyelaman bangkai kapal dengan teknologi realitas virtual yang imersif, lokakarya menahan napas dan latihan berbaris, zona biologi laut dan, baru untuk tahun 2025, kesempatan Anda untuk mencoba pemetaan bangkai kapal dengan Nautical Archaeology Society dan 'bangkai kapal' mereka – semuanya tersebar di antara berbagai macam stan yang terus bertambah dari dewan pariwisata, produsen, latihan agensi, resor, liveaboard, pusat menyelam, pengecer, dan banyak lagi.

Tahun ini juga menyaksikan Kompetisi NoTanx Zero2Hero menjadi pusat perhatian. Kompetisi ini, yang ditujukan untuk penyelam bebas pemula, akan melihat 12 kandidat awal menjalani latihan bersama Marcus Greatwood dan tim NoTanx di London pada akhir Februari. Kemudian lima finalis terpilih akan berkompetisi di GO Diving Show selama akhir pekan bulan Maret, termasuk sesi apnea statis di kolam renang, untuk mencari pemenang keseluruhan, yang akan mendapatkan perjalanan selama seminggu ke Marsa Shagra Eco-Village, yang diselenggarakan oleh Oonasdivers.

