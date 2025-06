Pendiri VIZ Marco Bordieri membahas pemetaan bawah air di GO Diving Show ANZ

Marco Bordieri adalah pendiri VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, komunitas terbesar di Australia untuk penggemar laut, yang kini memiliki 18,000 anggota, dan dia akan berbicara tentang eksplorasi dan pemetaan bawah air dengan perangkat dan keterampilan tingkat konsumen saat dia menghiasi Panggung Utama di Pertunjukan Menyelam GO ANZ di Sydney pada bulan September.

Marco pindah dari Milan ke Sydney satu dekade lalu, dengan buku catatan yang menunjukkan 30 penyelaman selama 30 tahun, dan dia tidak pernah ingat ke arah mana tangki harus menghadap saat memasangnya.

Namun, Sydney menyediakan tempat yang sempurna bagi Marco untuk menghidupkan kembali kecintaannya pada menyelam: kehidupan laut yang melimpah, lokasi menyelam yang mudah diakses, dan kebebasan untuk menjelajah sesuai keinginannya. Namun, menyelam di sini juga menghadirkan tantangan – jarak pandang yang tidak dapat diprediksi, minimnya peta bawah air, dan gelombang pantai yang dapat membahayakan.

Bertekad untuk membuat dunia bawah laut Sydney lebih mudah diakses, Marco memelopori inisiatif seperti mengembangkan jaringan reporter selam, mengembangkan teknik untuk membuat peta bawah air, dan menghasilkan prakiraan kemampuan menyelam mingguan.

Melalui upaya ini, menyelam di Sydney menjadi lebih aman, lebih mudah diakses, dan tidak terlalu elitis.

VIZ lebih dari sekadar grup Facebook, ini adalah inisiatif filantropis oleh penyelam untuk penyelam. Visinya adalah untuk diakui sebagai contoh utama komunitas lokal bagi penggemar bawah air, yang menghasilkan sumber daya peer-to-peer yang berfokus pada keselamatan, kesenangan, pengetahuan, dan keberlanjutan.

VIZ meyakini gagasan yang bersumber dari masyarakat dan keterlibatan pro bono untuk mewujudkannya – VIZ tidak memiliki sponsor kaya, VIZ tidak meminta sumbangan, dan VIZ tidak berupaya mencari hibah.

Komunitas ini telah menginspirasi ide-ide dan mengembangkan layanan gratis – peta bawah air yang akurat, prakiraan lokasi penyelaman, ilmu pengetahuan warga, pusat informasi, segmen mingguan di Radio ABC, kolaborasi dan penjangkauan untuk akademisi, industri, dan pemerintah.

Pertunjukan Menyelam GO ANZ

Acara tahunan ini, berlangsung pada tahun ini 6-7 September di Arena Pameran Sydney di Taman Olimpiade, bertujuan untuk menampilkan yang terbaik dari dunia bawah laut kita kepada semua orang mulai dari pemula yang mempertimbangkan untuk menyelam, atau telah menyelesaikan kursus tingkat awal, hingga penyelam tingkat lanjut, hingga penyelam teknis dan CCR veteran penyelam.

Ada berbagai tahapan – Panggung Utama, Panggung Utama, dan Panggung Utama Foto Panggung, Panggung Australia/Selandia Baru, Panggung Inspirasi, dan Panggung Teknologi – yang akan menjadi tuan rumah bagi puluhan pembicara dari seluruh dunia, serta sejumlah fitur interaktif yang sesuai untuk tua dan muda, mulai dari pengalaman menyelam VR, kolam demonstrasi, kolam trydive, dan masih banyak lagi.

Di sekitar panggung dan fitur akan terdapat berbagai peserta pameran, mulai dari dewan pariwisata dan operator tur hingga resor, liveaboard, latihan lembaga, pengecer, produsen, dan organisasi konservasi.

Dapatkan tiket Anda sekarang!

Tiket untuk GO Diving Show ANZ sudah mulai dijual, dan anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dapat masuk secara gratis, menjadikannya hari keluarga yang sempurna. Tersedia banyak tempat parkir di lokasi dan tempat ini mudah dijangkau dengan banyak pilihan transportasi.