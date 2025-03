Groundtruth + PADI pitch submersible Unda drybags

Perjalanan-gear manufacturer Groundtruth has linked up with diver latihan agency PADI to market a range of three submersible tas named Unda (Latin for ‘wave’).

The standard drybag, priced at £285, is claimed to be a “future-focused perjalanan companion” that puts ocean and environmental protection to the fore.

Called the Unda 25-litre Roll-Top Dry Ransel, it incorporates a standalone 20-litre Day Tote insert for carrying essentials.

Utama tas has a two-way closure system, two exterior water-bottle pockets, a front airtight zipped pocket and a bungee-cord front cage system. Like the other tas in the Unda range, it comes in ocean green and deep black.

The 10-litre Cross Body Dry Tas, with its £76 price-tag, has a neoprene front zip pocket and, at the side, a system for attaching additional items featuring two D-rings. The shoulder-strap is adjustable.

Melengkapi rangkaian produk ini adalah Unda Cross Body Dry Sling 1 liter. Tas ini memiliki bukaan ritsleting kedap udara dengan peringkat IP67, yang berarti tas ini tetap kedap air saat terendam dalam air hingga kedalaman 1 m selama setidaknya setengah jam. Dilengkapi tali yang dapat disesuaikan dan D-ring eksternal, tas kecil ini dibanderol dengan harga £73.

Groundtruth dibentuk oleh trio pembuat film dokumenter investigasi, bersaudara Georgia, Sophia dan Nina Scott.

The materials used to make their tas are produced from 100% recycled plastic waste, including ghost-fishing nets, post-consumer nylon and plastic bottles, and Groundtruth’s patent-pending GT-OCO-CO2 hardware range, made from recycled plastics and captured CO 2 emisi.

“Jaring penangkap ikan hantu menyumbang lebih dari 50% dari semua sampah plastik di lautan kita, yang menyebabkan kerusakan tak terelakkan pada ekosistem laut global,” kata CEO Georgia Scott. “Dengan menggabungkan keahlian kami dalam desain inovatif dengan dedikasi PADI terhadap konservasi laut, kami bertujuan untuk membuat dampak positif yang signifikan melalui penggunaan kembali plastik berbahaya ini.”

Menurut PADI di seluruh duniaLisa Mincklin, VP pertumbuhan & pemasaran, mengatakan kemitraan agensi dengan Groundtruth telah "merevolusi cara penyelam membawa perlengkapan penting mereka sambil meningkatkan komitmen mereka untuk melindungi tempat yang mereka cintai. Ini benar-benar lini produk yang dirancang oleh penyelam, untuk penyelam," katanya.

UNDA tas can be ordered through the Kebenaran Dasar situs.

