Matikan: Lampu & Gerakan mati

9: 54 am

Produsen lampu selam AS Light & Motion tutup setelah 35 tahun menjalankan bisnis, dengan alasan politik sebagai salah satu dari “banyak faktor” yang menyebabkan keputusannya.

"Kami telah menghasilkan beberapa produk yang luar biasa dan menikmati inovasi untuk memecahkan masalah pelanggan sambil membangun produk di AS," kata CEO Daniel Emerson saat mengumumkan penutupan tersebut. "Tantangan menjadi produsen AS sangat signifikan dan angin politik, terlepas dari apa yang dibicarakan, telah menentang manufaktur AS, yang terus mengalami penurunan."

Perusahaan ini memproduksi lampu sepeda, fotografi, dan video serta lampu selam. “Kami merancang lampu kami agar dapat digunakan terus-menerus selama bertahun-tahun,” kata Emerson. “Kami tidak dapat menyediakan layanan, tetapi beberapa dealer kami dapat memperbaiki lampu, termasuk hamburan balik. "

perusahaan berkantor pusat di Marina di pantai California, merancang, mengembangkan, memasarkan dan mendukung produknya di bekas fasilitas perbaikan dan layanan helikopter.

