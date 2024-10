3 Rolex dengan kaitan Giddings / Cousteau untuk dijual

Dua jam tangan Rolex Submariner yang saat ini dimiliki oleh sinematografer dan produser bawah air Al Giddings, dan menemaninya dalam 12 dari 17 penyelamannya ke Raksasa, akan dilelang dalam beberapa minggu mendatang – seperti halnya Submariner lain milik keluarga Cousteau.

Sotheby's New York akan menjual Submariner karya Giddings pada awal Desember dan, karena "catatan paparan bawah air" yang luar biasa, rumah lelang tersebut memperkirakan pasangan tersebut "mungkin merupakan jam tangan perkakas paling autentik yang pernah muncul di lelang".

Selama 40 tahun berkarir, Giddings, yang kini berusia 87 tahun, telah memenangkan penghargaan Emmy empat kali dan mengambil banyak gambar bawah air yang ikonik, termasuk foto yang tak terlupakan dari Raksasabusur.

Submariner 'Red' 1680 buatannya sekitar tahun 1976 adalah jam tangan otomatis kaliber 40 baja tahan karat 1570mm dengan pelat jam hitam dan penutup belakang berulir dengan ukiran 'Al Giddings'. Jam tangan ini memiliki peringkat kedalaman hingga 200m.

Kapal Selam Merah Al Giddings (Sotheby's)

Penyelam AS ini dikenal karena mengembangkan kamera, pencahayaan, dan sistem optiknya sendiri yang inovatif, bekerja sama dengan National Geographic, BBC, dan penjelajah laut seperti Raksasa penemu Robert Ballard. Permintaan dari studio-studio besar Hollywood berarti bahwa ia juga dikaitkan dengan film-film James Bond termasuk For Your Eyes Only dan Never Say Never Again dan film klasik yang disutradarai oleh James Cameron seperti Yang Dalam, Jurang Terdalam dan Raksasa.

Berdiri di atas kapal selam Alvin yang menyelam ke Titanic pada tahun 1986 (Sotheby's)

Giddings selama misi ke Titanic, mengenakan Rolex Red Submariner (Sotheby's) Pengambilan gambar dari helikopter (Sotheby's)

Sotheby's mengatakan bahwa foto-foto Giddings menunjukkan dia mengenakan jam tangan tersebut “di lokasi syuting bersama Sean Connery dan Kim Bassinger, mengajari James Cameron cara berkomunikasi di bawah air, keluar dari ALVIN, kapal selam yang digunakan untuk menemukan Raksasa, dan bergelantungan di helikopter sambil membawa kamera di tangan.”

Itu juga ada di pergelangan tangannya saat syuting dokumenter IMAX Titanic: Harta Karun Laut Dalam pada tahun 1992, yang membawanya pada karyanya dengan Cameron.

“Jam tangan selam yang tepat adalah hal yang harus dimiliki, dan jam tangan ini berkinerja tanpa cacat selama bertahun-tahun,” kata Giddings, “baik di bawah air dalam lingkungan tekanan yang berbeda dan di berbagai kapal selam: di Raksasa, Di Andrea Doria, bangkai kapal di Truk Lagoon, Bikini Atoll, Kutub Utara, Antartika. Tidak ada persaingan sama sekali; yang ada hanyalah yang terbaik.”

Rolex Emas

Rolex Submariner emas milik Al Giddings dari sekitar tahun 1984 (Sotheby's)

Jam tangan Giddings lainnya yang ditawarkan untuk dijual adalah Submariner “Nipple Dial” 1680/8, Rolex emas kuning 18 karat dengan gelang yang serasi dari sekitar tahun 1984 yang terlihat di layar Raksasa.

T Walker Lloyd, seorang penyelam yang bekerja untuk Rolex, adalah teman Giddings, dan bertanya kepadanya apakah merek tersebut dapat menggunakan beberapa foto Dr. Sylvia Earle untuk kampanye promosi saat ia menjadi Duta Rolex. Giddings telah mendokumentasikan karya ahli biologi laut dan oseanografer tersebut selama beberapa tahun.

Ketika Lloyd kemudian bertanya kepada Giddings berapa Rolex berutang kepadanya untuk gambar-gambar tersebut, ia menjawab bahwa ia senang mendukung Earle dan karyanya. "Sekitar sebulan berlalu, dan sebuah kotak datang melalui pos yang hanya bertuliskan: 'Nikmati, T Walker Lloyd'," kata Giddings. "Dan itu adalah Rolex emas. Saya terkejut. Saya kira saat itu harganya $10,000!"

Giddings jarang memakai jam tangan itu, tetapi pada tahun 1997, saat bekerja sebagai produser bersama dan direktur fotografi bawah air di Raksasa, ia menurutinya saat Cameron merasa bahwa Rolex emas akan terlihat cocok di pergelangan tangan aktor Bill Paxton, dalam perannya sebagai direktur selam Brock Lovett.

Beberapa bulan kemudian Giddings mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada jam tangannya dan menelepon kantor Cameron. "Dan seminggu atau dua minggu kemudian, jam tangan itu datang melalui pos dengan catatan ucapan terima kasih, dari Fox," katanya.

Kedua jam tangan ini dijual dengan berbagai kenang-kenangan bertanda tangan, termasuk poster film, cetakan foto Raksasa, DVD dan buku. Perkiraan harga untuk Red Submariner adalah US$20,000-40,000 (£15,400-30,800) dan untuk Rolex emas $30,000-60,000 (£23,000-45,900). Keduanya akan dilelang pada tanggal 6 Desember di Sotheby's “Jam Tangan Penting" penjualan.

Kapal Selam Cousteau

Rolex Submariner ini dulunya milik Philippe Cousteau (Galeri Lelang Dallas)

Sebelum jam tangan Giddings mulai dijual, di sisi lain Amerika Serikat di Texas, Rolex Sea-Dweller Submariner tahun 1665 dari tahun 1969 milik mendiang putra Jacques Cousteau, Philippe Cousteau, juga tampaknya akan menarik minat. Hal ini bukan hanya karena pemiliknya adalah seorang penyelam terkenal, tetapi juga karena ayahnya turut andil dalam mendesain Submariner.

Philippe Cousteau, seperti Giddings, adalah seorang sinematografer di antara banyak prestasinya yang lain dan ahli dalam isu lingkungan. Ia meninggal pada tahun 1979 pada usia 38 tahun ketika perahu terbangnya jatuh ke sungai Tagus di Portugal.

Philippe Cousteau (Earth Echo Internasional)

Jam tangan dengan peringkat 610m ini awalnya dimiliki oleh Cousteau dan sejak tahun 1973 telah menjadi milik pemiliknya saat ini, yang menerimanya sebagai hadiah untuk menandai penyelaman dalam di Mediterania.

Dikenal sebagai model "garis merah ganda", karena rona merah muda yang dihasilkan dari fakta bahwa model awal tidak dicetak dengan latar belakang putih. Baru kemudian dicetak ganda untuk menonjolkan warna merah. Yang juga mencerminkan bahwa ini adalah model awal, jam tangan ini memiliki katup pelepas helium kecil.

Galeri Lelang Dallas telah menetapkan perkiraan harga sebesar US$50,000-75,000 (£38,500-57,400) untuk jam tangan tersebut saat mulai dijual pada tanggal 12 November. Pada tahun 2014, Rolex Sea-Dweller milik Philippe Cousteau terjual di New York seharga $183,750.

Juga di Divernet: RIBUAN BARANG BANGKAI KAPAL INGGRIS DIJUAL, PENAWARAN UNTUK JAM TANGAN SELAM 'GRAIL' DIMULAI DARI $50, JAM TANGAN ROLEX BOND-STYLE UNTUK PENYELAMAT DIJUAL £40, PENYELAM MARY ROSE AKAN MENJUAL OMEGA LANGKA