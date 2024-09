Peningkatan ketahanan panas yang besar dari super-karang Secore

Karang muda dibiakkan secara buatan menggunakan suatu bentuk in vitro Pembuahan secara alami, dibandingkan dengan kloningan dari fragmen karang yang sudah ada, menunjukkan ketahanan yang jauh lebih besar terhadap pemutihan selama gelombang panas yang mematikan yang melanda kawasan Karibia pada tahun 2023, menurut sebuah studi tinjauan sejawat baru dari lembaga konservasi Secore International yang berpusat di Florida.

Secore mengatakan bahwa laporannya merupakan bukti ilmiah pertama bahwa karang yang dipulihkan menggunakan metode reproduksi alami terbukti jauh lebih tahan panas daripada karang yang diperbanyak dari fragmen ketika terkena suhu air laut jauh di atas ambang batas pemutihan.

Karang yang tumbuh sehat selama episode pemutihan di terumbu karang (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves latihan a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"Semua upaya itu sepadan," demikian laporannya. "Selama gelombang panas yang dahsyat di Karibia pada tahun 2023, karang muda yang dibiakkan di terumbu karang tetap sehat, sementara sebagian besar karang liar yang tersisa memutih dan banyak yang mati setelahnya."

Metode

Cara yang lazim untuk memperbanyak karang secara artifisial adalah dengan mematahkan fragmen dari koloni induk untuk menumbuhkan koloni baru sebagai klonnya, kata Secore. Fragmen karang kecil tersebut ditumbuhkan di tempat pembibitan dan dipindahkan ke terumbu karang secara manual.

Pemijahan karang (Paul Selvaggio / Secore International)

Pendekatan penyemaian karang yang sekarang diterapkan tidak menciptakan klon. Sebaliknya, pendekatan ini melibatkan pengumpulan bibit karang dari karang liar, dan pemupukan telur dan sperma di laboratorium – atau bahkan di atas perahu atau pantai – untuk menghasilkan jutaan embrio.

Larva karang yang sedang berkembang ditumbuhkan di kandang laut dan ditempatkan pada substrat khusus untuk ditanam di terumbu setelah mencapai ukuran tertentu.

Setiap kali suatu populasi bereproduksi, keturunan baru menerima rangkaian gen baru yang tercampur melalui rekombinasi – yang membuat mereka berbeda dari koloni induknya dan dengan demikian memungkinkan adaptasi.

Hanya karang muda yang dihasilkan melalui pembiakan yang menunjukkan ketahanan lebih tinggi terhadap pemutihan dibandingkan dengan koloni dan fragmen karang dewasa, kata Secore.

Meskipun keturunan yang muncul secara alami dapat berperilaku serupa pada suhu yang tinggi, kegagalan umum spesies pembentuk terumbu untuk merekrut di Karibia berarti hanya sedikit keturunan alami yang muncul lagi.

Remaja elkhorn yang sehat (Paul Selvaggio / Secore International)

Fajar pertama

Tim Secore yang sedang melakukan penyelaman pemantauan rutin di Meksiko adalah yang pertama kali menemukan bahwa karang yang mereka tanam tampak benar-benar sehat, dan rekan-rekan mereka di Curaçao membuat pengamatan serupa dengan spesies yang berbeda segera setelahnya.

"Ilmuwan kami di Curacao dan Meksiko, bersama dengan mitra kami Coralium Lab, mengumpulkan data tentang status kesehatan beberapa spesies dan kelompok karang yang kami tanam kembali," kata direktur penelitian Secore, Dr. Margaret Miller. "Kemudian kami menghubungi mitra di seluruh Jaringan Restorasi Karibia kami untuk melihat seberapa luas dan konsisten pola ini.

“Hal ini memberikan konfirmasi bahwa rekrutmen bantuan dari enam spesies karang pembentuk terumbu di 15 lokasi terumbu di lima negara di seluruh Cekungan Karibia menunjukkan pola yang sama: karang muda yang dibiakkan untuk restorasi jauh lebih tahan terhadap pemutihan di bawah tingkat tekanan panas yang ekstrem daripada karang yang ada di terumbu.”

“Saya telah bekerja dalam pengembangbiakan karang di Karibia selama 30 tahun terakhir, sementara pada saat yang sama menyaksikan hilangnya karang dalam jumlah besar – akibat penyakit, badai, dan gelombang panas – dan hancurnya komunitas yang bergantung padanya,” kata Dr. Miller.

"Hasil ini memberikan banyak dorongan dan konfirmasi bahwa pemulihan menggunakan rekrutmen karang yang dibantu dapat memainkan peran penting dalam mengatur ketahanan karang di masa depan yang lebih hangat. Meskipun demikian, benar-benar mengamankan masa depan terumbu karang sepenuhnya bergantung pada keberhasilan manusia dalam mengendalikan pemanasan global."

Karang tanduk rusa yang memutih (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Karang tanduk rusa yang sehat (Paul Selvaggio / Secore International)

Investasi membuahkan hasil

“Investasi kami selama lima tahun terakhir untuk membangun jaringan besar pemulihan karang di Karibia telah membuahkan hasil,” kata pendiri dan direktur eksekutif Secore, Dr. Dirk Petersen.

"Jaringan ini tidak hanya memproduksi dan menanam puluhan ribu karang setiap tahun, tetapi juga dapat langsung menilai bagaimana karang-karang ini merespons gelombang panas yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Prioritas kami sekarang adalah untuk lebih meningkatkan upaya ke tingkat ekosistem."

Pemulihan karang saja tidak akan menyembuhkan terumbu karang dalam jangka panjang – namun hal ini dapat memberikan waktu yang sangat dibutuhkan untuk mendukung populasi karang agar dapat bertahan hidup hingga abad berikutnya, kata Secore. Kini, mereka tengah berupaya memperluas kegiatannya ke Indo-Pasifik dan berencana mendirikan tim di Mauritius sebelum akhir tahun 2024 untuk membuat pangkalan di Samudra Hindia.

Studi ini, yang mencakup pekerjaan yang dilakukan di lepas pantai Meksiko, Republik Dominika, Kepulauan Virgin AS, Bonaire dan Curaçao, diterbitkan dalam jurnal Plosone.

Juga di Divernet: KERUSAKAN TERUMBU KARANG: DAPATKAH TERUMBU KARANG KITA DISELAMATKAN?, PETANI TERUMBU KARANG MEMBENTUK KEMBALI MASA DEPAN, APA YANG DIBUTUHKAN AGAR TERUMBU KARANG DAPAT BERTAHAN HIDUP?, 10 CARA TEKNOLOGI MENYELAMATKAN TERUMBU KARANG