Penyelam membersihkan bangkai ikan milik petani ikan hantu

Healthy Seas Foundation dan mitranya telah mengakhiri proyek “Operasi Ghost Farms – Reclaiming Waters” yang berlangsung selama setahun dengan apa yang disebut yayasan tersebut sebagai pembersihan menyeluruh di Menidi, di Teluk Amvrakikos di Yunani bagian barat.

Peternakan hantu adalah peternakan ikan terbengkalai yang dibiarkan rusak di laut, mencemari wilayah pesisir, dan menyebabkan kerusakan signifikan terhadap flora dan fauna laut serta masyarakat lokal, kata Healthy Seas.

Pembersihan Menidi adalah operasi ketiga yang dipimpin oleh yayasan tersebut pada tahun 2024. Namun, tidak seperti operasi sebelumnya yang dilaksanakan di Ithaca dan Patras, operasi ini menargetkan lahan pertanian yang baru saja ditinggalkan, sebelum terjadi kerusakan parah.

Pemandangan lokasi peternakan ikan Menidi (Healthy Seas)

Relawan dari organisasi Penyelaman Hantu bekerja untuk mengambil jaring, melepaskannya dari cincin, dan mendokumentasikan proses di bawah air dan di permukaan dengan kamera mereka. Selain jaring, mereka juga mengambil kembali 35 pelampung besar, 43 cincin apung, dan banyak barang lainnya, termasuk perahu pemeliharaan yang setengah tenggelam.

Para relawan di darat menangani sampah pesisir yang meliputi pecahan busa polistiren dari peternakan ikan dan sampah rumah tangga umum.

Jaring ikan dan beberapa barang lainnya dapat didaur ulang menjadi nilon regenerasi Econyl oleh mitra yayasan aquafilPipa dan struktur lainnya juga dapat didaur ulang.

Penyelam di Menidi (Michael Westreicher)

Bahan yang dikumpulkan untuk didaur ulang (Healthy Seas)

Jangkauan lokal

Sehubungan dengan kegiatan bersih-bersih ini, seperti kegiatan-kegiatan lainnya di masa lalu, Healthy Seas juga menyelenggarakan program pendidikan dengan sekolah-sekolah dasar setempat dan lokakarya universitas, serta dua kegiatan bersih-bersih pelabuhan di Astakos dan Mytikas dengan dukungan mitra selam setempat.

Misi tersebut merupakan upaya kolaboratif antara yayasan, Hyundai Motor Eropa dan mitra lainnya termasuk Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities, dan Dotank Plus.

Memulihkan perahu selama salah satu operasi bulan Mei (Cor Kuyvenhoven)

Koleksi jaring hantu di bulan Mei (Rogier Visser)

“Tahun ini merupakan tahun yang luar biasa,” komentar Laut Sehat Direktur Veronika Mikos. “Dengan tiga kegiatan bersih-bersih besar dan banyak program edukasi, kami telah memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya dalam membuang sampah tetapi juga dalam meningkatkan kesadaran di antara masyarakat dan generasi mendatang. Kami berterima kasih kepada mitra dan relawan kami atas komitmen dan kerja keras mereka.”

Operasi enam hari pada bulan Oktober melibatkan 35 orang yang mengumpulkan 128.5 ton sampah laut, yang 50.9 ton di antaranya adalah jaring ikan. Pembersihan pada bulan Mei, dengan 30 orang yang bekerja selama delapan hari, telah mengumpulkan 42.7 ton (11.3 ton jaring).

“Bersama 150 mitra dan hampir 550 relawan yang berdedikasi, kami telah mengumpulkan 991 ton jaring ikan dan sampah laut lainnya sejak didirikan pada tahun 2013,” lapor Healthy Seas.

Juga di Divernet: PENYELAM MENYELAMATKAN GHOST FARM 2 DI 'RETURN TO ITHACA', PENYELAM MENJAWAB PANGGILAN PEMBERSIHAN YANG LUAR BIASA, GHOST SQUAD MENANGKAP JARING DARI BANGKAI LAMPEDUSA