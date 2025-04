Penyelam didenda karena menyiksa penyu di Malaysia

Five scuba divers and a dive operator have been fined in Malaysia after a video clip of mob harassment of a sea turtle went viral on social media and caused widespread public outrage, not least among other divers and conservationists.

Peristiwa itu terjadi di sebuah lokasi di lepas Pulau Manukan di Taman Laut Tunku Abdul Rahman di Semporna, Kalimantan utara pada bulan Maret.

Kementerian Pariwisata, Kebudayaan dan Lingkungan Hidup Sabah (KePKAS) telah mengeluarkan “pemberitahuan gabungan” kepada beberapa penyelam yang hadir, serta kepada perusahaan yang menyelenggarakan penyelaman tersebut.

Di Malaysia, surat peringatan gabungan dapat digunakan untuk pelanggaran tertentu sebagai alternatif untuk mengharuskan pelanggar diadili di pengadilan. Surat peringatan ini memberikan kesempatan bagi dakwaan yang tidak disengketakan untuk diselesaikan melalui pembayaran denda tetap.

Pelecehan tersebut melanggar peraturan Sabah Wildlife Enactment 1997, yang menyatakan bahwa penyu laut dilindungi sepenuhnya. Siapa pun selain petugas satwa liar yang ditunjuk dilarang memegang penyu dewasa, telur, atau tukiknya.

Inisiatif TRACC

Itu adalah Pusat Penelitian dan Konservasi Tropis (TRAC) di Semporna yang awalnya mengeluarkan seruan untuk melacak lokasi dan identitas penyelam yang ditampilkan dalam klip berdurasi 30 detik, yang telah direkam dan dibagikan oleh seseorang dalam kelompok penyelam. TRACC juga memberi tahu Departemen Margasatwa Sabah dan Taman Sabah tentang insiden tersebut.

Klip itu menunjukkan seseorang yang diduga pemandu selam tengah memegangi kura-kura yang tampak tertekan dan bingung dari belakang dengan memegangi cangkangnya, sementara penyelam lain menyentuh cangkang dan anggota badan kura-kura tersebut dan berpose di sampingnya saat kura-kura itu berjuang untuk melepaskan diri.

Terlepas dari kemungkinan bahwa kura-kura sangat perlu bernapas selama masa penahanan, stres ekstrem seperti itu pada hewan dapat membahayakan dan bahkan berakibat fatal.

Klip lain yang terkait dan lebih panjang menunjukkan seorang anggota kelompok penyelam memegang hiu paus yang bergerak.

Kementerian Pariwisata menggambarkan tindakan para penyelam itu sebagai "tidak bertanggung jawab", dan menyatakan: "Kami mendesak semua operator pariwisata untuk memainkan peran yang lebih bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan peraturan. Pemerintah negara bagian tetap berkomitmen pada pelestarian lingkungan dan telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan menoleransi pelanggaran hukum perlindungan satwa liar."

Hukuman yang dijatuhkan tidak diketahui tetapi denda maksimum untuk pelanggaran tersebut adalah 50,000 ringgit (sekitar £8.700) dan/atau satu hingga lima tahun penjara.

Juga di Divernet: Penyelam yang dideportasi kembali – tetapi menghadapi tuntutan pipefish, Perintah deportasi bagi penyelam yang ‘bervideo jelek’, Manatee berubah menjadi papan reklame Trump, Pembunuh tubuh orca yang 'bodoh' akan lolos dengan baik, Perjalanan kegembiraan hiu paus berakhir dengan penangkapan