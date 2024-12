Pulang ke Rumah untuk Natal: Warga Denmark Bebaskan Paul Watson

Kapten Paul Watson akan pulang ke rumah untuk merayakan Natal – aktivis antiperburuan paus veteran telah dibebaskan setelah menghabiskan lima bulan di penjara sementara Denmark mempertimbangkan permintaan ekstradisi dari Jepang.

Berita bahwa Denmark akhirnya menolak tuntutan Jepang datang kemarin (17 Desember) dan berarti Watson, yang berusia 74 tahun saat ditahan di pusat penahanan dekat dimana dia ditangkap di Nuuk, Greenland, akan dapat menghabiskan musim perayaan bersama keluarganya di Prancis.

“Keputusan ini menandai kemenangan penting bagi hak asasi manusia, aktivisme lingkungan hidup dan gerakan antiperburuan paus,” ungkap pernyataan tersebut. Yayasan Kapten Paul Watson (CPWF), yang telah berkampanye keras sejak musim panas untuk pembebasan pendirinya. Petisinya untuk tujuan itu telah melampaui 125,000 tanda tangan dan menarik dukungan dari berbagai kalangan selebriti.

Kementerian Kehakiman Denmark mengatakan kepada BBC bahwa dalam mengambil keputusannya, pihaknya telah memperhitungkan waktu yang telah berlalu sejak dugaan pelanggaran terjadi, dan lima bulan yang telah dihabiskan Watson dalam tahanan.

"Terkadang, masuk penjara diperlukan untuk menyampaikan maksud Anda," kata Watson saat ia dibebaskan. "Setiap situasi menawarkan kesempatan, dan ini adalah kesempatan lain untuk menyoroti perburuan paus ilegal Jepang di Southern Ocean Sanctuary. Jika saya dikirim ke Jepang, saya mungkin tidak akan pernah pulang. Saya lega itu tidak terjadi."

Menurut CPWF, Watson telah ditahan atas tuduhan bermotif politik tanpa bukti yang ditinjau secara menyeluruh, dan telah menyerukan agar mekanisme penegakan hukum internasional direformasi.

Pertemuan yang bermusuhan

Penangkapan Watson pada tanggal 21 Juli didasarkan pada pemberitahuan Interpol berusia 14 tahun dari Jepang yang berasal dari pertemuan yang tidak bersahabat antara Watson dan tim kampanyenya dengan kru pemburu paus Jepang selama pembuatan film Perang Paus Serial TV untuk Animal Planet di laut Antartika.

Saat ditangkap, aktivis Kanada-Amerika tersebut sedang menuju ke Pasifik dengan kapal CPWF John Paul DeJoria dalam misi antiperburuan paus, berhenti di Greenland hanya untuk mengisi bahan bakar.

Keberadaannya telah diketahui Denmark oleh polisi dari Kepulauan Faroe yang, bersama dengan Jepang, Norwegia, dan Islandia, merupakan salah satu negara terpencil yang masih memburu paus di abad ke-21.

Polisi Denmark telah melacak kapal tersebut dari Dublin ke Greenland, wilayah otonomi Denmark, sebelum turun tangan untuk melakukan penangkapan. Pada akhir September, Penjaga Pantai Jepang telah mengirim seorang petugas ke Denmark untuk meminta ekstradisi Watson secara langsung, menurut yayasan tersebut.

Teguh dalam misinya

“Captain Watson’s detainment has shone a spotlight on the ongoing isu of illegal Japanese whaling,” says the CPWF. “Despite international treaties and regulations, Japan has resumed high-seas whaling with the construction of the Kangei Maru, a $47 million factory-processing vessel launched in May to target threatened sirip whales.”

“Dengan kembalinya Kapten Watson, kami lebih termotivasi dari sebelumnya untuk terus berjuang demi lautan kami dan memastikan misi kami tetap kuat,” ungkap CEO yayasan tersebut, Omar Todd, yang hadir saat rekan pendirinya dibebaskan.

“Pembebasan Kapten Watson merupakan bukti komitmen mereka yang memperjuangkan lingkungan. Saat ia kembali berkumpul dengan keluarga, teman, dan pendukungnya, ia tetap teguh dalam misinya untuk melindungi kehidupan laut.”

Watson adalah anggota pendiri dan direktur Greenpeace. Pada tahun 1977, ia meninggalkan organisasi tersebut untuk mendirikan Sea Shepherd Conservation Society, yang kemudian ia tinggalkan pada tahun 2022 untuk memulai CPWF bersama Todd.

Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 20 Pahlawan Lingkungan Hidup Teratas di Abad ke-20 oleh Waktu pada tahun 2000 dan dilantik ke dalam US Animal Rights Hall of Fame di Washington DC dua tahun kemudian. Pada tahun 2012 ia menjadi orang kedua, setelah Jacques Cousteau, yang dianugerahi Jules Verne Award, yang didedikasikan untuk para pencinta lingkungan dan petualang.

Kemunduran bagi paus di Islandia

Unwelcome news for Watson while he remained under lock and key came on 6 December as Iceland’s acting fisheries minister Bjarni Benediktsson granted two whaling licences for the next five years, authorising the Christian Loftsson-owned Hvalur and Tjaldtangi companies to hunt endangered sirip and minke whales respectively.

“Pemerintah sementara Islandia yang korup lebih peduli untuk membalas budi politik yang dibayar dengan uang berdarah Christian Loftsson daripada melindungi spesies yang terancam punah di lautan dunia dan menegakkan hukum perlindungan mamalia laut internasional,” ungkap direktur kampanye CPWF, Locky MacLean.

“Kami akan berada di sana untuk paus-paus pada musim panas ini untuk mengakhiri mesin pembunuh cetacea Atlantik Utara di Hvalur”.

