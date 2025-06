Pangeran William 'optimis' tentang masa depan lautan

William, Pangeran Wales yang bersama istrinya Kate dan sekarang putra sulungnya George, semuanya gemar menyelam, telah menggambarkan rasa optimisnya terhadap masa depan lautan dunia – asalkan tindakan tegas segera diambil.

Berbicara pada Hari Laut Sedunia PBB di Forum Ekonomi & Keuangan Biru di Monaco, yang diadakan menjelang Konferensi Kelautan PBB di Nice yang akan dimulai besok (9 Juni), sang pangeran mengatakan bahwa bagi banyak orang, lautan adalah tempat “di mana beberapa kenangan terindah kita tercipta, tempat kita menjelajahi keajaiban dunia alam”.

“Kita semua bergantung pada kelimpahannya yang luar biasa untuk makanan dan mata pencaharian kita, namun terlalu sering hal itu terasa jauh dan terputus dari kehidupan kita sehari-hari, sehingga membuat kita lupa betapa pentingnya hal itu sebenarnya.

“Meningkatnya suhu laut, polusi plastik, dan penangkapan ikan berlebihan memberi tekanan pada ekosistem yang rapuh ini dan pada orang-orang serta komunitas yang paling bergantung padanya,” kata Pangeran William.

William, Kate dan hiu perawat South Water Caye di Belize pada tahun 2022

"Apa yang dulunya tampak sebagai sumber daya yang melimpah kini menyusut di depan mata kita. Kita semua akan terkena dampaknya dan kita semua bertanggung jawab atas perubahan, baik yang negatif maupun positif, tetapi masih ada waktu untuk bersama-sama membalikkan keadaan ini."

Mengacu pada komitmen global yang “ambisius” untuk melindungi 30% daratan dan lautan pada tahun 2030, ia memperingatkan bahwa “tahun 2030 semakin dekat dan hanya 17% daratan dan 3% lautan yang telah dilindungi sepenuhnya.

“Tantangan ini belum pernah kita hadapi sebelumnya, tetapi saya tetap optimis,” tegas sang pangeran, “Saya percaya bahwa urgensi dan optimisme memiliki kekuatan untuk menghasilkan tindakan yang diperlukan guna mengubah arah sejarah.

“Saya optimis karena sebagai pendiri Hadiah EarthshotSaya melihat contoh luar biasa dari ide, inovasi, dan teknologi yang memanfaatkan kekuatan laut sekaligus melindungi vitalitasnya.”

Contoh Earthshot

Preince William merujuk pada empat pemenang dan finalis Earthshot yang hadir di antara hadirin. Sam Teiher dan Gator Halpern dari Karang Vita Dia berkata: “Tim mereka memelopori metode berteknologi tinggi untuk menumbuhkan karang hingga 50 kali lebih cepat daripada di alam dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap dampak perubahan iklim.

"Setelah memenangkan Earthshot Prize, mereka telah membiayai proyek restorasi besar di lepas pantai Grand Bahama, bekerja sama dengan para ahli masyarakat setempat untuk menumbuhkan lebih dari 20,000 karang. Mereka kini berfokus pada perluasan karang yang tumbuh cepat di berbagai lokasi baru, mendorong pariwisata ke daerah-daerah dengan terumbu karang segar."

He also praised Douglas Martin, founder of Scottish biotech company MiAlga : “His work in the last six months to end reliance on wild-caught fish as a primary source of Omega-3 has saved 2.54 million wild fish, recycled enough waste water to fill 300 Olympic swimming pools and prevented vast amounts of CO 2 emisi.

“Hanya satu ton alga mereka menghasilkan Omega-3 sebanyak 620,000 ikan. MiAlgae bukan hanya nutrisi alternatif, tetapi juga teknologi iklim, konservasi laut, dan sistem pangan berkelanjutan dalam skala besar.”

Menyelam Enric Sala di Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala dari National Geographic Laut Murni digambarkan sebagai pendukung kuat manfaat ilmiah kawasan lindung laut. “Ketika masyarakat melindungi kawasan laut, stok ikan pulih, kesehatan laut membaik dan ada peningkatan keuntungan bagi masyarakat sekitar,” kata Pangeran William.

“Pristine Seas telah membantu membangun 29 kawasan perlindungan laut terbesar di dunia yang luasnya dua kali lipat wilayah India. Enric juga merupakan bagian dari tim di balik film baru Sir David Attenborough yang luar biasa [Samudra]. Ini merupakan argumen paling meyakinkan untuk tindakan segera yang pernah saya lihat.

Inspirasi Attenborough

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

"Menyaksikan aktivitas manusia mengubah hutan laut yang indah menjadi gurun tandus di dasar lautan kita sungguh menyayat hati," lanjut sang pangeran. "Bagi banyak orang, ini adalah peringatan mendesak tentang apa yang sebenarnya terjadi di lautan kita, tetapi ini tidak bisa lagi menjadi masalah yang tidak terlihat dan tidak terpikirkan.

"Seperti biasa, Sir David meninggalkan kita dengan rasa optimis bahwa semua belum berakhir. Ia percaya perubahan itu mungkin.

“Let us act together with urgency and optimism while we still have the chance. For the future of our planet, for the future generations, we must listen to the words of Sir David Attenborough: If we save the sea, we save our world.”

