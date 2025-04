Akhir dari sebuah era – Anne Hasson mengumumkan pensiunnya dari Aggressor Adventures

at

at 10: 40 am

Karier Anne Hasson selama 41 tahun bersama Aggressor Adventures telah dimulai dari fotografer profesional hingga anggota kru di atas kapal asli Agresor Cayman selam liveaboard menjadi Wakil Presiden dan Direktur Pemasaran untuk perusahaan perjalanan petualangan di seluruh dunia.

Pada bulan April 2025, Hasson akan pensiun dari pekerjaannya di Aggressor Adventures saat ia meluangkan waktu untuk berbagi hasratnya terhadap eksplorasi bawah air dan perjalanan bersama keluarga dan teman.

Kecintaan Hasson terhadap selam skuba dan layanan di industri perjalanan dimulai pada tanggal 9 November 1984, saat ia bergabung dengan suaminya, Kapten Wayne Hasson, pada kapal sewaan Aggressor pertama yang menjelajahi dunia bawah laut Kepulauan Cayman. Ia telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari 40 tahun, mendorong pertumbuhannya dari satu kapal selam menjadi perusahaan petualangan di seluruh dunia yang menawarkan selam skuba, safari foto satwa liar, pengamatan burung, pelayaran sungai, safari foto satwa liar, serta wisata budaya dan lingkungan.

Anne Hasson merayakan masa pensiunnya

Selain prestasi profesionalnya, Hasson telah menjadi pelopor dalam industri wisata selam dan dalam melestarikan keajaiban alam untuk dinikmati oleh generasi mendatang. Ia adalah penerima penghargaan Women Divers Hall of Fame tahun 2010, anggota dewan Sea of ​​Change Foundation, dan Penyelam SSI Platinum Pro5000. September ini, ia akan dilantik ke dalam International Scuba Diving Hall of Fame yang bergengsi di Kepulauan Cayman, tempat semuanya berawal.

"Senang sekali bisa bekerja sama dengan Anne Hasson selama 18 tahun terakhir. Dedikasi dan etos kerjanya adalah yang terbaik yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun berbisnis, dan saya berterima kasih kepadanya atas semua kontribusinya bagi perusahaan ini saat ia memasuki masa pensiun yang layak untuk bepergian dan bersantai," kata Wayne Brown, Pemilik dan CEO Aggressor Adventures.

Sebagai Wakil Presiden Petualangan AgresorHasson mengelola Departemen Reservasi, Pemasaran, dan Periklanan, menjaga integritas dan citra merek dan identitas korporat perusahaan berusia 41 tahun itu.