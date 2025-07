Festival menyelam bebas akan dimulai di Cornwall

NoTanx Freediving menyelenggarakan festival tahunannya di Redruth, Cornwall, dimulai dengan acara akhir pekan yang disebut Be The Change (12-13 Juli), dan semua orang diundang untuk bergabung.

Festival ini telah berlangsung selama 15 tahun terakhir, yang melibatkan berkemah dan eksplorasi berbasis pantai, tetapi elemen baru untuk akhir pekan pembukaan pada tahun 2025 adalah "hari kesehatan" – yang berarti kesehatan pribadi bagi penyelam serta laut.

Anggota tim NoTanx

Sabtu didedikasikan untuk yang pertama, dengan sauna di tempat, yoga, latihan pernapasan, mandi es dan kegiatan lainnya bersama dengan presentasi dari Reef-World Foundation (Green Sirip) dan pendaur ulang perlengkapan hantu Waterhaul dan acara barbekyu malam hari dengan musik.

Fokus hari Minggu adalah pada kesehatan laut, dengan pembersihan pantai yang didukung oleh Surfers Against Sewage sebagai bagian dari Sejuta Mil Bersih inisiatif dan pendaur ulang laut lainnya Odyssey Innovations, serta penyelaman bebas pembersihan bawah air dengan dukungan permukaan dari kru kayak Odyssey.

Sisa minggu ini (14-19 Juli) menghadirkan Freefest, dengan freediving yang direncanakan dua kali sehari dalam cuaca yang diharapkan baik di beberapa dari 24 lokasi penyelaman 'luar biasa' yang dikatalogkan oleh NoTanx selama bertahun-tahun festival berlangsung.

Istirahat

Acara yang berlangsung selama seminggu ini didukung oleh sejumlah organisasi yang berfokus pada lingkungan termasuk, selain yang disebutkan di atas, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits dan perusahaan pakaian Patagonia.

Akhir pekan kesehatan, komunitas, dan aksi laut diselenggarakan oleh Taman Liburan Globe Vale, Radnor, dan perkemahan di lokasi tersedia dari Jumat hingga Minggu dengan biaya £20 per orang per malam. Peserta Be The Change membayar £6 untuk kedua hari (pembukaan hari Sabtu pukul 1), dan semua keuntungan akan disumbangkan untuk Sea Shepherd. Tiket dapat dipesan di sini.

Tidak ada Tanx telah mengajar dan mempromosikan freediving di Inggris sejak 1999 menggunakan sistem pelatihan NTX, dan menjalankan klub freediving miliknya sendiri.

