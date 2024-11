Sadurska kembali memecahkan rekor tanpa sirip

It was only last month that Ukrainian freediver Kateryna Sadurska set a new world depth record of 80m in Constant Weight No Sirip (CNF).

Sekarang ia menyelam 2m lebih dalam di bidang yang sama, mencatat rekor mutlak lainnya untuk wanita di kompetisi Deep Dominica Freediving di Soufriere di Pulau Karibia. Satu-satunya perwakilan Ukraina di kompetisi tersebut, Sadurska mampu memperpanjang rekor hingga 82m.

Ajang AIDA dimulai pada tanggal 25 November, dengan kondisi cuaca diperkirakan lebih bersahabat dibandingkan di Kalamata, Yunani, tempat Sadurska mencetak rekor dunia 80m pada Kejuaraan Kedalaman Selam Bebas Dunia CMAS.

Ia kini telah menjadikan disiplin itu miliknya sendiri, setelah memecahkan rekor dunia tiga kali di ajang Vertical Blue AIDA di Bahamas pada tahun 2023, dengan peningkatan jarak dari 74m ke 78m.

Saat Sadurska bersiap menyelam pada hari pertama kompetisi Deep Dominica, tiba-tiba hujan deras disertai angin kencang menyulitkannya untuk bernapas, sehingga ia terpaksa menghentikan upayanya pada kedalaman sekitar 30m demi keselamatan.

Ketika ia mencoba lagi keesokan harinya, kondisi cuaca ternyata tidak lebih buruk dari mendung, dan ia berhasil membuat terobosan. "Saya persembahkan kemenangan ini untuk Ukraina, para pembela kami, dan semua orang yang mendukung negara kita di masa sulit ini," katanya.

Ada enam hari kompetisi menyelam di Dominika Dalam, yang berakhir pada tanggal 2 Desember.

