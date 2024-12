Penyelam Inggris yang hilang dari Sea Story diketahui identitasnya

Penyelam Inggris termasuk di antara tujuh orang yang masih belum diketahui keberadaannya setelah tenggelamnya cerita laut kapal layar di Mesir telah diketahui bernama Jenny Cawson, 36 tahun dan Tariq Sinada, 49 tahun, pasangan yang bertunangan dari Devon.

Kedua penyelam tersebut dilaporkan pernah bekerja sebagai instruktur di Thailand, Indonesia, dan Filipina, meskipun sekarang, tinggal bersama di Ashburton, mereka bekerja sebagai konsultan TI.

Dua penyelam Inggris lainnya yang diselamatkan setelah kapal tenggelam adalah Colin Sharratt, 65 tahun, dan Sally Jones, 58 tahun, sepasang suami istri dari London. Mereka termasuk di antara enam tamu dan tiga awak kapal yang dikabarkan telah dirawat karena luka ringan di sebuah rumah sakit di Marsa Alam.

Korban selamat Colin Sharratt dan Sally Jones

cerita laut Kapal tersebut membawa 44 orang, 14 di antaranya adalah awak kapal. Tiga puluh tiga orang telah diselamatkan dan empat jenazah telah ditemukan, termasuk jenazah kapten kapal, Alaa Hussein.

Operasi pencarian di kapal itu sendiri telah digambarkan berbahaya, terhambat oleh kondisi laut yang ganas, meskipun muncul pertanyaan tentang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyisir bagian dalam kapal untuk mencari kemungkinan korban selamat.

Tim penyelamat, yang dikoordinasikan oleh Angkatan Laut Mesir, meliputi militer lain, Penjaga Pantai (bagian dari Angkatan Laut), dan relawan penyelam lokal.

Kapal berlambung kayu itu tenggelam hingga kedalaman 12 m dengan satu bagian menonjol di atas permukaan pada dini hari tanggal 25 November. Namun, baru sekitar 30 jam kemudian pada malam berikutnya, tim penyelamat menemukan dan berhasil mengeluarkan lima orang yang selamat dari terjebak di sebuah kabin. Mereka selamat dalam cuaca dingin dan gelap berkat kantong udara sedalam 20 cm.

One of the five survivors, 23-year-old pengajar Youssef Al-Faramawi, had been trapped after trying to help guests to safety – and was rescued by his own uncle Khattab Al-Faramawi, an employee of the boat's operator, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

Mencoba membantu tamu: Youssef Al-Faramawi

Ia mengatakan kepada pers bahwa pencarian di kapal empat dek itu dengan menggunakan senter merupakan tantangan, termasuk tugas membuka pintu kabin.

Bergoyang dan miring

Selain dari Inggris, tamu penyelam lainnya di kapal tersebut disebutkan berasal dari Belgia, Tiongkok, Finlandia, Jerman, Irlandia, Polandia, Slowakia, Spanyol, Swiss, dan AS. Setelah menjalani perawatan medis, jika diperlukan, di Marsa Alam, para korban dibawa ke Hurghada untuk dipulangkan.

Berbicara dengan Cermin, seorang anggota kru mengatakan tentang gelombang yang diklaim telah menumbangkan perahu: "Kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Gelombang itu menghantam perahu secara tiba-tiba dan menyebabkannya berguncang hebat sebelum terbalik. Kami mencoba memberi tahu penumpang tetapi waktu yang tersedia sangat terbatas." cerita laut tenggelam dalam waktu tujuh menit.

Saksi lain mengatakan bahwa mereka "merasakan perahu miring tajam dan mencoba berpegangan pada sesuatu yang stabil, tetapi terbaliknya sangat cepat. Saya mendengar teriakan dari dalam kabin tetapi banyak yang tidak bisa keluar karena pintunya tertutup dan tempat itu dipenuhi air."

Namun, ahli kelautan Simon Boxall mengatakan kepada Sky News bahwa tidak ada bukti adanya gelombang besar dan menegaskan bahwa kekuatan angin saat itu tidak akan cukup untuk "menciptakan gelombang setinggi 3-4 meter".

Kisah Laut (Kegubernuran Laut Merah)

Meskipun ada peringatan cuaca buruk dan kondisi laut, yang dikeluarkan sehari sebelum keberangkatan oleh Otoritas Meteorologi Mesir, kapal selam itu telah meninggalkan Pelabuhan Ghalib pada tanggal 24 November.

Kapal itu berlayar ke selatan dalam perjalanan lima hari yang seharusnya tiba di Hurghada pada akhir minggu. Kapal itu tenggelam di dekat Dolphin Reef menuju Hamata, dan Pemerintah Daerah Laut Merah dengan cepat menjelaskan bahwa "gelombang besar" adalah penyebabnya.

Perlu melihat investigasi

"Saya masih merasa bahwa ini mungkin bukan gelombang yang menyebabkan terbaliknya kapal," tegas ahli kelautan Boxall. "Kita perlu melihat penyelidikan yang dilakukan. Ini masih awal, tetapi informasi yang keluar dari otoritas Mesir masih sangat terbatas."

Sayangnya, meskipun terjadi sekitar lima kasus tenggelamnya kapal dan kebakaran di Laut Merah tahun ini, hasil investigasi yang dijanjikan tidak rutin dibagikan oleh otoritas Mesir.

Kerugian lain yang terjadi baru-baru ini adalah hilangnya liveaboard Sedotan, yang juga telah melanjutkan perjalanan meskipun ada peringatan cuaca.

Dua dari kerugian tahun ini adalah kapal yang dioperasikan oleh Liveaboard Penyelam Profesional. Selain cerita laut, in February the 42m steel-hulled Sea Legend caught fire, resulting in the death of one of its guests, a German female solo traveller.

Pejabat Mesir hanya menyatakan bahwa cerita laut memiliki sertifikat keselamatan yang valid dan diketahui tidak menunjukkan masalah teknis.

Seorang penyelam mengatakan kepada Sky News minggu ini bahwa perjalanan baru-baru ini di kapal Dive Pro Liveaboard lainnya, 32m Mutiara Laut, telah mengungkap tidak adanya latihan evakuasi dan apa yang ia gambarkan sebagai standar keselamatan yang buruk. Ia mengatakan bahwa ia telah dibiarkan mencari dan mencari cara untuk melepaskan pintu darurat kecil kapal itu sendiri. DPL tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

This post has been amended to remove the suggestion that DPL was an operator of the liveaboard Scuba Scene. When that boat caught fire in 2022, it was replaced by DPL vessel Sea Legend – which itself caught fire this year.

