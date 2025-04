Penyelam hilang setelah bertemu hiu di Mediterania

Seekor pemburu tombak jantan menghilang di Laut Tengah di lepas pantai kota Hadera, Israel utara, setelah perjumpaan dengan seekor hiu yang diduga berwarna gelap kemarin malam (21 April).

“Petugas dari kantor polisi Hadera dan unit marinir dikirim ke sungai Hadera setelah menerima laporan dari orang-orang yang mengaku melihat hiu menyerang seorang penyelam di dalam air,” ungkap polisi, meskipun saat petugas darurat tiba, tidak ada tanda-tanda keberadaan penyelam tersebut.

Patroli pantai kotamadya memindai area tersebut dengan jet-ski dan menghentikan orang lain yang memasuki laut. Pencarian penyelam oleh petugas angkatan laut dan polisi serta unit penyelamat selam terus dilakukan hingga gelap dan dilanjutkan saat fajar menyingsing hari ini.

Peralatan tersebut dikatakan telah ditemukan di lepas pantai Olga, dan sebagian tubuh korban dikirim untuk analisis medis forensik.

Perjalanan pulang yang rusak

Penyelam yang hilang itu disebut-sebut adalah seorang pria berusia 40-an, seorang ayah dari empat anak yang tinggal di Petah Tikva, lebih dari 60 km ke selatan. Kendaraan dan barang-barangnya ditemukan di pantai, dan diyakini bahwa ia telah menghentikan perjalanan pulang dari tempat kerja untuk pergi memancing ikan, baik dengan cara menyelam bebas maupun dengan scuba, di dekat muara sungai.

Para perenang di dekat muara sungai Hadera (Israel Preker)

Dua hari sebelumnya, dua hiu gelap betina (Carcharhinus obscurus) telah dilaporkan dalam jarak 50m dari pantai selatan di Beit Yanai, menyebabkan kepanikan di antara para perenang.

Video footage of their appearance was soon circulating secara online, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted secara online.

Hiu kehitaman umumnya tidak dianggap berbahaya dan jarang berinteraksi dengan manusia. Namun, pantai antara Hadera dan Netanya telah ditutup bagi pengguna air hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Digambar setiap musim dingin

Pada tahun 2018, Daniel Brinckmann menulis di penyelam tentang jumlah besar hiu requiem yang berkumpul di dekat Hadera setiap musim dingin, tertarik oleh air bersuhu 25°C yang rutin dibuang dari pembangkit listrik Orot Rabin.

Ia menggambarkan penyelamannya di daerah tersebut dan upayanya untuk memotret hiu gelap yang dapat tumbuh hingga 4m panjangnya dan beratnya 350kg, serta hiu pasir yang terancam punah (Carcharhinus plumbeus) mereka sampai pada taraf tertentu telah tergusur.

Brinckmann menyebut mereka sebagai predator puncak yang layak mendapatkan "penghormatan, perlindungan, dan penelitian", terutama karena status konservasi spesies tersebut digambarkan sebagai "Kurang Data". Hiu-hiu tersebut, yang sebagian besar betina, biasanya tiba pada awal Desember dan akan pergi pada akhir Maret.

Pembangkit listrik Orot Rabin yang menghangatkan laut dan menarik hiu setiap musim dingin (Ilanluz)

Fenomena ini telah mendongkrak Hadera sebagai kota wisata dan objek wisata akhir pekan, tetapi, dengan kondisi penyelaman yang terkadang menantang dengan jarak pandang yang buruk, Brinckmann menyarankan agar hanya "penyelam yang peduli lingkungan, yang pernah melihat hiu sebelumnya dan menghargai serta menghormati hewan tersebut" yang boleh mempertimbangkan untuk menyelam di sana.

Jika kematian penyelam tersebut dipastikan akibat pertemuan dengan hiu, itu akan menjadi kematian pertama dan hanya insiden keempat yang menyebabkan cedera yang terdokumentasikan di perairan Israel selama 80 tahun terakhir.

