Dari korban gigitan hiu hingga Paralimpiade – dalam 15 bulan

Pada Mei tahun lalu, Ali Truwit yang berusia 22 tahun sedang snorkeling dari perahu di Kepulauan Turks & Caicos bersama rekan perenang dari tim Universitas Yale, Sophie Pilkinton.

Kedua sahabat tersebut sedang menikmati liburan untuk merayakan kelulusan mereka – namun saat ini perjalanan mereka berubah menjadi gelap.

Daerah tersebut tidak terkenal dengan hiunya, namun apa yang kemudian dianggap sebagai hiu banteng tiba-tiba mendekat “dan mulai menyerang kami dan secara agresif menabrak kami dan menabrak kami dari bawah,” seperti yang dikatakan Truwit kepada NBC News.

“Kami melawan, mendorong dan menendang, tapi dengan cepat kaki saya masuk ke mulutnya. Dan hal berikutnya yang saya tahu, ia telah menggigit kaki dan sebagian kaki saya.”

Namun kini, hampir 15 bulan setelah pertemuan traumatis tersebut, Truwit bersiap untuk berkompetisi dalam tiga balapan internasional bersama tim AS di Paralimpiade Paris.

Saat hiu itu berputar-putar, latihan renang Truwit-lah yang mengemuka. “Kami mengambil keputusan sepersekian detik untuk berenang demi hidup kami, kira-kira 75 yard di perairan laut terbuka kembali ke perahu,” katanya.

Kedua wanita itu berhasil sampai ke kapal yang aman di mana Pilkinton, dalam tindakan yang dipuji Truwit karena menyelamatkan nyawanya, menghentikan pendarahan dengan tourniquet.

Dia dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat sebelum diterbangkan kembali ke Amerika untuk operasi. Dia menjalani tiga operasi: dua di Miami untuk melawan infeksi, dan kemudian di New York, pada ulang tahunnya yang ke 23, kaki kirinya diamputasi di bawah lutut.

Kilas balik yang mengerikan

Bagian dari rehabilitasi Truwit melibatkan latihan renang, dan dia dibantu oleh mantan pelatih renang kampusnya Jamie Barone. Kembali ke dalam air, bahkan di kolam keluarga di Darien, Connecticut, terbukti menantang secara psikologis pada awalnya karena suara perendaman dan percikan akan memicu kilas balik yang mengerikan saat bertemu dengan hiu.

Menggambarkan Truwit sebagai “pekerja paling keras yang pernah saya temui”, Barone mengatakan bahwa dia tidak pernah melewatkan satu hari pun latihan, dengan kilas balik dan ketidaknyamanan yang semakin berkurang semakin keras dia bekerja.

Meskipun tujuan awalnya hanyalah belajar menggunakan kaki palsu dan mendapatkan kembali kekuatannya, pada bulan Desember Truwit sudah berenang gaya bebas dan gaya punggung di Kejuaraan Nasional Renang Paralimpiade AS di Orlando, Florida – dan memenangkan medali.

Gagasan untuk berkompetisi di Paralimpiade Los Angeles pada tahun 2028 kemudian digantikan oleh upaya yang lebih ambisius menuju Paris pada tahun 2024.

Masih berenang secara kompetitif – Ali Truwit

April ini Truwit berenang gaya bebas 400m, kategori S10 untuk perenang penyandang disabilitas fisik, pada kompetisi internasional di Portugal. Kemudian, pada uji coba di akhir Juni, ia memenangkan nomor yang membuatnya lolos ke tim Paralimpiade AS – gaya bebas 400m dan 100m serta gaya punggung 100m.

Menjadi aman terhadap air

Truwit juga meluangkan waktu untuk meluncurkan yayasan bernama Stronger Than You Think. “Saya mulai memahami betapa mahalnya biaya prostetik dan betapa sedikitnya yang ditanggung oleh asuransi,” katanya. “Saya juga diingatkan betapa pentingnya menjadi perenang yang cakap bagi kelangsungan hidup saya.

“Saya memulai Lebih Kuat Dari Yang Anda Pikirkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan keuangan untuk prostetik mereka, serta membantu orang-orang menjadi aman terhadap air.”

Menyebut perenang itu “inspiratif”, gubernur Connecticut telah menetapkan besok (28 Agustus), hari dimulainya Paralimpiade, sebagai Hari Ali Truwit di negara bagian tersebut.

“Saya unik karena saya diserang oleh hiu, tapi saya tidak unik karena kita semua mengalami kesulitan dan trauma serta masa-masa sulit dalam hidup dan kita semua memiliki kapasitas untuk bangkit kembali,” kata Truwit kepada NBC.

