Polisi Jerman tembak ikan lele raksasa

Seorang polisi Jerman telah menembak seekor ikan lele di Danau Brombach di Distrik Danau Franconian, Bavaria, setelah ikan sepanjang 2m itu mulai menyerang para perenang – dan kini para aktivis hak-hak binatang angkat senjata.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) Jerman mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan tuntutan pidana atas pembunuhan tersebut.

Ikan itu berkeliaran di dekat permukaan di samping anjungan pemandian di danau dan dikatakan agresif, menggigit beberapa perenang. Karena banyaknya pengunjung yang menghadiri festival musik di daerah tersebut, polisi menganggap bahwa kehadirannya yang terus-menerus merupakan "risiko keselamatan akut".

Ikan lele wels seberat 90 kg hanya terluka setelah ditembak, tetapi kemudian ditemukan dan dilepaskan oleh pemancing.

"Kami terkejut dengan tindakan polisi dan nelayan, yang jelas-jelas bertanggung jawab atas kematian ikan lele yang sangat menyakitkan, lambat, dan yang terutama tidak perlu dan melanggar hukum," kata pakar PETA Jana Hoger.

Jana Hoger (PETA Jerman)

"Ikan lele kemungkinan besar ingin melindungi sarangnya dan juga keturunannya, dan menunjukkan perilaku yang benar-benar khas spesiesnya. Membunuhnya agar tamu yang tak terhitung jumlahnya dapat terus berenang tanpa gangguan di danau merupakan pelanggaran Undang-Undang Kesejahteraan Hewan."

PETA telah menuntut penyelidikan atas insiden tersebut dan telah mengimbau pihak berwenang dan layanan darurat untuk menemukan solusi ramah hewan ketika situasi seperti itu muncul.

Danau Brombach (El-Mejor)

"Dalam kasus ini, hal itu akan melibatkan pengerahan pasukan keamanan untuk mencegah pengunjung memasuki tempat pemandian pada malam hari. Hewan liar bukanlah pembuat onar, tetapi bagian dari ekosistem penting kita. Mereka berhak mendapatkan rasa hormat dan perlindungan – bahkan ketika mereka bertemu dengan kita, manusia, secara tak terduga.

“Pengaduan pidana kami dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum dari sudut pandang kesejahteraan hewan juga diperiksa dan dihukum di tingkat hukum.”

Ikan lele Wels adalah ikan air tawar terbesar di Eropa. Pada tahun 2003, berita utama "Kucing Makan Anjing" muncul setelah seekor ikan lele di Mönchengladbach yang dijuluki Kuno si Pembunuh diduga telah menelan anak anjing dachshund.

