Keluarga gadis itu ingin jawaban atas kematian saat snorkeling di Maladewa

Keluarga seorang siswi sekolah Inggris-Singapura yang meninggal dalam insiden yang melibatkan baling-baling perahu saat perjalanan snorkeling sekolah hampir dua bulan lalu masih menunggu penjelasan tentang apa yang terjadi dari pihak berwenang di Maladewa.

Kematian Jenna Chan yang berusia 15 tahun pada tanggal 8 November dilaporkan di penyelamDia telah mengambil bagian dalam proyek snorkeling dengan badan amal terdaftar di Inggris Program Penelitian Hiu Paus Maladewa, ditemani oleh murid-murid lain dari sekolah Singapura St Joseph's Institution (SJI) International dalam perjalanan yang dipimpin oleh kepala sekolah.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience pelajaran” that formed part of the school’s compulsory Penghargaan Prestasi Pemuda Nasional latihan, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

'Keheningan dari Maladewa'

Insiden fatal itu terjadi antara Lux Maldives Resort dan Dhidoo di South Ari Atoll. Jenna dinyatakan meninggal saat tiba di Pusat Kesehatan Dhigura di dekatnya, dan polisi berjanji untuk melakukan penyelidikan.

“Pemerintah Maladewa tidak pernah memberitakan hal ini dan semua berita tentangnya sudah tidak ada lagi,” tulis Alice Chan, 17 tahun, dalam sebuah postingan di GoFundMe halaman dimulai untuk adik perempuannya. “Keadaan yang menyebabkan kematiannya yang tiba-tiba dan kelalaian perusahaan benar-benar mengejutkan keluarga kami dan teman-teman remajanya, yang menyaksikan kematiannya.

Jenna Chan di bandara

“Tolong bantu kami selama masa sulit ini bagi keluarga dan orang-orang terkasih kami, dan sebarkan berita tentang kasusnya. Semua donasi akan digunakan untuk perjuangan kami demi Jenna dan perlindungan bagi semua anak dan wisatawan di masa mendatang, dengan menyediakan biaya hukum dan dukungan finansial bagi pengacara Maladewa kami untuk menangani lebih banyak kasus seperti ini. Keadilan untuk Jenna.” Situs tersebut sejauh ini telah mengumpulkan £5,160 dari target £10,000.

Kebijakan tanpa telepon

Menurut kelompok tersebut, Jenna dan teman-temannya telah diberitahu untuk memasuki laut tepat sebelum mesin perahu dinyalakan dan perahu berbalik arah dan menyeretnya ke bawah permukaan.

Orangtua Jenna, Alan Chan dan Jennifer Liauw mengatakan kepada pers bahwa mereka tidak dapat menghubungi putri mereka selama perjalanan karena sekolah telah memberlakukan kebijakan tanpa telepon.

Mereka mengklaim bahwa otoritas Maladewa gagal memberikan kesempatan mayat pemeriksaan jenazah putri mereka setelah kejadian tersebut, dan bahwa pernyataan saksi dari siswa dan guru lain belum dibagikan kepada mereka, sehingga membuat mereka percaya bahwa “tidak ada penyelidikan sebenarnya” yang dilakukan.

Mereka juga merujuk pada "serangkaian kesalahan" yang mereka duga terjadi selama perjalanan. "Sudah hampir Natal dan kami masih belum punya jawaban," kata Alan Chan. "Kami ingin tahu apa yang terjadi."

