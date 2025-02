IPO sambut penyelam Inggris di Crystal Rock, Pulau Komodo

Immersion Pulmonary Oedema (IPO) has been given as the cause of death of UK scuba diver Robert Bolton while on liburan in Indonesia in 2023 – one of the relatively few occasions on which the hard-to-spot condition has been formally diagnosed in divers.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Koroner Winchester minggu lalu, koroner Jason Pegg mendengar bahwa pria berusia 65 tahun itu sedang menyelam di lokasi terkenal di Taman Nasional Komodo pada 17 September ketika insiden fatal itu terjadi. Proses persidangan dilaporkan oleh Kronik Hampshire.

Bolton, yang tinggal di Bishop's Waltham di Hampshire, adalah seorang penyelam berpengalaman yang belajar saat bertugas di Royal Navy. Letnan komandan tersebut kemudian meninggalkan dinas untuk menjadi pengacara pembela pidana, sebelum mendirikan perusahaan penasihat keuangan pada tahun 2016.

Dia dan istrinya Michelle telah melakukan “pelayaran impian”, dan pada hari itu menjelajahi puncak Crystal Rock, Situs Warisan Dunia UNESCO rentan terhadap arus yang kuat dan populer di kalangan penyelam berpengalaman karena kehidupan lautnya. Dia baru berada di dalam air selama tidak lebih dari 10 menit ketika dia menyadari bahwa dia punya masalah.

Bolton dikatakan telah naik dengan cepat ditemani oleh seorang pemandu selam tetapi dengan apa yang digambarkan istrinya sebagai "panik di matanya". Dia telah bernapas dengan berat dan memegang dadanya, katanya. Di permukaan dia menderita kejang dan pingsan saat speedboat membawanya ke rumah sakit di daratan utama dalam perjalanan yang bergelombang selama satu jam.

Dokter mendiagnosis IPO tetapi Bolton tidak sadarkan diri. Ia kemudian dievakuasi ke rumah sakit swasta di Singapura, di mana ia meninggal enam hari setelah menyelam.

Michelle Bolton mengatakan bahwa suaminya bugar, kuat, dan seorang olahragawan. Dalam pernyataan untuk penyelidikan tersebut, pakar penyakit selam Inggris Dokter Peter Wilmshurst menunjukkan bahwa risiko IPO, di mana cairan bocor dari pembuluh darah ke paru-paru, 13 kali lebih tinggi pada penyelam berusia 60 tahun atau lebih.

“Dokter Wilmshurst yakin bahwa kecelakaan menyelam yang dialami Tn. Bolton disebabkan oleh edema paru akibat tenggelam yang mengakibatkan Tn. Bolton menderita cedera otak hipoksia,” kata petugas pemeriksa mayat.

Ia mencatat kematian yang tidak disengaja, mencatat pengalaman menyelam Bolton, pemahaman cepatnya bahwa tindakan segera diperlukan, dan upayanya untuk mencapai permukaan.

Insiden hiu di Bahama

Teluk Bimini (Nicolerich123)

Two swimmers have been injured, one seriously, following a shark encounter off the Bahamas island of Bimini, the closest to Florida. The female tourists, who were on liburan from the USA, were in the sea together on the early evening of 7 February when they sustained injuries to their lower bodies.

Mereka menerima perawatan darurat di klinik setempat sebelum diterbangkan ke pulau New Providence untuk perawatan medis lebih lanjut, menurut Kepolisian Kerajaan Bahama. Mereka telah kembali ke rumah, dan satu orang akan menjalani operasi ketiga untuk memperbaiki luka di kaki.

