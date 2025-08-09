Langganan Majalah
Penyelam Angkatan Laut Filipina meninggal saat beristirahat

Sarangani, Mindanao (Michael E Peligro)
Dua personel Angkatan Laut Filipina tewas saat melakukan penyelaman rekreasi di Laut Sulawesi sekitar 2 km dari Barangay Mindupok, Sarangani pada tanggal 4 Agustus, yang mendorong pihak berwenang untuk meluncurkan penyelidikan.

Para penyelam berpengalaman, pria berusia 48 dan 50 tahun, dilaporkan telah menyelam saat sedang tidak bertugas bersama dua orang lainnya, tetapi hilang selama lebih dari satu jam sebelum keduanya ditemukan mengambang tak sadarkan diri di permukaan.

Mereka kemudian dinyatakan meninggal saat tiba di Rumah Sakit Provinsi Sarangani di Maitum, menurut pernyataan Angkatan Laut. Pihak berwenang belum memberikan detail apa pun tentang apa yang mungkin terjadi.

Sarangani adalah sebuah provinsi di ujung selatan Filipina di pulau Mindanao, yang jarang dikunjungi oleh penyelam luar negeri.

Juru bicara Angkatan Laut, Kapten John Percie Alcos, mengonfirmasi bahwa salah satu penyelam sedang menjalani "istirahat dan rekreasi" untuk kesehatan mental, sementara penyelam lainnya sedang menjalani cuti resmi. 

Ia mengatakan nama-nama mereka akan dirahasiakan selama penyelidikan berlangsung. "Kami memberikan bantuan penuh kepada keluarga yang ditinggalkan... Yang terpenting, kami menghargai dan menghormati jasa serta dedikasi para pelaut kami yang gugur," ujarnya.

Angkatan Laut Filipina mengatakan bahwa selain menyelidiki insiden tersebut, pihaknya sedang meninjau protokol penyelaman untuk mengidentifikasi perbaikan apa saja yang diperlukan dalam prosedur penyelaman rekreasi maupun operasional.

Dua penyelam scuba Rusia meninggal di Filipina setelah tersapu arus kuat awal tahun ini.

