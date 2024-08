Gugatan Titan: Rush melihat dirinya sebagai 'jenius maverick' yang mendalami

Penyelam Perancis Paul-Henri Nargeolet telah melakukan lebih banyak penyelaman ke sana Raksasa dibandingkan manusia lainnya, begitu banyak sehingga ia dikenal sebagai “Tuan Titanic”.

Jadi ketika dia dan empat kru lainnya tewas di dalam pesawat percobaan Titan kapal selam tahun lalu, ada beberapa kejutan bahwa dengan tingkat pengalamannya ia telah bertindak sebagai navigator dalam perjalanan wisata OceanGate ke bangkai kapal yang berada di kedalaman laut.

Sekarang keluarga Nargeolet mengklaim bahwa OceanGate dan mendiang pendiri dan CEO Richard Stockton Rush, yang mengemudikan kapal serat karbon ketika menghilang pada tanggal 18 Juni 2023, dengan sengaja menyesatkan mantan komandan angkatan laut tersebut untuk mempercayai bahwa Titan lebih aman dari sebelumnya.

Mereka juga mengatakan hal itu, bertentangan dengan laporan sebelumnya bahwa penghuninya tidak tahu kapan hal itu terjadi Titan Jika meledak, mereka sebenarnya sudah mendapat peringatan sebelumnya akan bahaya yang akan datang dan menderita “penderitaan mental” di saat-saat terakhir mereka.

Keluarga tersebut kini telah meluncurkan gugatan kematian akibat kesalahan senilai US$50 juta terhadap Rush, OceanGate, dan entitas lain yang terlibat dalam pengembangan. Titan, meminta agar keadaan insiden fatal itu dipertimbangkan di hadapan juri.

Titan kehilangan kontak dengan kapal pendukungnya dua jam setelah meninggalkan permukaan, dan laut dalam yang dipublikasikan secara luas misi pencarian dan penyelamatan dilanjutkan selama empat hari sebelum puing-puing ditemukan kurang dari 300m dari Raksasahaluan, pada kedalaman 3.8 km.

Dalam gugatannya, keluarga tersebut mengklaim bahwa Rush tampaknya bangga dengan pelanggaran standar industri, dan secara aktif mengembangkan citra dirinya "sebagai 'jenius yang luar biasa' di dunia penyelaman laut dalam".

Di masa lalu, ia mengkritik undang-undang keselamatan kapal penumpang AS karena “tidak perlu memprioritaskan keselamatan penumpang dibandingkan inovasi komersial”.

Titan kapal selam – kubah titanium, lambung serat karbon (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech video-game controller to pilot Titan. “Sistem elektronik nirkabel modern dan modern” yang digunakan, tidak seperti sistem kapal selam sebelumnya, bergantung pada sumber listrik yang tidak terputus, kata keluarga tersebut.

Gugatan diajukan pada 13 Agustus di Pengadilan Tinggi di Washington untuk King County. OceanGate berbasis di negara bagian tersebut sebelum menghentikan semua operasinya setelah bencana tersebut.

'Kecerobohan yang terus-menerus'

“Ledakan dahsyat yang merenggut nyawa Nargeolet disebabkan langsung oleh kecerobohan, kecerobohan, dan kelalaian yang terus-menerus dari OceanGate, Rush, dan terdakwa lainnya dalam desain, konstruksi, dan pengoperasian mereka. Titan, ”kata penggugat.

“Nargeolet mungkin meninggal karena melakukan apa yang dia sukai kecuali kematiannya – dan kematian orang lain Titan anggota kru – salah.” Itu Raksasa ahli telah melakukan 37 kali pendaratan di Titanic sejak tahun 1987, sebagian besar bekerja untuk penyelamatan RMS Titanic Inc untuk mengambil artefak untuk pamerannya.

Dia meninggal bersama Rush dan penumpang yang membayar miliarder Inggris Hamish Harding, pengusaha Pakistan-Inggris Shahzada Dawood dan putranya Sulaiman. OceanGate telah meminta mereka untuk menandatangani keringanan tanggung jawab yang mengakui risiko ekspedisi sebelum dimulai.

“Dalam gugatannya, kami menuduh Stockton Rush bersikap transparan tentang semua masalah yang dialaminya Titan, serta model serupa sebelumnya, seseorang yang berpengalaman dan berpengetahuan seperti PH Nargeolet tidak akan berpartisipasi,” kata Matt Shaffer, pengacara yang mewakili keluarga tersebut.

Insinyur keselamatan kelautan Penjaga Pantai mensurvei tutup ujung titanium belakang yang diambil dari Titan (Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS)

Tim hukum lainnya, Tony Buzbee, menyatakan: “Saya pikir hal ini menunjukkan bahwa meskipun Universitas Washington dan Boeing memiliki peran kunci dalam desain versi sebelumnya namun serupa dari pesawat tersebut. Titan, keduanya baru-baru ini menyangkal keterlibatan sama sekali dalam model kapal selam yang meledak.”

Catatan keselamatan

Kapal selam laut dalam umumnya memiliki catatan keamanan yang baik tetapi biasanya terbuat dari titanium padat, bukan titanium yang dilekatkan pada badan serat karbon ringan, seperti yang digunakan untuk kapal selam. Titan.

Beberapa ahli dan calon penumpang pernah melakukannya secara terbuka mengkritik desain kapal selam jauh sebelum perjalanan, seperti yang diberitakan dalam cerita sebelumnya penyelam, namun keberatan mereka ditepis oleh Rush ketika ia berusaha membujuk wisatawan laut dalam untuk membayar hingga US$250,000 untuk mengunjungi Raksasa situs.

Dia dikatakan mengklaim telah memasang sistem keamanan akustik canggih yang dapat memberikan peringatan TitanPenumpangnya seharusnya lambung kapal retak di bawah tekanan, tetapi mekanismenya dirancang untuk menjatuhkan pemberat dan membawanya Titan cadangan dalam keadaan darurat dikatakan gagal.

“Menurut perhitungan para ahli, mereka akan terus turun, mengetahui sepenuhnya kegagalan kapal tersebut, mengalami teror dan penderitaan mental sebelum kejadian. Titan akhirnya meledak,” klaim gugatan tersebut.

Dikutip bersama OceanGate dan Rush sebagai terdakwa adalah mantan direktur teknik perusahaan Tony Nissen dan Hydrospace Group, Janicki Industries dan Electroimpact, perusahaan yang dikatakan terlibat dalam perancangan dan manufaktur. Titan.

