Dua papan selam terkenal menyala

Dua kapal liveaboard yang terkenal di kalangan penyelam scuba, satu beroperasi di Laut Merah Mesir dan lainnya di Maladewa, telah mengalami apa yang dilaporkan sebagai kebakaran besar.

Tiga dek Nouran, dioperasikan oleh Penjelajah Laut Merah, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

Kapal pesiar berlambung kayu mahoni sepanjang 36 m yang dibangun pada tahun 2006 ini menjalankan rute Laut Merah utara dan selatan dari Hurghada, dengan perjalanan reguler selama seminggu ke selatan melewati Brothers, Daedalus, dan Elphinstone. Kapal ini dapat menampung hingga 24 tamu, dengan fasilitas untuk penyelam teknis.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv Nouran.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV Nouran is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv Nouran for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Sementara itu di Maladewa, kapal berlambung baja sepanjang 37m Pelayaran Biru, dioperasikan oleh Tuan Liveaboard, terbakar pada dini hari ini (7 November) saat sedang istirahat pemeliharaan di pelabuhan di Hulhumalé dekat ibu kota Malé – jadi tidak ada penyelam tamu yang terlibat dan tidak ada korban lainnya.

Para pemenang penghargaan Pelayaran Biru dibangun pada tahun 2001 dan dapat mengangkut 26 tamu di tiga suite dan 10 kabinnya. Kapal ini merupakan satu-satunya kapal dalam armada Master yang beroperasi di Maladewa.

"Setelah berupaya mengendalikan api, seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dari kapal dengan selamat," ungkap Master Liveaboards. "Kami sudah mengevaluasi masalah yang ditimbulkan oleh api pada perjalanan mendatang. Tamu yang mungkin terkena dampak akan dihubungi pada waktunya.

“Kami merasa lega karena insiden ini tidak lebih serius dan semua orang yang ada di dalam kapal selamat.”

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

Juga di Divernet: KORBAN JIWA BERBICARA SETELAH KEBAKARAN KAPAL PENYELAM DI LAUT MERAH, PENYELAM MELARIKAN DIRI DARI KEBAKARAN KAPAL PENYELAM DI LAUT MERAH, PENYELAM BADAI MENINGGAL DUNIA – DAN KEJADIAN KAPAL PENYELAM LAINNYA, KAPAL PENYELAM DI LAUT SAMUDRA TERBAKAR DI INDONESIA