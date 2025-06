Legenda penyelam bangkai kapal Inggris Jamie Powell meninggal dunia

Penyelam bangkai kapal Inggris dan pelopor gas campuran Jamie Powell, yang digambarkan oleh orang-orang sezamannya sebagai “legenda penyelaman teknis”, telah meninggal setelah melakukan penyelaman rebreather pada Perang Dunia I G42 bangkai kapal torpedo di Selat Dover.

Powell muncul ke permukaan setelah menyelam, yang dilakukan pada kedalaman sekitar 50m di lokasi terpencil, pada hari Rabu, 18 Juni.komputer menunjukkan profil yang tidak bermasalah, dengan dekompresi penuh dilakukan seperti biasa, menurut penyelam lain di atas kapal. Namun, segera setelah melepas peralatan, ia melaporkan nyeri bahu, dan oksigen diberikan.

Karena kondisinya tampak memburuk, sang kapten mengeluarkan permintaan Mayday untuk evakuasi segera. Sebuah helikopter Penjaga Pantai menerbangkan Powell ke Rumah Sakit Royal London untuk distabilkan, sebelum dipindahkan ke ruang hiperbarik di dekatnya. Rumah Sakit Whipps Cross untuk perawatan luka pada kulitnya, tetapi ia tidak kunjung pulih dan dinyatakan meninggal.

Penuh postmortem Pemeriksaan belum dilakukan dan investigasi sedang berlangsung, Penjaga Pantai telah menahan peralatan penyelam, termasuk alat bantu pernapasan sirkuit tertutupnya.

Powell tetap menggunakan sirkuit terbuka sepanjang karier menyelamnya yang gemilang hingga tahun ini, ketika ia beralih menggunakan rebreather.

Jiwa yang paling baik hati

“Semua komunitas penyelam tingkat lanjut/teknis mengenalnya sebagai salah satu legenda olahraga ini,” kata rekan satu tim penyelam sekaligus sahabat lama Leigh Bishop, yang menggambarkan Powell sebagai sahabat karibnya. “Semua orang mengenalnya sebagai pria sejati, salah satu orang yang paling baik hati, mentor dan teman, dengan banyak yang mengaguminya bukan hanya sebagai penyelam tetapi juga sebagai manusia.”

Powell meninggal di usia pertengahan 50-an, dan telah menyelam sejak berusia 14 tahun. Sebagai anggota Starfish Enterprise Inggris, yang pada tahun 1990-an merupakan salah satu tim penyelam bangkai kapal pertama di dunia yang menggunakan gas campuran, ia dan anggota kelompok lainnya telah "belajar sendiri cara menggunakan gas campuran karena tidak ada kursus saat mereka mulai melakukan apa yang mereka lakukan", kata Bishop.

Jamie Powell menyelam dari Dover pada tahun 2024 (Leigh Bishop)

Pada tahun 1994 Powell menjadi anggota Polly & Simon Tapson yang merupakan pelopor Lusitania ekspedisi gas campuran di lepas pantai Irlandia. Dia juga menyelam di kedalaman 120m Inggris selama tahun-tahun awal sirkuit terbuka dalam mengeksplorasi Raksasasaudara perempuannya, dengan ibu dan istrinya bertindak sebagai penyelam pendukung pada ekspedisi yang dipimpin Nick Hope ke Yunani pada tahun 1998.

Dia juga mengambil bagian dalam eksplorasi awal bangkai kapal dalam seperti HMS Keributan, HMS Raja Edward VII, HMS Aboukir, HMS Hogue dan HMS Cressy selama tahun 1990-an. “Dia telah menyelami ratusan bangkai kapal yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya di Selat Inggris,” kata Bishop. “Tidak banyak nakhoda yang tidak mengenal dan menghormatinya.

“Penyelam komersial dan instruktur Plymouth, Tony Hillgrove, menganggapnya sebagai penyelam terbaik yang pernah dikenalnya, dan penyelam bangkai kapal Amerika seperti Gary Gentile, John Chatterton, dan Richie Kohler pernah menyelam bersamanya dan sangat menghormatinya sebagai penyelam bangkai kapal dan teman.”

“Jamie telah menjadi legenda sepanjang hidup saya sebagai penyelam,” komentar instruktur Kieran Hatton, sementara Rick Ayrton menambahkan: “Berita yang sangat menyedihkan – Jamie adalah salah satu bintang dalam dunia penyelaman.”

'Tikus pendiam'

Bishop menggambarkan Jamie Powell sebagai "tikus pendiam" ketika berbicara tentang prestasi bawah lautnya yang diekspos media: "Anda harus memaksanya. Dia memesan sewa kapal selam dan tidak seorang pun akan pernah menduga pengalaman menyelam yang luas yang dimiliki 'penyelam lain di kapal'.

“He loved the history of bangkai kapal and restoring the artefacts that he so often came across.

"Dalam beberapa tahun terakhir, ia menemukan kecintaannya menjelajahi bangkai kapal di Selat Dover bersama teman-teman baru, dengan penyelaman yang lebih dangkal lebih sesuai dengan keinginannya untuk menghabiskan waktu lebih lama di dasar laut. Bahkan, ia mungkin lebih mencintai penyelamannya di kemudian hari daripada sebelumnya."

Powell pernah tinggal di London barat dan bekerja di layanan kargo British Airways di Bandara Heathrow selama lebih dari 30 tahun. Selain menyelam, ia gemar memancing, musik thrash-metal Skandinavia, dan bir Belgia, serta dikenal dengan kumis khasnya yang sesuai dengan kebiasaannya berpakaian seperti pria desa Inggris.

Jamie Powell meninggalkan istrinya Becky dan dua putrinya – yang semuanya gemar menyelam bersama sebagai sebuah keluarga.

