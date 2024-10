Penyelam gua berpengaruh Bill Gavin meninggal dunia

Kematian telah dilaporkan terjadi pada penyelam gua AS Bill Gavin, salah satu pendiri Proyek Dataran Karst Woodville (WKKP) terkemuka yang didirikan pada pertengahan 1980-an untuk mengeksplorasi di bawah area karst Florida utara antara Tallahassee dan Teluk Meksiko.

“Bill adalah inovator kelas dunia yang bekerja tekun untuk membantu Bill Main menyempurnakan konfigurasi roda gigi Hogarthian, memanfaatkan skuter Tekna dengan tali penarik untuk eksplorasi, menerapkan standar pencampuran gas untuk penggunaan trimix oleh WKPP, dan merancang tabel dekompresi awal yang akan digunakan tim tersebut sepanjang akhir tahun 1980-an,” kata WKPP dalam sebuah pernyataan.

Gavin, seorang insinyur Angkatan Laut AS, memperoleh sertifikasi gua pada tahun 1979 dan, bersama temannya Main, menemukan fitur Big Rooms di area Woodville Karst Plain pada awal tahun 1980-an.

Kedua penyelam tersebut, yang segera bergabung dengan penyelam lain seperti Parker Turner, Lamar English, dan Bill McFaden, ingin kelompok penelitian dan eksplorasi mereka berfokus pada menghubungkan sistem gua yang tergenang di wilayah tersebut, dan Gavin berkonsultasi dengan pakar gas Dr. Bill Hamilton tentang penggunaan helium untuk memfasilitasi penyelaman yang lebih ambisius.

Para penyelam telah bergerak maju untuk menstandardisasi konfigurasi dan teknik peralatan mereka, dan Gavin dan Main menciptakan istilah 'Hogarthian' untuk sistem tersebut (berdasarkan nama tengah Main). Pendekatan tersebut kemudian berkembang menjadi filosofi DIR ('Doing It Right').

Gavin Skuter

Kedua pria itu menghubungkan antara lubang pembuangan Sullivan dan Cheryl pada bulan Januari 1988 dan bersama Turner dan English melakukan penyelaman melintang antara kedua lubang pembuangan tersebut pada bulan Juni, dan mencetak rekor dunia pada saat itu.

Gavin telah "melanjutkan penjelajahan ke hilir cekungan Innisfree dan terus maju ke arah cekungan Turner pada awal tahun 1990-an," kata WKPP. Ia juga menembus sekitar 1.8 km ke terowongan A Wakulla Spring.

Pada tahun 1991 Gavin mengembangkan prototipe untuk "Gavin Scooter", sebuah DPV yang dirancang untuk melewati lorong gua. Kendaraan ini terus digunakan, dengan berbagai modifikasi, oleh para penyelam WKPP.

Pada tahun yang sama Gavin sedang memetakan gua-gua di lorong sempit di Indian Springs bersama Turner ketika permukaan air dan jarak pandang tiba-tiba turun tajam dan mereka mendapati jalan keluar mereka terhalang. Gavin berhasil memaksa keluar, dengan sedikit bahan bakar yang tersisa, tetapi Turner tenggelam dalam insiden itu.

Pengalaman tersebut mengilhami penelitian ilmiah yang menyimpulkan bahwa gelembung gas yang dikeluarkan para penyelam mampu menghancurkan batu kapur lepas yang menghalangi rute keluar mereka.

Kebosanan politik

Pada tahun 1995 penyelam kontroversial George Irvine mengambil alih WKKP, dan pada akhir tahun itu Gavin telah berhenti menyelam di gua.

Bertahun-tahun kemudian dia menjelaskan bahwa dia berhenti menikmati hobinya karena "kebosanan politik, masalah akses situs, kekesalan terhadap ejekan dan kritik melalui email, dll. Kegiatan itu tidak lagi sepadan dengan waktu, usaha, dan risiko yang dikeluarkan."

“Bill adalah pelopor dalam eksplorasi gua bawah laut dalam. Ia sangat dihormati di komunitas penyelam dan menerapkan banyak standar awal yang masih digunakan WKPP hingga saat ini,” ungkapnya. WKPP“Terima kasih atas kontribusi Anda terhadap umur panjang penyelaman kami. Kami turut berduka cita kepada keluarga dan teman-temannya.”

