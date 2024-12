Bergabunglah dengan Monty Halls di Maladewa

Presenter TV, penulis dan Pertunjukan Menyelam GO Monty Halls yang setia akan bergabung dengan Scuba Dive Adventures untuk 'Yang terbaik dari Maladewa' perjalanan di atas kapal liveaboard Emperor Serenity pada bulan Maret 2025 – dan Anda dapat bergabung dengannya dalam pelayaran tersebut.

Perjalanan menyelam liveaboard 'Best of the Maldives' merupakan pengalaman terbaik bagi para penyelam yang ingin menjelajahi lokasi penyelaman paling terkenal dan menakjubkan di Male dan Ari Atolls. Anda akan menemukan lokasi terbaik untuk penyelaman di saluran, arus, dan puncak, tempat Anda akan berkesempatan untuk menjumpai berbagai kehidupan laut yang memukau, termasuk ikan pari, hiu paus, dan banyak spesies lainnya.

Emperor Serenity dapat menampung hingga 26 tamu dengan nyaman di 13 kabin. Dek bawah memiliki delapan kabin dengan tempat tidur ganda, sementara dek utama dan atas masing-masing memiliki dua suite dengan tempat tidur king, tempat tidur single, dan pemandangan laut yang menakjubkan. Setiap kamar menawarkan AC dengan kontrol individual, kamar mandi dalam pribadi, ruang penyimpanan yang luas, dan port pengisian daya yang nyaman.

Pantai Maladewa yang indah

Balai Monty

Monty Halls adalah seorang penyiar, pembicara, naturalis, mantan Royal Marine, ahli biologi kelautan, penulis perjalanan, dan spesialis kepemimpinan. Pengalamannya mencakup lebih dari dua dekade memimpin tim di beberapa lingkungan paling terpencil di Bumi, menyajikan dokumenter satwa liar dan petualangan, serta bekerja dengan perusahaan-perusahaan papan atas baik di Inggris maupun di luar negeri.

Selama perjalanan ke Maladewa, Monty akan memberikan presentasi malam di atas kapal, dan Anda akan memperoleh kesempatan untuk mengobrol secara pribadi dan mendengarkan langsung kisah penyelaman Monty dari seluruh dunia.

Perjalanan yang berlangsung dari tanggal 16-23 Maret ini dikenakan biaya sebesar £2,699 per orang, berdasarkan hunian ganda dengan kabin standar. Tersedia fasilitas upgrade. Paket ini mencakup akomodasi tujuh malam penuh di kapal, transfer internal, semua penyelaman, tabung tunggal 12 liter, pemberat timah, teh, kopi, dan air. Nitrox juga disertakan.

NB: Penerbangan internasional, aktivitas yang tidak ditentukan, dan tip/uang jasa tidak termasuk. Biaya tambahan untuk perorangan mungkin berlaku. Perlu diketahui bahwa semua aktivitas, waktu peluncuran, dan pembicara tamu dapat berubah karena kondisi lingkungan setempat, dan urutan pelaksanaannya juga dapat berubah.