Margo Peyton dari Kids Sea Camp dinobatkan sebagai Pelopor Tahun Ini oleh Beneath the Sea

at 10: 09 am

Margo Peyton, kekuatan besar di balik Perkemahan Laut Anak-anak, tidak asing dengan penghargaan, dan sekarang dia akan memiliki 'gong' lain untuk ditambahkan ke koleksinya yang terus bertambah dengan pengumuman bahwa dia telah dinobatkan sebagai Pelopor Tahun 2025 oleh Beneath the Sea.

Setelah dilantik ke dalam International Scuba Diving Hall of Fame pada tahun 2024, penghargaan terbaru ini hadir setelah menerima banyak penghargaan lain, yang paling menonjol adalah PADI Lifetime Achievement Award pada tahun 2020, Reaching Out Award dari DEMA dan Diver of the Year dari Beneath the Sea pada tahun 2018, serta dilantik ke dalam Women Divers Hall of Fame pada tahun 2009.

Margo telah menjadi garda terdepan dalam mempromosikan penyelaman kepada generasi berikutnya selama 25 tahun terakhir, menginspirasi lebih dari 8,000 penyelam muda dan keluarga mereka, dan memberikan kontribusi luar biasa bagi eksplorasi dan pendidikan bawah air.