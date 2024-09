Penyelam Inggris menamai kuda pipa kerdil pertama di Afrika

Ini bukan pertama kalinya Dr Richard Smith menemukan spesies laut baru – termasuk kuda laut pigmi pertama di benua Afrika – namun ia mendeskripsikan spesies pigmi pipakuda yang difotonya di tujuan menyelam populer Afrika Selatan, Sodwana Bay, sebagai “keajaiban kecil”.

Ikan mungil ini “menyoroti keanekaragaman hayati laut Afrika yang sangat kaya namun sering kali terabaikan”, kata penyelam Inggris yang bersama dengan ahli biologi laut Afrika Selatan Dr Louw Claassens dan ilmuwan lain dari IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon Specialist Group (IUCNSPS SG), kini telah mendeskripsikan dan menamai makhluk langka tersebut.

Ikan pipa diberi nama Cylix nkosi, dengan nkosi berarti 'raja' atau 'pemimpin' dalam bahasa Nguni setempat. Struktur tulang seperti mahkota di atas matanya dianggap memberikan kesan agung.

Kuda pipa kerdil di habitat aslinya (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Richard Smith

Kuda pipa kerdil Sodwana tumbuh tidak lebih dari 5 cm dan merupakan bagian dari Syngnathidae keluarga yang mencakup kuda laut, ikan pipa, dan naga laut, tetapi lokasinya yang tidak biasa dan ciri-ciri yang membedakannya menjadikannya "kuda laut mini dengan sentuhan baru", kata Dr Smith. Kerabat terdekatnya, Cylix tupareomanaia, ditemukan lebih dari 12,000 km jauhnya di Selandia Baru.

The pipefish was spotted clinging to a sponge on 2 Mile Reef at a depth of about 22m with the help of local diver Christo van Jaarsveld. It was classified by taxonomist Graham Short of the Australian Museum and California Academy of Sciences, and studi tim baru saja diterbitkan di Iktiologi & Herpetologi.

Kerangka wanita yang diawetkan yang dipindai CT (A) dan laki-laki (B) spesimen Cylix nkosi dan (C) kerabat terdekat mereka, laki-laki Cylix tupareomanaia dari Selandia Baru (SPS SG)

“Menemukan spesies seperti ini menantang kami untuk meneliti lebih dalam keanekaragaman hayati di Samudra Hindia,” kata Dr. Smith. “Rasanya, ini adalah wilayah perbatasan yang menarik bagi komunitas alam makroskopis – tentu saja masih banyak lagi penemuan menakjubkan yang dapat dilakukan di sini.”

Pada tahun 2020, anggota SPS SG mengidentifikasi Afrika Selatan Hipokampus nalu, kuda laut kerdil pertama yang pernah ditemukan di perairan Afrika. Namun kedua spesies dan keseluruhan Syngnathidae Kelompok ini dianggap semakin rentan terhadap aktivitas manusia, terutama dari dampak perubahan iklim dan penangkapan ikan dengan pukat dasar yang merusak.

Cylix nkosi dengan struktur kepala 'agung' (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Dr Smith adalah seorang fotografer bawah air profesional, penulis Dunia di Bawah: Kehidupan dan Masa Makhluk Laut dan Terumbu Karang yang Tidak Dikenal, dan kuda laut pygmy merupakan titik fokus SPS SG.

Otoritas global ini, yang mencakup 43 pakar internasional yang memberikan panduan ilmiah dan teknis kepada pemerintah dan lembaga konservasi, dikelola oleh Proyek Kuda Laut.

"Saat kita merayakan penemuan luar biasa ini, hal ini menjadi pengingat lain untuk melindungi keseimbangan lautan kita sebelum spesies yang rapuh dan belum dikenal ini punah tanpa jejak," kata Dr. Smith.

