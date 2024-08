Grant memperluas cakupan pelatihan klub selam Manx

Klub selam scuba tertua di Pulau Man telah dianugerahi hibah lotere untuk memungkinkan mereka melatih lebih banyak penyelam baru – dan, diharapkan, dapat menurunkan rentang usia penerimaannya.

“Akan sangat menyenangkan melihat lebih banyak anak muda yang ingin belajar menyelam,” kata ketua klub Leigh Morris, yang menulis permohonan pendanaan yang baru saja disetujui oleh Manx Lottery Trust.

Klub Sub-Aqua Pulau Man (IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool latihan to eight young people over the next two winters.

“Kami bertujuan untuk melatih kaum muda untuk mencapai kualifikasi Ocean Diver, dan kami memiliki dua peserta pelatihan yang baru saja dimulai,” kata Morris penyelam. Uang tunai tambahan tersebut akan menutupi biaya penyediaan peralatan selam dalam berbagai ukuran yang sesuai serta sewa fasilitas kolam untuk sesi tambahan.

IOMSAC juga merupakan salah satu cabang Sub-Aqua Club Inggris tertua (BSAC 76), yang dimulai pada tahun 1959 oleh staf di Stasiun Penelitian Lapangan Kelautan Port Erin yang sekarang ditutup. Pulau Man adalah Ketergantungan Kerajaan Inggris dan “satu-satunya negara di dunia yang merupakan Biosfer UNESCO”, kata Morris.

Klub ini memiliki sekitar 50 anggota, termasuk sekitar selusin peserta pelatihan saat ini. Menyelam hampir setiap minggu, tergantung cuaca, dan memiliki dua RIB, disimpan di sisi pulau yang berbeda untuk fleksibilitas, meskipun anggota juga dapat menggunakan perahu keras yang dijalankan oleh satu-satunya toko selam Discover Diving di Pulau Man.

Kolam latihan is carried out at King William’s College and open-water latihan mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life fotografi opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris bekerja untuk Manx Wildlife Trust, begitu pula sekretaris klub Dr Lara Howe, petugas kelautan dan IoM Pencarian laut co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National Pengajar.

Terlepas dari jenis atraksi biota laut yang ditunjukkan oleh pulau ini Biosfer UNESCO statusnya, klub memiliki akses ke bangkai kapal di berbagai kedalaman dan memiliki apa yang digambarkannya sebagai “salah satu bangkai kapal paling bersejarah di Kepulauan Inggris” – HM Kuda Pacu Sekoci, yang tenggelam pada tahun 1822 dan ditemukan kembali oleh klub tepat 200 tahun kemudian.

Tiga meriam ditemukan di bangkai kapal tahun lalu. “Kami menyelam di lokasi ini secara rutin dan menemukan artefak baru di setiap penyelaman,” kata Morris. Proyek berikutnya untuk klub proaktif ini, sebagai tanggapan atas permintaan dari luar, adalah memusatkan penyelaman di sekitar Mercusuar Douglas untuk mencari perlengkapan lampu bersejarah yang hilang.

