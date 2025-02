Penyelam menjelajahi kapal tertua yang dibangun di Nordik 

Daftar Lengkap Pertunjukan Selam dengan Tautan:

https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/



18-26 JANUARI: Boot Düsseldorf (Pameran Perahu Internasional)

1-2 FEBRUARI: Duikvaker

21-23 FEBRUARI: Pameran Selam Eropa (EUDI)

21-23 FEBRUARI: Pameran Perjalanan Wisata Menyelam (DRT), Malaysia

1-2 MARET: GO Diving Show (Pameran Selam Inggris)

15-16 MARET: Festival Kelautan ADEX / OZTek Australia

28-30 MARET: Pertunjukan Selam Mediterania

4-6 APRIL: Pameran Selam Asia (ADEX)

22-25 MEI: Pameran Selam Thailand (TDEX)

31 MEI – 1 JUNI: Pertunjukan Scuba

13-15 JUNI: Pameran Selam Internasional Malaysia (MIDE)

6-7 SEPTEMBER: Pameran GO Diving ANZ

17-19 OKTOBER: Diskusi Menyelam

11-14 NOVEMBER: Pameran DEMA



